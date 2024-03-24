«Поражены почти все цели»: Генштаб ВСУ отчитался об «отражении» ночной ракетной атаки ВС России

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«Поражены почти все цели»: Генштаб ВСУ отчитался об «отражении» ночной ракетной атаки ВС России

Украинский Генштаб снова отчитался об "отражении" ракетной атаки, "сбив" почти 20 ракет, а также почти все запущенные Россией дроны-камикадзе типа "Герань-2". Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь с субботы на воскресенье 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ выпустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из района Энгельса. Также из районов Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда в Крыму было запущено 28 ударных дронов-камикадзе типа "Герань-2". Украинская ПВО в течение ночи якобы сбила 43 воздушные цели, из которых 18 крылатых ракет и 25 беспилотников. Вот такая математика, оставшиеся 11 ракет и 3 дрона нанесли удары по Киеву, Хмельницкой и Ровенской областям, а также атаковали Львовскую. При этом только подо Львовом прозвучало больше 20 взрывов, это сообщают украинские паблики.



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины

- говорится в сообщении ВС ВСУ.


Кстати, командующего Воздушными силами ВСУ Олещука уже неоднократно ловили на вранье по поводу якобы "сбитых" российских дронов, ракет и истребителей. Впрочем, сейчас практически вся политическая и военная верхушка киевской хунты занимается приписками. Ведь если побед нет, то их нужно придумать. Так что заявления типа "уничтожения" по одному танковому батальону ВС России в день уже не вызывают удивления. Судя по некоторым публикациям, российская армия "практически разгромлена", а ВСУ скоро Москву брать будут.
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    22 комментария
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +10
      Сегодня, 10:13
      И чего про вранье какелов сообщать? И так понятно что наврут что всё сбили.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 10:20
        Так они не врут, они действительно сбивают! Весь вопрос в том, что они сбивают наши ракеты своими наземными целями)))
        Пусть лучше расскажет, что во Львовской области до сих пор горит?)))
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 11:02
          Судя по некоторым публикациям, российская армия "практически разгромлена", а ВСУ скоро Москву брать будут.

          Мы «боевые Хох.лы»!!!
          Мы красивы, умны и храбры!!!
          Мы москаликов разом порвём
          А кого не порвём, тех убьём!!!
          Мы захватим Ростов и Москву
          Будут жрать москали траву,
          Ну а мы будем пить – пировать,
          Русских девок в засос целовать…
          Тут в палату вошел санитар
          И мечты наши он оборвал...
          Ну-ка быстро хох.лы на укол
          Психиатр, наконец, то пришёл...
          laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 10:24
        И чего про вранье какелов сообщать? И так понятно что наврут что всё сбили.

        Ну как бы это сказать на войне как на рыбалке все преувеличивают. Но как-лы просто врут и что удивительно сами же верят этому вранью.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 11:08
          И чего про вранье какелов сообщать? И так понятно что наврут что всё сбили.

          Нас на Ютубе победили раз уж двести…
          Нас в Инстаграме разгромили триста раз…
          А из Фейсбука стало нам известно,
          Капитуляцию сегодня ждут от нас,
          И контрибуцию хотя бы в виде Крыма,
          Ну и в довесок Краснодарский Край -
          Мол, «Рашку» Украина победила
          И ты об этом «ватник» твердо знай!!!
          Хочу тебе сказать я - Украина,
          Должна же ты когда-нибудь понять,
          Стране лгунов, дe6илoв и кpemинов
          Лечиться нужно, а не воевать…
          Так что кончай скорей сопротивляться,
          На коечку больничную ложись…
          И сразу после деНацификации
          Начнется у тебя другая жизнь!!!
          am am am am am am am
      3. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +1
        Сегодня, 10:25
        Нуу, тут палка о двух концах. Дабы выклянчить пво, могут и наоборот поприбедняться, правда это на моральном духе населения отразится...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:14
      Так соревнование, кто больше совет... ничего нового.
      Правда, многие на себе почувствуют, что и как не долетело, сбито, но это ж мелочи...
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 10:21
      Все врут-и тут, и там. Те-все сбили, мы-все поразили. Так было, есть и будет
    4. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 10:21
      Две-три герани с наведением по фотоэлементам (примитивная схема) навсегда отучат применять прожекторы yes .
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:40
        а когда так сделают ?.......
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 10:28
      «Поражены почти все цели»: Генштаб ВСУ отчитался об «отражении» ночной ракетной атаки ВС России


      «Целкость» сотрудниц публичного дома растёт день ото дня с каждым новым посещением.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 11:04
        Цитата: ROSS 42
        «Целкость» сотрудниц публичного дома растёт день ото дня с каждым новым посещением.

        Ничего-то вы не понимаете, а вот руководство публичного дома знает толк в этом деле, и рекламирует сотрудниц, как "непробиваемых". Отсюда и отчётность такая. yes lol
    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:28
      Отразил все удары. Салом клянусь. sad
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:33
      Может скаклы и считать не умеют? Грамотный народ весь разъехался, остались одни работники хлева в вышиванках
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:33
      Да уже наплевать, что они там рапортуют прокалывая дырки для орденов. Это по первости возмущало, потом вызывало улыбку, а сейчас до лампочки - главное взрывы звучат на их территории, пожары разгораются, л/с ВСУ гибнет.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 11:08
        А что от них ещё ожидать? Все в духе идейных батек из третьего рейха.
    9. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 10:56
      С 3 ночи в небе наши стратеги Ту-95МС (13 единиц), которые несут на себе ракеты. Уже есть видео ночных пролетов ракет над Украиной, результаты узнаем к обеду.

      Основная масса поражений в Киеве и Львове (в районе Стрыя, прилетов более десятка - что-то важное накрывают).

      Хо.хол атакует Крым НАТОвскии ракетами.

      Вчера поздно вечером Севастополь был атакован большим числом ракет Storm Shadow / SCALP EG.
      В небе над городом дежурными средствами ПВО было уничтожено более 10 ракет, но часть попала по городу.
      По улице Руднева ракета попала в офисное здание.
      В пятиэтажный дом по улице Батумской попали осколки.
      Так же прилеты по улице Гранатной, улице Юхарина Балка и в районе Качинского шоссе.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        -1
        Сегодня, 11:08
        Тоже отчитались, что атака отражена. Так и будет, пока по говорящим головам не прилетит, а этого точно не случится.
      2. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 11:11
        Ребята из ПВО (наши) отработали нормально. Но 100% гарантии никто не даёт. Прилеты же по западенщине свидетельствуют о том, что что-то там вскрыли. И, надеюсь, накрыли.
    10. Игораш Ранг пользователя
      Игораш
      -2
      Сегодня, 10:57
      А почему вранье ?Ведь их руководство постоянно живое после всех прилетов.Так кто врет то.?
    11. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -3
      Сегодня, 11:14
      Конечно,Враги брешут,что сбивают ракеты.Но тут абсолютно другой вопрос-,по каким целям бьют эти ракеты,дроны.Что то взрывается более 2,лет, но НИКАКОГО толку НЕТ,что то ВСУ не бегут с ЛБС,их техника на каком то топливе работает,в их магазинах есть море товаров,в квартирах есть свет,вода, ГАЗ (который они тоже где то берут),каждую ночь на Россию достаточно точно летят десятки беспилотников(бензин на бирже РФ реально дорожает,селитру а портах не отгружают и это реальные факты),всякие СБУ и ГУР безнаказанно взрывают наши ТРЦ силами таджикских ков,сотнями убивают русских людей далеко за ЛБС.Что тогда толку в ударах ?Нет его,становится все хуже только.Потрачены тысячи ракет и БПЛа с начала СВО.Куда,зачем они тогда потрачены (конечно, самое главное-это завод медпрепаратов в Киеве,других то главных целей там нет)?Даже авиация ВКС по всей стране не действует вследствие неподавленности известной нам до последнего винтика постсоветскй ПВО,для которой просто и новые ракеты негде брать(или есть где?)Не о таком итоге 2 лет СВО все мы думали 24.02.2022...Вопрос,который задают ВСЕ окружающие меня граждане РФ-кто производит назначение целей в Укрофашистии в ВКС РФ ?Наши ли это люди?Где они получают зарплату? Если же они НАШИ люди,тогда ещё более худший вопрос к руководству МО РФ-где наши средства оптической и радиоразведки? Неужели мы уподобились слепому в схватке со зрячим?Тогда и миллиардов ракет нам не хватит ,чтобы хотя бы случайно поразить цели Врага. Вопросы,вопросы,вопросы по ходу Странной Военной(бизнес)Операции...
    12. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 11:16
      Свежая информация
      Москва, 24 марта - АиФ-Москва.
      Российские военные ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили два украинских Су-24, бивших ночью по Севастополю. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, смело можно говорить о двух пораженных Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет.
      Если информация подтвердится, то это прекрасно.

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