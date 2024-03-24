«Поражены почти все цели»: Генштаб ВСУ отчитался об «отражении» ночной ракетной атаки ВС России
Украинский Генштаб снова отчитался об "отражении" ракетной атаки, "сбив" почти 20 ракет, а также почти все запущенные Россией дроны-камикадзе типа "Герань-2". Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По данным Генштаба ВСУ, в ночь с субботы на воскресенье 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ выпустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из района Энгельса. Также из районов Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда в Крыму было запущено 28 ударных дронов-камикадзе типа "Герань-2". Украинская ПВО в течение ночи якобы сбила 43 воздушные цели, из которых 18 крылатых ракет и 25 беспилотников. Вот такая математика, оставшиеся 11 ракет и 3 дрона нанесли удары по Киеву, Хмельницкой и Ровенской областям, а также атаковали Львовскую. При этом только подо Львовом прозвучало больше 20 взрывов, это сообщают украинские паблики.
- говорится в сообщении ВС ВСУ.
Кстати, командующего Воздушными силами ВСУ Олещука уже неоднократно ловили на вранье по поводу якобы "сбитых" российских дронов, ракет и истребителей. Впрочем, сейчас практически вся политическая и военная верхушка киевской хунты занимается приписками. Ведь если побед нет, то их нужно придумать. Так что заявления типа "уничтожения" по одному танковому батальону ВС России в день уже не вызывают удивления. Судя по некоторым публикациям, российская армия "практически разгромлена", а ВСУ скоро Москву брать будут.
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