Американский бизнесмен Сакс: Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» всё более очевидна

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Американский бизнесмен Сакс: Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» всё более очевидна

Роль Украины в теракте в "Крокус сити холле" становится все более вероятной, а это значит, что США необходимо отказаться от поддержки киевского режима. С таким заявлением выступил американский предприниматель Дэвид Сакс.

По мнению американца, все больше появляется фактов о том, что за террористической атакой в "Крокус сити холле" стояли украинские власти. А это означает, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от поддержки Киева, иначе Вашингтон станет соучастником террористов. А этого ни американцы, ни русские никогда не простят. При этом бизнесмен подчеркнул, что заявления киевской хунты о якобы непричастности к теракту, "не имеют большого значения".



Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что становится все более вероятным, США должны отказаться от нее, иначе мы станем соучастниками. США никогда не простят такого теракта, и русские тоже

- написал Сакс в одной из запрещенных в России соцсетей.

По последним данным, опубликованным МЧС России, при теракте в "Крокус сити холле" погибло 133 человека, число пострадавших увеличилось до 152-х. По данным СК РФ, всего по делу задержано 11 человек, включая четырех "стрелков", пытавшихся на автомобиле прорваться на Украину. Наиболее вероятно, что украинские спецслужбы для них готовили "коридор", но автомобиль был остановлен в Брянской области.

На данный момент силовики ведут работу по выявлению всех пособников, которые готовили оружие, организовали тайник и т.д. Четырех "стрелков" сегодня доставят в Басманный суд Москвы, где вынесут решение об их аресте.
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    26 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:03
      «Роль Украины в теракте в "Крокус Сити Холле" всё более очевидна» —

      — "Как пелена с глаз" ...
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +4
        Сегодня, 11:05
        Если после теракта американцы на кого-то указывают, значит, именно они это и организовали.
        Хотя Киев могли искользовать в качестве посредника.
        Но организатор - в Вашингтоне (точнее в Лэнгли, округ Фэрфакс, штат Виргиния)
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 11:17
          это не первый теракт устроенный СБУ - Дугина, Татарский и так далее... Но первый от которого они отказались... Видно и для убийцы Буданова и наркомана Зеленского это уже чересчур... Если убийства происходят за деньги Это точно не ИГИЛ или какая то другая террористическая структура, а вот укропы готовы всегда за халявное бабло убивать, да кровь чужую проливать... Так что бейте по СБУ и Буданову - не ошибётесь!!! am
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 11:19
            Цитата: Lev_Russia
            укропы готовы всегда за халявное бабло убивать

            Но в данном теракте терористы были из Средней Азии.
            И им даже заплатили вперёд половину обещаного.
            Что на xoxлов совсем не похоже. А вот на англосаксов очень даже.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 11:25
              Но в данном теракте терористы были из Средней Азии.
              И им даже заплатили вперёд половину обещаного.

              Какая разница откуда...??? Из Средний Азии дешевле, а скаклы не любят платить лишнее... Да и какие они террористы (без идеи), скорее наёмные киллеры...
              им даже заплатили вперёд половину обещанного.

              Ну да, из денег тех же англосаксов, которые поддерживают баблом СБУ... Ну не всё же красть, нужно что-то и на поддержание имиджа тратить, а иначе больше не дадут...
              1. Shurik70 Ранг пользователя
                Shurik70
                -1
                Сегодня, 11:29
                Американцы 7-ого марта выпустили сообщение для американцев в России:
                Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов

                То есть, теракт готовили в предверии выборов, но исполнители подвели, и устроили теракт на две недели позже.
                1. Lev_Russia Ранг пользователя
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 11:38
                  Американцы, по моему, всегда в преддверии наших выборов предупреждают своих граждан о том, что не следует посещать публичные места с большим скоплением людей... И правильно делают... Мы тоже растянули свои выборы на три дня не только для того чтобы больше народу проголосовало, но и чтобы не было больших скоплений людей...
            2. A.A.G. Ранг пользователя
              A.A.G.
              0
              Сегодня, 11:45
              Цитата: Shurik70
              Цитата: Lev_Russia
              укропы готовы всегда за халявное бабло убивать

              Но в данном теракте терористы были из Средней Азии.
              И им даже заплатили вперёд половину обещаного.
              Что на xoxлов совсем не похоже. А вот на англосаксов очень даже.

              Рублями, на карту... recourse
            3. Васян1971 Ранг пользователя
              Васян1971
              0
              Сегодня, 11:51
              Цитата: Shurik70
              И им даже заплатили вперёд половину обещаного.

              Рублями. Не доллАрами, не еврАми, не тугриками какими нибудь, а - РУБЛЯМИ! И тратить их поехали на Украину. Самое место для рублей...
              Тëмная история...
      2. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 11:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Роль Украины в теракте в "Крокус Сити Холле" всё более очевидна» —

        — "Как пелена с глаз" ...

        Не у всех, у наших властей не спала до сих пор, не пойми как воюют с ними и считают их братьями и бомбят избирательно, без мостов, тоннелей, ТЭС, МО, ГУР и много чего, поздно, поезд ушел, они террористическое гос-во и покоя нам не дадут. Только полная победа и взятие под контроль всей территории Украины, любые переговоры только на пользу Запада и Украины.
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 11:48
          Цитата: ARIONkrsk
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          «Роль Украины в теракте в "Крокус Сити Холле" всё более очевидна» —

          — "Как пелена с глаз" ...

          Не у всех, у наших властей не спала до сих пор, не пойми как воюют с ними и считают их братьями и бомбят избирательно, без мостов, тоннелей, ТЭС, МО, ГУР и много чего, поздно, поезд ушел, они террористическое гос-во и покоя нам не дадут. Только полная победа и взятие под контроль всей территории Украины, любые переговоры только на пользу Запада и Украины.

          Свою бы территорию под контроль взять.
      3. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 11:25
        — "Как пелена с глаз" ...


        Схема наема исполнителей то одна и та же. Что теракт на военкомат, что на тоннель на Баме и жд, теперь в Крокусе. Исполнителей ищут с самого дна общества через телегамм за обещание денег.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:04
      Американский бизнесмен Сакс: Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» всё более очевидна
      . Вот роль "ответственных" безответственных, с нашей стороны, ОЧЕВИДНА... надеюсь они не отвертятся от заслуженного наказания. Осталось назн н н найти те конкретные фэйсы и запускать ДЕЛО!
      Вина зелебобусов... "ты виноват уж тем, что хочется....!", этого не достаточно для вынесения приговора.
    3. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +2
      Сегодня, 11:05
      Хрена лысого они откажутся от поддержки своих бобиков пока бобики не сдохнут. Для янкесов ситуация веселая: или они всех сожрут и ещё некоторое время потянут или скатятся на уровень "одни из многих", что чревато. Так что накал будет возрастать. Тем более в дипстейте, похоже, решений нет.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 11:06
      США должны отказаться от нее, иначе мы станем соучастниками.
      Американцы от украины не откажутся пока она полностью не рухнет и они поймут, что больше из нее выжать нечего. А по поводу соучастия, так где гарантии того, что американцы вместе с бритами не принимали участия в разработке этого теракта? Такое "мероприятие" мимо них просто не могло пройти.
      1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
        Вольноопределяющийся Марек
        +1
        Сегодня, 11:14
        От бандеровского режима неоткажутся, даже когда он рухнет. Будут спонсировать "бандеровцев в изгнании". Так, что работы спецслужбам на много-много лет вперед обеспечено. Многие государства живут в таком режиме ... всегда.
    5. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      +2
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Shurik70
      Если после теракта американцы на кого-то указывают, значит, именно они это и организовали.
      Хотя Киев могли искользовать в качестве посредника.
      Но организатор - в Вашингтоне (точнее в Лэнгли, округ Фэрфакс, штат Виргиния)

      Организатор Ми- 6. Но амеры были в курсе.
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 11:12
      Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что становится все более вероятным, США должны отказаться от нее, иначе мы станем соучастниками. США никогда не простят такого теракта, и русские тоже

      - написал Сакс в одной из запрещенных в России соцсетей.
      Значит инициаторами обстрелов Крыма, Брянской, Курской, Саратовской, Самарской областей являются США. Но к трагедии в "Крокус Сити Холле" кстати даже само название животрепещуще говорит само за себя которое в диалоговом обиходе представителей посольства США проще всего завуалировать предстоящую акцию в том числе и в социальных сетях и мессенджерах. Но официального почему-то отношения к стрельбе не имеют.
      1. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: oppozite28
        Но к трагедии в "Крокус Сити Холле" кстати даже само название животрепещуще говорит само за себя которое в диалоговом обиходе представителей посольства США проще всего завуалировать предстоящую акцию в том числе и в социальных сетях и мессенджерах.

        Ничего не понял, но согласен.
        yes
    7. guest Ранг пользователя
      guest
      -1
      Сегодня, 11:28
      Американский бизнесмен Сакс: Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» всё более очевидна

      Это было очевидно с самого начала.
    8. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 11:29
      Число стрелявших со слов очевидцев разное.

      В фойе, те кто приехал на белом Рено, сами себя снимали на смартфон. 4 человека. В сети уже есть их кадры со стрельбой и отрезанием головы одной из жертв.

      В зале стреляло 5 стрелков и было 2 взрыва. Рассказ одного из очевидцев.

      Кто-то называет 10 стрелков.

      В сети выложены кадры со смартфонов очевидцев, но не с камер видеонаблюдения.

      Вопросов много. Ответов пока мало.
      Ждём.
    9. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 11:29
      Сегодня весь так называемый «демократический мир» во главе с Вашингтоном пытается нас убедить, что вот вот это -террорист представитель сегодняшнего ИГИЛа…

      Получается, что те самые «человеки», которые раньше не моргнув глазом шли на смерть, за несколько недель деградировали до вот этого … шного состояния?

      Получается так. И нас в этом пытаются убедить Фашингтон и их бандеровские шестерки-террористы (у которых начало подгорать от осознания того, что они переступили черту человечности).

      Да, сильно изменился ИГИЛ за последние несколько дней. Раньше они были другими. Если это так, и вот это трусливое -современный и есть ИГИЛОвец, то я почти балерина.

      Но если отбросить эту дебильную версию и предположить, что таким образом так называемый «демократический запад» пытается выгородить своих бандеровских выродков в Киеве во граве с Зеленским, тогда все становится на свои места.

      Я уже молчу, что они так и не смогли внятно и непротиворечиво сформулировать, а почему ИГИЛ нанес удар именно по России. Потому, что она якобы воюет с исламом? А что главари ИГИЛ новостей уже не смотрят? Или им, что скажут в Вашингтоне, то они и бездумно повторяют?

      Если кто в т.ч. сегодня и защищает традиционные ценности, в т.ч. и ислам, так это именно Россия, которая борется с извращенцами элитами-запада (которые и есть самые настоящие враги всех традиционалистов, включая и мусульман).

      Получается, что и тут ИГИЛ изменился за последние двое суток. Он теперь воюет с защитниками в т.ч. и ислама на стороне ЛГБТшников?

      И нас и весь мир эти обанкротившиеся западные ушлепки («элиты») пытаются в этом убедить?

      Да, видимо их деградация зашла так далеко, что это уже не лечится. Ну да, зачем что-то выдумывать, их «пиплы» же и так все это «схавает»…
    10. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 11:35
      написал Сакс в одной из запрещенных в России соцсетей.

      Т.е. автор новости заходил в запрещённую в России соцсеть? feel wink bully
    11. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 11:46
      Появилось новое видео снятое уже самими террористами...очень тяжёлые кадры убийства наших гражданских людей...этих нелюдей просто невозможно воспринимать как разумных людей...бешенные собаки...уничтожать этих гадов надо без всякой жалости.
      Поражает абсолютная беззащитность народа перед этими убийцами.
      Все Полицейское руководство города Красногорск надо уволить с волчьим билетом за профнегодность.
      18 минут бесчинствовали террористы и ни одного полицейского в многотысячном мероприятии поблизости не было...что же это за полиция такая.
    12. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:50
      Не исключаю, что это был спровоцированный вдолгую акт на подрыв отношений с Таджикистаном - одним из немногих дружественных к России среднеазиатских стран.
      Тот же Казахстан, к примеру, давно уже в другом лагере...
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:51
      США никогда не простят такого теракта, и русские тоже

      А я всё думаю, простили или нет немцы бомбёжки американской и британской авиации Дрездена с гибелью 25 000 граждан, который по итогам ВМВ должен был остаться в зоне советской оккупации?
      А в Японии простили две атомные бомбардировки, которые унесли сотни тысяч жизней и не решали ничего в поверженной империи?
      А сколько непрощенного осталось после войны в Корее, ковровых бомбардировок Вьетнама, Югославии, Ирака?
      Что, говорят спасибо жители Ливии, Сирии?
      * * *
      Мы все стали заложниками желания буржуев жить в довольстве и сытости, а им плевать на всё. Они ради прибыли готовы на любые преступления...И США им не враг, и доллар им не в тягость, и ВВП они оценивают в американской валюте...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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