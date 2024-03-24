Американский бизнесмен Сакс: Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» всё более очевидна
Роль Украины в теракте в "Крокус сити холле" становится все более вероятной, а это значит, что США необходимо отказаться от поддержки киевского режима. С таким заявлением выступил американский предприниматель Дэвид Сакс.
По мнению американца, все больше появляется фактов о том, что за террористической атакой в "Крокус сити холле" стояли украинские власти. А это означает, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от поддержки Киева, иначе Вашингтон станет соучастником террористов. А этого ни американцы, ни русские никогда не простят. При этом бизнесмен подчеркнул, что заявления киевской хунты о якобы непричастности к теракту, "не имеют большого значения".
- написал Сакс в одной из запрещенных в России соцсетей.
По последним данным, опубликованным МЧС России, при теракте в "Крокус сити холле" погибло 133 человека, число пострадавших увеличилось до 152-х. По данным СК РФ, всего по делу задержано 11 человек, включая четырех "стрелков", пытавшихся на автомобиле прорваться на Украину. Наиболее вероятно, что украинские спецслужбы для них готовили "коридор", но автомобиль был остановлен в Брянской области.
На данный момент силовики ведут работу по выявлению всех пособников, которые готовили оружие, организовали тайник и т.д. Четырех "стрелков" сегодня доставят в Басманный суд Москвы, где вынесут решение об их аресте.
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