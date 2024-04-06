Манлихер против Маузера
С неё-то все и начиналось! 8-мм восьмизарядная винтовка Лебеля 1886 г. (Lebel Mle. 1886). Музей армии, Стокгольм
но приходит соперник его
и исследует его.
Притчи Соломона, 18:17
Люди и оружие. Мы продолжаем наш рассказ о винтовках Манлихера, поскольку его вклад в оружейное дело настолько велик, что вполне заслуживает самого пристального рассмотрения. Причем его конструкции оказали влияние на проектирование винтовок других известных систем, включая и… знаменитые винтовки Маузера. Правда, самого Маузера вины в этом нет, но тем не менее историю с заимствованием немцами разработок Манлихера просто нельзя обойти.
Винтовка Маузера 1871 года калибра 10,95 мм также с подствольным магазином. Вот только стреляла она патронами с черным порохом! Музей армии, Стокгольм
А было так, что в 1886 году в Европе случилось поистине эпохальное событие: во Франции приняли на вооружение винтовку Лебяля М1886 с подствольным магазином на восемь патронов.
В Германии – главном потенциальном противнике Франции – в то время на вооружении уже состояла похожая винтовка Маузера, причем тоже с подствольным магазином Альфреда фон Кропачека на восемь патронов образца 1884 года – конверсия винтовки 1871 года, получившая обозначение Gewehr 71/84.
Она была также принята на вооружении турецкой армии, а в 1887 году её вновь конверсировали (Gewehr 71/87), расположив в ней шомпол сбоку и поставив второй боевой упор в задней части затвора. Патрон в ней использовался 9,5×60R, и именно из-за него она стала последней в мире винтовкой, использовавшей патрон… с дымным порохом.
И вот как раз в патроне, а отнюдь не в магазине и заключалась проблема!
Германская «комиссионная» (или «государственная») винтовка – «германский ответ на французский вызов» – Gewehr 88. Музей армии, Стокгольм
Дело в том, что французская винтовка стреляла патронами с бездымном порохом, и имела калибр 8 мм, а предыдущие французские винтовки были 11-миллиметровыми! Благодаря этому скорость пули резко возросла, настильность увеличилась, а меткостью она превзошла германские винтовки, которые сразу же все устарели.
Затвор винтовки Gewehr 88 образца 1891 года, выпущенной в Данцинге по заказу Турции. На ней пачечное заряжание было заменено на обойменное. Фотография автора
В задней части затвора хорошо виден перекидной флажковый предохранитель. А ещё на губках затворной рамы были сделаны выемки для обоймы. Фотография автора
Понятно, что смириться с таким положением дела немцы не пожелали и срочно создали оружейную комиссию (GewehrPrufungsKomission), ей было поручено создать винтовку, которая должна была превзойти французский образец.
По каким-то неведомым причинам германские военные не пожелали обратиться к фирме Маузера и сделать заказ на новую винтовку ему. Сначала полагали просто уменьшить калибр старой винтовки, а порох в патронах заменить с черного на бездымный. Но… решили, что более правильным будет создать винтовку заново, причем под новый патрон Patrone 88 c 8-мм тупоконечной пулей (диаметр 8,08 мм)*, отличавшийся от других патронов того времени отсутствием закраины.
Разобравшись с патроном, комиссия занялась магазином и… остановила свой выбор на магазине австрийской винтовки Манлихера М1886. А ствол взяли от винтовки Лебеля, позаимствовав у неё и форму, и шаг нарезов**.
Зато затвор к ней разработал германский конструктор Луис Шлегельмильх из государственного арсенала в Шпандау. То есть ведущий германский производитель винтовок того времени фирма «Маузер» не имела никакого отношения к разработке этой новой винтовки.
Винтовки для Турции были переделаны под заряжание при помощи обоймы. Но старый «пачечный» рычаг подавателя патронов оставили без изменений. Его решили не заменять, ведь каждая мелочь в оружии стоит денег! Фотография автора
Испытания «комиссионной винтовки» – так её назвали потому, что создана она была «комиссией», завершили уже в ноябре 1888 года, и тут же приняли её на вооружение, обозначив как Gewehr 88.
Выпадать из магазина стало нечему, и отверстие в нем было закрыто крышкой. Фотография автора
В винтовке была использована модифицированная форма затвора Маузера, от винтовки 71–84. Головка затвора (в отличие от всех более поздних винтовок Маузера) была съемной.
Комиссия внимательно отнеслась к более ранним проектам Манлихера и также получила магазин с пачечным заряжанием. Использование системы пачечного заряжания Манлихера было явным нарушением патентного права. Поэтому неудивительно, что со стороны австрийцев тут же последовал судебный иск от компании «Штайр» по поводу нарушения патентов Манлихера.
Но недовольство австрийцев удалось быстро погасить, так как им было передано право на производство винтовок Gewehr 88 по заказам, поступавшим как от Германии, так и от других стран. Кроме того, «Штайр» получила право снабжать собственные винтовки затворами конструкции Шлегельмильха.
Так что в итоге все противоречия разрешились к обоюдному согласию и… выгоде!
Одновременно её производство начали такие фирмы, как «Хаенель», «Шулер», «Лёве» и «Шиллинг», а также бельгийская фирма Августа Шривера в Люттихе.
На этом фото хорошо виден кожух ствола и «полушомпол». На каждой винтовке был именно «полушомпол», а вот чтобы получить шомпол полной длины, нужно было свинтить вместе два полушомпола. Фотография автора
В целом винтовка получилась удачной!
Ударно-спусковой механизм обеспечивал высокую точность стрельбы. На стволе винтовки имелся кожух конструкции Миега, а традиционные деревянные наствольные накладки отсутствовали. Это исключало влияние на кучность стрельбы усадки деревянных деталей от изменения температуры и влажности, а также защищало руки стрелка от ожогов при стрельбе в высоком темпе. Однако такой кожух повышал риск коррозии, ведь в пространство между ним и стволом могла попадать вода.
Карабин Karabiner 88, принятый в 1890 году на вооружение кавалерии, в отличие от винтовки, имел укороченный ствол, шомпол и прилив на стволе для крепления штыка отсутствовали. Другими были крепления ремня и рукоятка затвора, которую удобства ради отогнули вниз.
Карабин модели 1891 года Gew.91 получил ещё крюк на конце ствола для постановки карабина в козлы.
Автор с винтовкой М88. Очень удобно лежит в руках. Вообще, удивительно, почему наши военные не приняли именно её на вооружение? Достаточно было изменить калибр, убрать кожух ствола, а сам ствол сделать более толстым, заменить пачечное заряжание обойменным, как это сделали турки, и… вот вам прекрасная винтовка на все времена. Причем у фирмы «Штайр» можно было тогда же купить весь производственный процесс. Такой подход, кстати, полностью соответствовал и тогдашнему подходу российских военных к вооружению армии. Но вот… почему-то все сложилось иначе… Фотография автора
В результате, когда в 1898 году немцы получили наконец-то улучшенный образец винтовки от Маузера, им ничего не оставалось, как комиссионные винтовки… продать!
Из-за чего на мировой рынок оружия было выброшено огромное количество винтовок 1888 года. Их были сотни тысяч и все они так или иначе были распроданы и разошлись по всему миру.
Интересно, что поскольку в них применялось пачечное заряжание Манлихера, их на местах сразу же отождествили именно с «манлихерами» и «в народе» стали называть «Хенель-Маннлихер», «Шиллинг-Маннлихер» и т. д. То есть по фирме-производителю и автору магазина!
Карабин Karabiner 88, принятый на вооружение в 1890 году. Фотография Аллена Добресса
Рычаг подавателя на карабине М1888. Фотография Аллена Добресса
Карабин «Штайр-Манлихер» М1895. На конце ствола для постановки его в козлы имелся вот такой крюк. Фотография Аллена Добресса
Заряжалась винтовка при открытом затворе с помощью пачки, рассчитанной на пять патронов, которая вдавливалась в колодец магазина. Подающий рычаг в магазине при этом сжимается, а затем поднимался между стенками обоймы, оказывая давление на нижний патрон.
Извлечь обойму можно было, нажав на шпильку в передней части спусковой скобы. Движение затвора вперед позволяет ему извлекать верхний патрон из кромок пачки. Когда последний патрон дослан в патронник, обойма выпадает из отверстия нижней части магазина винтовки.
Основной недостаток такого заряжания заключается в том, что если зажимы пачки деформированы или заржавели, то могут возникнуть трудности с подачей патронов; да и сам магазин не может снаряжаться патронами по одному. Другой недостаток менее заметен, но он есть и весьма важен, хотя и относится к сфере экономики.
Дело в том, что масса пачки составляла 17,5 г, тогда как пластинчатой обоймы – всего 6,5 г. Это означало, что на каждую сотню патронов при пачечном заряжании приходился излишек массы в 220 г. На 1 000 штук – это уже два с половиной килограмма металла, который надо было выплавить, обработать, привести в надлежащий вид и развести по позициям.
Вот почему в конце концов от пачечного заряжания винтовок отказались в пользу обойменного.
Пачка Манлихера для 6,5-мм итальянских патронов
Не обошлось без разработки Манлихера и в итальянской винтовке М 91 (Italienisches Repetier-Gewehr M. 91). Правда, только система магазина в этом оружии и имела конструкцию Манлихера, но тем не менее не так это уж и мало. Эта винтовка, широко известная как «Манлихер-Каркано», использовалась на протяжении обеих мировых войн в качестве стандартного оружия итальянской армии.
Однако затвор представлял собой модифицированную конструкцию Маузера, разработанную генералом Паравиччини (во всяком случае, он возглавлял комиссию, отвечавшую за её разработку!) и оружейником Сальваторе Каркано на Туринском заводе стрелкового оружия в Италии. Возможно, более правильным было бы назвать её «Паравиччини-Каркано-Манлихер», но что-то уж больно длинное название тогда получилось.
Обойма типа Манлихера вмещала шесть безрантовых патронов итальянского калибра 6,5 мм (.256).
Из-за другого калибра и формы патрона пачка этой винтовки по конструкции отличается от пачки австрийской винтовки. Патроны в ней лежат почти параллельно друг другу, а задняя часть прямая, а не изогнутая.
Интересно, что Италия первой в Европе приняла на вооружение патроны такого калибра. А затем он распространился в Японии, Швеции, Норвегии, Голландии, Португалии, Румынии и Греции.
Выгоды его были очевидны – раны наносила 6,5-мм пуля практически не отличимые от более крупных пуль, но на производство таких боеприпасов требовалось меньше цветных металлов, а взять с собой солдат таких патронов мог больше. Более емким был и магазин «итальянки» – шесть патронов, против пяти патронов у немцев и русских.
Правда, потом итальянцы приняли на вооружение патрон более крупного калибра: 7,35x51 М.38. Но это произошло уже в 1938 году. Под него был выпущен карабин «Манлихер-Каркано» M91/38. Но основная часть итальянской армии по-прежнему вооружалась винтовками по 6,5-мм патрон.
Затвор карабина «Манлихер-Каркано» M91/38. Фотография автора
Затвор и рычаг подавателя карабина «Манлихер-Каркано» M91/38. Фотография автора
Автор с карабином «Манлихер-Каркано» M91/38. Впечатление от карабина… довольно странное. Ложа и приклад какие-то «пухлые». Самое главное излишне «пухлой» зачем-то сделана шейка приклада, поэтому её не слишком удобно обхватывать рукой, хотя, возможно, это и субъективное ощущение. Зато, наверное, драться таким карабином, как дубиной, было очень удобно…
Итальянская винтовка «Манлихер-Каркано» М1891. Музей армии, Стокгольм
Ну а теперь следует отметить, что даже в тех случаях, когда сам Манлихер не участвовал в создании того или иного образца оружия, работали его идеи и… имя. А это говорит о многом.
Эта же винтовка, но только со штыком. Фотография доктора Филиппо Чианфанелли из Флоренции
* В 1905 году его заменили на патрон 7,92×57mm Маузер с остроконечной пулей типа S диаметром 8,20 мм и более мощным зарядом пороха.
** Интересно, что и в России, когда давали задание Мосину на новую винтовку, за исходный образец тоже был взят ствол от винтовки Лебеля калибра 8 мм. Поэтому и первые винтовки Нагана, поступившие на испытания в Россию, имели этот же калибр. И хотя позднее его изменили на 7,62 мм, геометрия у него осталась прежней, лебелевской.
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