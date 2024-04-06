Манлихер против Маузера



С неё-то все и начиналось! 8-мм восьмизарядная винтовка Лебеля 1886 г. (Lebel Mle. 1886). Музей армии, Стокгольм

Первый в тяжбе своей прав,

но приходит соперник его

и исследует его.

Притчи Соломона, 18:17



Винтовка Маузера 1871 года калибра 10,95 мм также с подствольным магазином. Вот только стреляла она патронами с черным порохом! Музей армии, Стокгольм



Германская «комиссионная» (или «государственная») винтовка – «германский ответ на французский вызов» – Gewehr 88. Музей армии, Стокгольм



Затвор винтовки Gewehr 88 образца 1891 года, выпущенной в Данцинге по заказу Турции. На ней пачечное заряжание было заменено на обойменное. Фотография автора



В задней части затвора хорошо виден перекидной флажковый предохранитель. А ещё на губках затворной рамы были сделаны выемки для обоймы. Фотография автора



Винтовки для Турции были переделаны под заряжание при помощи обоймы. Но старый «пачечный» рычаг подавателя патронов оставили без изменений. Его решили не заменять, ведь каждая мелочь в оружии стоит денег! Фотография автора



Выпадать из магазина стало нечему, и отверстие в нем было закрыто крышкой. Фотография автора



На этом фото хорошо виден кожух ствола и «полушомпол». На каждой винтовке был именно «полушомпол», а вот чтобы получить шомпол полной длины, нужно было свинтить вместе два полушомпола. Фотография автора



Автор с винтовкой М88. Очень удобно лежит в руках. Вообще, удивительно, почему наши военные не приняли именно её на вооружение? Достаточно было изменить калибр, убрать кожух ствола, а сам ствол сделать более толстым, заменить пачечное заряжание обойменным, как это сделали турки, и… вот вам прекрасная винтовка на все времена. Причем у фирмы «Штайр» можно было тогда же купить весь производственный процесс. Такой подход, кстати, полностью соответствовал и тогдашнему подходу российских военных к вооружению армии. Но вот… почему-то все сложилось иначе… Фотография автора



Карабин Karabiner 88, принятый на вооружение в 1890 году. Фотография Аллена Добресса



Рычаг подавателя на карабине М1888. Фотография Аллена Добресса



Карабин «Штайр-Манлихер» М1895. На конце ствола для постановки его в козлы имелся вот такой крюк. Фотография Аллена Добресса



Пачка Манлихера для 6,5-мм итальянских патронов



Затвор карабина «Манлихер-Каркано» M91/38. Фотография автора



Затвор и рычаг подавателя карабина «Манлихер-Каркано» M91/38. Фотография автора



Автор с карабином «Манлихер-Каркано» M91/38. Впечатление от карабина… довольно странное. Ложа и приклад какие-то «пухлые». Самое главное излишне «пухлой» зачем-то сделана шейка приклада, поэтому её не слишком удобно обхватывать рукой, хотя, возможно, это и субъективное ощущение. Зато, наверное, драться таким карабином, как дубиной, было очень удобно…



Итальянская винтовка «Манлихер-Каркано» М1891. Музей армии, Стокгольм



Эта же винтовка, но только со штыком. Фотография доктора Филиппо Чианфанелли из Флоренции

* В 1905 году его заменили на патрон 7,92×57mm Маузер с остроконечной пулей типа S диаметром 8,20 мм и более мощным зарядом пороха.



** Интересно, что и в России, когда давали задание Мосину на новую винтовку, за исходный образец тоже был взят ствол от винтовки Лебеля калибра 8 мм. Поэтому и первые винтовки Нагана, поступившие на испытания в Россию, имели этот же калибр. И хотя позднее его изменили на 7,62 мм, геометрия у него осталась прежней, лебелевской.