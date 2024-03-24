Ударили «Кинжалами»: ВС России нанесли повторный ракетный удар по Львовской области Украины
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ВС России нанесли повторный удар по Львовской области, на этот раз гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также под удар попала и Ивано-Франковская область. Такие данные приходят из Украины.
По имеющейся на данный момент информации, на Западной Украине была объявлена воздушная тревога, после чего последовал ракетный удар. Предварительно, били по тем же объектам, которые были атакованы сегодня утром. Как сообщают украинские ресурсы, якобы в воздух были подняты сразу четыре носителя гиперзвуковых комплексов "Кинжал" истребителей МиГ-31К. Причем отмечается, что воздушная тревога была объявлена практически одновременно с ударом.
Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью
- сообщил губернатор Львовской области Козицкий.
Имеются данные, что одна из ракет попала по нефтебазе, полыхнувшей очень сильно. Также предполагается, что повторные удары были нанесены по аэродрому, который готовили к приему американских истребителей F-16. Какие объекты поражены в Ивано-Франковской области не известно. Подробнее узнаем в сводке Минобороны, военные должны обозначить поражаемые цели.
Мы уверены, что бьют по аэродрому, где прячут много чего интересного, так как там есть подземные хранилища и "крытые" ангары для авиации
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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