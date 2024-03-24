Ударили «Кинжалами»: ВС России нанесли повторный ракетный удар по Львовской области Украины

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Ударили «Кинжалами»: ВС России нанесли повторный ракетный удар по Львовской области Украины

ВС России нанесли повторный удар по Львовской области, на этот раз гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также под удар попала и Ивано-Франковская область. Такие данные приходят из Украины.

По имеющейся на данный момент информации, на Западной Украине была объявлена воздушная тревога, после чего последовал ракетный удар. Предварительно, били по тем же объектам, которые были атакованы сегодня утром. Как сообщают украинские ресурсы, якобы в воздух были подняты сразу четыре носителя гиперзвуковых комплексов "Кинжал" истребителей МиГ-31К. Причем отмечается, что воздушная тревога была объявлена практически одновременно с ударом.



Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью

- сообщил губернатор Львовской области Козицкий.

Имеются данные, что одна из ракет попала по нефтебазе, полыхнувшей очень сильно. Также предполагается, что повторные удары были нанесены по аэродрому, который готовили к приему американских истребителей F-16. Какие объекты поражены в Ивано-Франковской области не известно. Подробнее узнаем в сводке Минобороны, военные должны обозначить поражаемые цели.

Мы уверены, что бьют по аэродрому, где прячут много чего интересного, так как там есть подземные хранилища и "крытые" ангары для авиации

- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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    49 комментариев
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    1. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      +4
      Сегодня, 12:04
      Низко летели, к дождю...
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +9
        Сегодня, 12:29
        " кинжалы"- к пожару. " герани"- к подвалу. Народная примета.
      2. avianic Ранг пользователя
        avianic
        +1
        Сегодня, 12:53
        Ага, урожай поганок покосить wassat
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 13:10
          Киевский арт-бар "Офензива" ввел в свое меню сет "Крокус-сити"...так же там подаётся стейк "Дарья Дугина".. знаете ребята, я всё понимаю...Кинжал ракета не дешёвая, ими по важным целям удар наносят, но , клянусь, я бы на эту свинохарчевню одного кинжала не пожалел бы.....показательно, в хлам...
          1. бухач Ранг пользователя
            бухач
            +1
            Сегодня, 13:27
            Так у них таких харчевень как у дурака махорки,кинжалов не хватит,просто палить их надо каким угодно способом.
            1. ada Ранг пользователя
              ada
              0
              Сегодня, 13:45
              Цитата: Чёрный
              я бы на эту свинохарчевню одного кинжала не пожалел бы

              Цитата: бухач
              просто палить их надо каким угодно способом
            2. nordscout Ранг пользователя
              nordscout
              0
              Сегодня, 13:47
              Уважаемый Олег! Нынешнее развитие ситуации на ЛБС и в России, в целом, дают осторожную надежду, что перевоспитание населения Укрорейха, будет переходить в более жёсткую, прагматическую фазу... После московского теракта, похоже закончился процесс размазывания "сусальных соплей", из всех утюгов, относительно "они же наши братья заблудшие и одурманенные пропагандой запада"... Мне сложно представить такого "одурманенного" в 25 или 40 лет..... Мне такой "дурман" больше напоминает банальную клинику из психиатрии... А такое "лечится" очень сложно и долго и, как правило, с "рецидивами" в 98%... Думаю, что бомба ОДАБ-500ПМВ будет лучшая "инъекция" для пациентов данных "общепитов" и "сочинителей" их меню......
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 12:05
      « ВС России нанесли повторный ракетный удар по Львовской области Украины» —

      — "Бог любит Троицу" ...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +7
        Сегодня, 12:11
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Бог любит Троицу" ...

        Верно, повторение - мать учения. А регулярное (и нерегулярное тоже) повторение очень полезно для вразумления укробандеровцев. Бытовала поговорка, что холодильник всегда переборет телевизор. Вот теперь будет по-другому - "Искандеры" и "Кинжалы" переборют переможное враньё укрорейховски СМИ.
    3. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +5
      Сегодня, 12:06
      Наверное решили завершить весь этот бардак
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +14
      Сегодня, 12:07
      Я очень надеюсь, что за Галичину-этот рассадник бандеровщины наконец по серьезному взялись. Вынести там все надо напрочь в каменный век!!!
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 12:13
        Цитата: vasyliy1
        Вынести там все надо напрочь в каменный век!!!

        Эту нужно было начать 24 февраля 2022 года !
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          +9
          Сегодня, 12:18
          Цитата: Uncle Lee
          Эту нужно было начать 24 февраля 2022 года !

          Когда смогли. У нас же почти никто в такую войну не верил.
          И чтобы наносить такие удары, многому пришлось учиться.
          Главное, теперь не останавливаться. Надо добить гадину... hi
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 12:21
            Цитата: Alex777
            Когда смогли

            Понятно....Жаль, долго собирались !
            1. Alex777 Ранг пользователя
              Alex777
              +4
              Сегодня, 12:22
              Цитата: Uncle Lee
              Жаль, долго собирались !

              100500%. В России всегда так.
              Долго собираемся, зато потом хорошо едем.
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                -1
                Сегодня, 12:50
                Знаете что скажу,насчет "хорошо едем"... am Массированные удары по Белгородской области,по Севастополю,теракт в Москве....Доехали.Думали о этом раньше?Нет.Ничего хорошего от долгих сборов не произошло
                1. Alex777 Ранг пользователя
                  Alex777
                  +4
                  Сегодня, 12:57
                  Я информацию с фронта ежедневно получаю.
                  Друзья, что помоложе, воюют сейчас в Белгороде.
                  В рейды за ленту на недели уходят и возвращаются.
                  Что было и как теперь стало - знаю не понаслышке. yes
                  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                    dmi.pris1
                    -1
                    Сегодня, 13:01
                    И я информацию с фронта получаю.Один коллега-мобилизованный-минометчик,дрругой-доброволец,мехвод на БМД..И?Они подтверждают-идет тяжелая война,без конца и края.Доброволец после года захотел разорвать контракт,не позволили.Это называется "хорошо едем"?.
                    1. Alex777 Ранг пользователя
                      Alex777
                      +1
                      Сегодня, 13:04
                      Цитата: dmi.pris1
                      Они подтверждают-идет тяжелая война,без конца и края.

                      Так и есть. Но сейчас даже на Западе поняли, кто победит.
                      Еще год назад картина была совсем другая. Учимся в бою.
                      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                        dmi.pris1
                        -1
                        Сегодня, 13:05
                        Если бы поняли,то пришел бы мир.Наоборот-идет эскалация.Что и видим
                        1. Alex777 Ранг пользователя
                          Alex777
                          +1
                          Сегодня, 13:12
                          Цитата: dmi.pris1
                          Если бы поняли,то пришел бы мир.

                          Сильно упрощаете множественные интересы.
                          Британии нужна война. Ослаблять гегемона и ЕС.
                          Чем дольше гегемон и ЕС тянут проигранную войну,
                          тем хуже для них и лучше Британии.
                          Гегемон - тоже не глупый. И деньги свои прижал.
                          Байдену уйти сейчас из 404 так, как он ушел из
                          Афгана, это похоронить демократов навсегда.
                          И т.д., и т.п. Вопрос в том, за что, в итоге, воюем?
                          Если на него правильно ответить, тогда остальное
                          само станет понятно. hi
                    2. sergey822 Ранг пользователя
                      sergey822
                      +3
                      Сегодня, 13:09
                      а можете сказать, как ваш товарищ хотел разорвать контракт? вроде по истечению срока его разрывать не надо, это происходит автоматически, или сейчас какие то новые правила?
                      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                        dmi.pris1
                        -2
                        Сегодня, 13:15
                        Я не знаю подробностей.Писал,что попытался разорвать,но в настоящее время это невозможно.
                    3. Piramidon Ранг пользователя
                      Piramidon
                      +4
                      Сегодня, 13:20
                      Цитата: dmi.pris1
                      ...я информацию с фронта получаю.

                      Как то очень напоминает пресловутое: "Я крымчанка, дочь офицера. У нас не всё так однозначно..." или другое: "Здравствуйте, пишу вам из горящего танка..."
                      1. Alex777 Ранг пользователя
                        Alex777
                        -1
                        Сегодня, 13:22
                        Степан, привествую!
                        Коллега dmi.pris1 наш человек.
                        Он давно тут сидит. wink
                        Просто урякалки ему надоели.
                        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                          dmi.pris1
                          +1
                          Сегодня, 13:28
                          Верно заметили hi .Просто не то что достали,урякалки или турбопатриоты.А то ,что действительность полностью расходится с речевками.
                        2. Alex777 Ранг пользователя
                          Alex777
                          0
                          Сегодня, 13:35
                          Я так и понял.
                          Поэтому про друзей на фронте сразу заговорил.
                2. Dimy4 Ранг пользователя
                  Dimy4
                  -2
                  Сегодня, 13:05
                  Знаете что скажу,насчет "хорошо едем"... am

                  А чего можно сказать? Как в поговорке, Ушли пошерсть, воротились стрижены.
          2. Тополь Ранг пользователя
            Тополь
            +1
            Сегодня, 13:49
            Когда смогли.

            Мне думается, дело не только в том, что раньше чего-то не могли и не умели. Скорее всего, раньше разведка была менее эффективной. Какой смысл бить, к примеру, по какому-то ангару, если мы не знаем, кто там и что там, может он вообще пустой? Очень надеюсь, что наша разведка стала работать гораздо лучше.
        2. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +3
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Uncle Lee
          Эту нужно было начать 24 февраля 2022 года

          Вам сильно принципиально, что это начали на три недели позже – а именно, 13 марта 2022, когда был нанесён ракетный удар по Яворовскому военному полигону?
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 12:34
            Цитата: nik-mazur
            нанесён ракетный удар по Яворовскому военному полигону?

            Хороший был удар, я помню...
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 12:33
        На момент освобоюдения ( в 1945) году 80 процентов население Галичины были больны венерическими заболеваниями. " французская болезнь" Отсюда и народное название западкнцев -" францюватые"- потомки больных вензаболеваниями.
      3. baza1 Ранг пользователя
        baza1
        0
        Сегодня, 13:23
        Галичина это Волынь. Туда не прилетало.
    5. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +7
      Сегодня, 12:21
      По некоторым данным аннигилируют базу натовских специалистов. Хочется верить, что вместе с ними и их техникой, иначе с чего бы такое расточительство.
      1. Грица Ранг пользователя
        Грица
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: БойКот
        По некоторым данным аннигилируют базу натовских специалистов. Хочется верить, что вместе с ними и их техникой, иначе с чего бы такое расточительство

        Думаю, ради такой показательной порки НАТовцев, не жалко и дорогих ракет горстями
    6. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      +3
      Сегодня, 12:22
      Ровнять все. Погрузить окраину сначала в средневековье, а потом стереть начисто. И уже потом на этом месте, если нужно будет создать Украину нормальную. Других вариантов нет и не будет. Все остальное это полумеры,которые в будущем вернутся опять огромными проблемами. Увы, но только так.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +8
        Сегодня, 12:28
        Ты гонишь!!!! Никаких больше "украин"! Вычеркнуть даже это слово из всех источников информации!
        1. Ivan F Ранг пользователя
          Ivan F
          -1
          Сегодня, 12:51
          Ну есть же ещё нормальные украинцы, да их не много, но они есть. Вот для них и в память о их предках там живших, и нужно сделать им Украину. Надо её не вычеркивать из истории, а вернуть в нормальное состояние. Правда для этого,сначала нужно разобрать до последнего винтика.
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Ранг пользователя
            Лиза Кернер-Тимошенко
            0
            Сегодня, 13:47
            ...а почему "нормальные украинцы" сидят в своих хатах с края и терпят бандеровцев????
      2. Комментарий был удален.
    7. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 12:26
      А вот если бы первый удар 150 ктн был-бы , то повторять не пришлось-бы. Тем более что это пшеки себе хотят забрать. Вот нехай и забирают , но после ядерных ударов.
      1. Черепавлик Ранг пользователя
        Черепавлик
        +1
        Сегодня, 13:13
        пшеки с обратной стороны витрины пускай облизываются - львовская область и будет той новой незалежной украиной, которая будет возвращать долги европе.
    8. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 12:29
      если там подземные хранилища и ангары, то практически многому не повредить, а взлетная полоса ремонтируется за пару дней, если бы туда падали фаб 1500 и выше, прилетели бы искандеры то да, возможно и хранилища с ангарами вынесли
    9. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 12:35
      Очень хорошо, западные регионы Украины должны обстреливаться каждый день.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Ранг пользователя
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 13:44
        ...да и заодно и Киев!!!! Особенно, когда там на визите представители Гейропы!!!
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 12:37
      Россия демонстрирует применение гиперзвуковых ракет Кинжал,США демонстрирует только гипертрофируемую озабоченность.Вроде слово Гипер присутствует в обоих вариантах - но какая большая разница .Жаль не могу вытащить с сайта звук пролетающего гиперзвукового Кинжала,это песня.Её "услышат не только лишь все."Отправившиеся к бандере ничего не услышат. good
    11. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 12:40
      Производство цемента выводить из строя надо, они быстро разрушенное востанавливают
      Цемент используется для ремонта подземных бункеров, зубов дракона, укреплений
      Сколько ударов уже было по взлетно посадочным полосам, каждый раз они востанавливают их, а туда очень много бетона надо
    12. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +2
      Сегодня, 12:55
      Еще контрольный выстрел .!
    13. lisiy prapor Ранг пользователя
      lisiy prapor
      -1
      Сегодня, 13:34
      Какие все патриотичные, можно сказать ура. А вы заметили, что убивают граждан РФ, причём не на вновь обретенных территориях, а в Белгородской и Курской обл., и уже в Москве, а война плохой нацистской Украине не объявлена? До сих пор. Торговля идёт в полный рост, газ, на котором работают натовские производства, струячит невиданными темпами, уран и титан поставляются главному заказчику и бенефициару этой бойни в срок и с усиленным вилянием хвостом. Кому война... Проголосовали, рекорд поставили? Полный вперде.
    14. Лиза Кернер-Тимошенко Ранг пользователя
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:41
      Хорошая новость! Пускай весь Бандеростан дрожит от страха и накакают в штаны lol

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