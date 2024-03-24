Развозжаев: В результате массированной ракетной атаки пострадала транспортная инфраструктура Севастополя
Вчерашняя ракетная атака Севастополя не была единичной, в течение ночи Киев предпринял несколько попыток поразить объекты инфраструктуры в Крыму. По данным российских ресурсов, больше всего досталось Севастополю, также удар был нанесен по нефтебазе в Гвардейском под Симферополем.
В Севастополе в результате массированной ракетной атаки повреждения получила транспортная инфраструктура. Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, досталось катерам, работающим на линии "Графская пристань - Северная сторона", сейчас на линии всего один катер, пять ожидают замены остекления. Они будут выводиться на линию по мере ремонта. Также получили повреждения 3 пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и одна машина социального такси. У них тоже выбиты стекла. Сейчас управляющие компании проводят подомовой обход, определяя повреждения жилых домов и муниципальных объектов.
- написал губернатор в своем ТГ-канале.
По словам Развозжаева, ракетная атака была самой массированной за все время. Кроме ракет Storm Shadow/SCALP-EG, город атаковали и беспилотники. Также атака беспилотников была на Симферополь, большинство дронов было сбито, но часть все же атаковала нефтебазу в Гвардейском. Некоторые российские ресурсы сообщают о возгорании резервуаров, но подтверждения от властей Крыма не было. Больше всего пишут об этом украинские паблики, но там все по старой схеме: потопили половину Черноморского флота, разрушили всю военную инфраструктуру Севастополя и т.д.
Как сообщают российские ресурсы, ночью атака была и на Крымский мост, но все летевшее в ту сторону было сбито.
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