Развозжаев: В результате массированной ракетной атаки пострадала транспортная инфраструктура Севастополя

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Развозжаев: В результате массированной ракетной атаки пострадала транспортная инфраструктура Севастополя

Вчерашняя ракетная атака Севастополя не была единичной, в течение ночи Киев предпринял несколько попыток поразить объекты инфраструктуры в Крыму. По данным российских ресурсов, больше всего досталось Севастополю, также удар был нанесен по нефтебазе в Гвардейском под Симферополем.

В Севастополе в результате массированной ракетной атаки повреждения получила транспортная инфраструктура. Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, досталось катерам, работающим на линии "Графская пристань - Северная сторона", сейчас на линии всего один катер, пять ожидают замены остекления. Они будут выводиться на линию по мере ремонта. Также получили повреждения 3 пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и одна машина социального такси. У них тоже выбиты стекла. Сейчас управляющие компании проводят подомовой обход, определяя повреждения жилых домов и муниципальных объектов.



Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов (...) утром начали подомовой обход. (...) Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты

- написал губернатор в своем ТГ-канале.


По словам Развозжаева, ракетная атака была самой массированной за все время. Кроме ракет Storm Shadow/SCALP-EG, город атаковали и беспилотники. Также атака беспилотников была на Симферополь, большинство дронов было сбито, но часть все же атаковала нефтебазу в Гвардейском. Некоторые российские ресурсы сообщают о возгорании резервуаров, но подтверждения от властей Крыма не было. Больше всего пишут об этом украинские паблики, но там все по старой схеме: потопили половину Черноморского флота, разрушили всю военную инфраструктуру Севастополя и т.д.

Как сообщают российские ресурсы, ночью атака была и на Крымский мост, но все летевшее в ту сторону было сбито.
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    15 комментариев
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    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +5
      Сегодня, 12:55
      Вот это заварушка началась, кто кому за что отвечает не понятно. Ну чтож, время покажет у кого яйца есть.
      1. Taskhyl
        Taskhyl
        +8
        Сегодня, 13:02
        Никто никому не отвечает. Просто долбят друг друга кто куда может и кто чем может. Вот и все
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +1
          Сегодня, 13:06
          На войне,как на войне. Добавить нечего.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +11
      Сегодня, 12:57
      Погасить свет в Киеве и других городах окраины полностью. Ведь понятно они с нами воют насмерть, поэтому жадеть их не надо от слова совсем!!!
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +6
        Сегодня, 13:00
        Цитата: vasyliy1
        Погасить свет в Киеве и других городах окраины полностью. Ведь понятно они с нами воют насмерть, поэтому жадеть их не надо от слова совсем!!!

        В том то и проблема, они воюют на смерть, а мы даже еще не начинали серьезно. Они мост атакуют, а мы не снесем мосты в ответ в Киеве, при каждой атаке на мост, надо сносить мосты у них.
      2. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
        ВЗЭМ100
        +4
        Сегодня, 13:07
        насмерть готова идти небольшая их часть которую давно пора уничтожить точечными ударами остальные подчинятся.
    3. AlexWar
      AlexWar
      +6
      Сегодня, 12:57
      Видимо плохо ударили раз огрызаются. Производство ракет надо срочно увеличивать. Этого мало по моему.
      Вопрос очередной откуда у них снова самолеты? надо выводить Взлетно посадочные полосы аэропортов. Раз не получается надо бить по заводам производящим цемент
      Или все же к ним уже прибыли F-16.
      1. Taskhyl
        Taskhyl
        +3
        Сегодня, 13:12
        Увеличивать выпуск ракет надо, но проблема в электронной начинке. Комплектующие-то у себя далеко не все производим. А каналы поставок рушатся по нарастающей
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          0
          Сегодня, 13:32
          Цитата: Taskhyl
          Увеличивать выпуск ракет надо, но проблема в электронной начинке. Комплектующие-то у себя далеко не все производим. А каналы поставок рушатся по нарастающей

          Есть еще вариант - отгрузить северокорейцам несколько эшелонов сои и пшеницы, выделить им несколько тысяч гектаров леса для лесозаготовок, разрешить добывать уголь в заброшенных нами шахтах и разрезах, предоставить для разработки в Приморье не используемые в огромных количествах земли для сельского хозяйства. Да много чего можно им предложить. И ракет появится, как гуталина у дядюшки кота Матроскина.
    4. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +7
      Сегодня, 12:58
      Почему то у меня складывается впечатление что мы мало бомбим 404-ую. Они взяли курс на уничтожение наших НПЗ, почему не выбить бы их у них для начала, пусть педали крутят.
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 13:12
        Они взяли курс на уничтожение наших НПЗ, почему не выбить бы их у них для начала, пусть педали крутят.

        Почти вся горючка им идет из-за бугра. Вот почему она доезжает до заправок на Украине?
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          0
          Сегодня, 13:33
          Цитата: Бывший солдат
          Вот почему она доезжает до заправок на Украине?

          Потому что мы почему то молимся на их мосты.
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 13:50
            Цитата: Грица
            мы почему то молимся на их мосты

            Так не молитесь. Реально, какая-то секта мосторазрушителей и комментаторы на форумах пророки её...
    5. Комментарий был удален.
    6. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      0
      Сегодня, 13:48
      В начале войны была надежда что против бандерофашистов поднимется народ и соответственно энергосистему не трогали. Теперь при этой ситуации почему не накидают с каждый машинный зал по ракете. Там хрен быстро отремонтируещь...
    7. pristav Ранг пользователя
      pristav
      0
      Сегодня, 13:49
      Почему до сих пор жив Зе и все его приближённые?!

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