Лавров: Россия слишком долго верила заявлениям Запада, но теперь не верит никому
Россия больше не верит никаким обещаниям, звучащим со стороны Запада. Все, что говорили западные политики, оказалось ложью. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.
Россия очень долго верила всяческим обещаниям, звучащим со стороны Запада, а также резолюциям ООН, имелась такая тенденция у России верить обещаниям до последнего. Сейчас этого уже нет, российские власти не доверяют абсолютно никому из западных политиков, что бы они там не заявляли.
- заявил Лавров в интервью ТАСС.
По словам министра, российский президент пришел к такому выводу не сразу, в Кремле надеялись на добропорядочность западных политиков, но для Запада даже подписанные документы ничего не значат. В том числе и на уровне ООН. Теперь Путин никому не верит, так что все заявления Запада Россия принимает во внимание, но действовать предпочитает, исходя из своих задач. Так что ставка Киева на то, что Москва поведется на уговоры Вашингтона и Брюсселя, не сработает.
- добавил Лавров.
Информация