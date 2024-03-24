Лавров: Россия слишком долго верила заявлениям Запада, но теперь не верит никому

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Лавров: Россия слишком долго верила заявлениям Запада, но теперь не верит никому

Россия больше не верит никаким обещаниям, звучащим со стороны Запада. Все, что говорили западные политики, оказалось ложью. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия очень долго верила всяческим обещаниям, звучащим со стороны Запада, а также резолюциям ООН, имелась такая тенденция у России верить обещаниям до последнего. Сейчас этого уже нет, российские власти не доверяют абсолютно никому из западных политиков, что бы они там не заявляли.



Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция - верить до последнего и постоянно откладывать окончательные решения

- заявил Лавров в интервью ТАСС.

По словам министра, российский президент пришел к такому выводу не сразу, в Кремле надеялись на добропорядочность западных политиков, но для Запада даже подписанные документы ничего не значат. В том числе и на уровне ООН. Теперь Путин никому не верит, так что все заявления Запада Россия принимает во внимание, но действовать предпочитает, исходя из своих задач. Так что ставка Киева на то, что Москва поведется на уговоры Вашингтона и Брюсселя, не сработает.

Он пришел к этому выводу не сразу. Мы долго хотели верить, надеялись, подписывали договоренности. (...) Но впоследствии оказалось, что все обещания, которые, в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, были лицемерием, а то и прямой ложью. Так и по минским договоренностям

- добавил Лавров.
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    19 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:34
      Нам чуждо ваше лживое притворство,
      Мы ненавидим вашу лесть и ложь…
      И европейским вашим крючкотворством
      На «дypoчку» теперь нас не возьмешь…
      Вы нас к обману долго приручали,
      Нам в уши лили приторный елей,
      Мы от вранья заморского устали
      И стали недоверчивей и злей…
      Не верим мы теперь вам не на йоту,
      Не верим вашим мы совсем словам,
      И нужно быть полнейшим идиоmом,
      Чтобы сейчас хоть в чем-то верить вам…
    2. Bacha Ранг пользователя
      Bacha
      +2
      Сегодня, 13:36
      Не то что не верим больше, походу пришло время это озвучить.
    3. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +3
      Сегодня, 13:36
      Лавров: Россия слишком долго верила заявлениям Запада...

      Так это же "старые и надежные" партнеры. Слов нет. Надо было меньше их в задницу целовать, также как и некоторые постсоветские республики.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 13:41
        ой ладно)))шо гоям в уши только не дуют у самого Катька в нью йорке родилась университет колумбийский закончила ясен пень с таким экстерьером то готовый патриот вылазит
    4. Qas Ранг пользователя
      Qas
      +4
      Сегодня, 13:36
      Да неужели? До Президента только сейчас это дошло?
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 13:45
        Qas
        До Президента только сейчас это дошло?

        Ну как г-жа Меркель с Олландом его мягко говоря обманули, у него наконец-то начали приоткрываться глаза.
      2. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Qas
        Да неужели? До Президента только сейчас это дошло?

        Не ясно как до него дошло, если он не отказывается от переговоров с террористическим гос-ом, опять обманут и не моргнут. а потом опять поржут как над Минском.
      3. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Qas
        Да неужели? До Президента только сейчас это дошло?

        Осталось только уточнить, сколько нам ещё (сроков) верить?
        На кой хрен вы продаёте на Запад российские богатства? Или у вас, как и раньше: тут верим, тут не верим, там рыбу заворачивали?
        А вы знаете, с первым сбитым «Ястребом» (АВАКСом), что летают и гадят России и её гражданам, может прийти и вера...
    5. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 13:37
      Ну и дальше то, что?
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      1. Комментарий был удален.
    6. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +1
      Сегодня, 13:37
      Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция - верить до последнего и постоянно откладывать окончательные решения
      Он пришел к этому выводу не сразу. Мы долго хотели верить, надеялись, подписывали договоренности. (...) Но впоследствии оказалось, что все обещания, которые, в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, были лицемерием, а то и прямой ложью. Так и по минским договоренностям


      Сколько человек должно было погибнуть в Белгородской, Курской, Брянской областях, не говоря уже про Новые территории, прежде чем неожиданно у МИДа раскрылись глаза ? В 2014 году что мешало сделать такой вывод ? Личная финансовая выгода или профессиональное несоответствие занимаемой должности ?
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 13:41
        когда уже в ворота ломятся-прозрели.
        1. rgd20 Ранг пользователя
          rgd20
          0
          Сегодня, 13:46
          Больше похоже, что и ворота уже снесли, они же "красные линии" и по вору рыскают, круша все на своем пути.
          И тут такое: "Посоны, кажется нас обманули. Мы им больше не верим"
          Детский сад, честное слово
    7. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +3
      Сегодня, 13:39
      Странное заявление для политика такого ранга,вся история человечества буквально вопиёт о нарушениях всего и вся в межгосударственных отношениях,тут всегда надо ухо востро держать а не жаловаться на обман, чтобы с волками жить по волчьи выть нужно.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 13:47
        Цитата: бухач
        чтобы с волками жить по волчьи выть нужно.

        Или снимать с них шкуру без опаски за своё имущество...
    8. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      +1
      Сегодня, 13:42
      Капитализм в основе своего успеха подразумевает обман. Когда убирали коммунизм надо было почитать инструкцию по новой системе.
    9. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +1
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Дилетант
      Ну и дальше то, что?

      А ничего! Скоро,а может чуть попозже снова услышим блеяние-"опять нас обманули!"
      Ну невозможно одновременно воевать и торговать.Либо крестик снимите,либо трусы оденьте! hi
    10. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 13:46
      Россия очень долго верила всяческим обещаниям,

      Ага, этакий котенок Гав ...
    11. lisiy prapor Ранг пользователя
      lisiy prapor
      0
      Сегодня, 13:49
      Какое у нас правительство доверчивое. Можно сказать, по детски наивное. Просто интересно, когда в очередной раз Путин скажет, что его опять [глагол, производное от запрещённого на данном ресурсе слова означающего половой акт] западные партнёры?
      Ах, трам-пам-пам меня не трудно
      Я сам трам-пампливаца рад.
      Тьфу...
    12. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 13:50
      имелась такая тенденция у России верить обещаниям до последнего. Сейчас этого уже нет


      Свежо придание, да верится с трудом.

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