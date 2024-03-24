Лавров: Россия слишком долго верила заявлениям Запада, но теперь не верит никому

Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция - верить до последнего и постоянно откладывать окончательные решения

Он пришел к этому выводу не сразу. Мы долго хотели верить, надеялись, подписывали договоренности. (...) Но впоследствии оказалось, что все обещания, которые, в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, были лицемерием, а то и прямой ложью. Так и по минским договоренностям