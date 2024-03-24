«Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило нанесение удара по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
ВКС России в ночь с субботы на воскресенье нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования, а также дронами-камикадзе по объектам на территории Украины. Целями атаки стали объекты электроэнергетики, газодобывающей отрасли, места сборки и испытаний безэкипажных катеров. Как подчеркнули в Минобороны, результатом удара стала дезорганизация работы предприятий украинского ВПК, уничтожена военная техника и средства поражения, поставленные странами Запада. Все цели удара достигнуты.
На линии боевого соприкосновения практически без изменений, продвижение имеется, но оно тактического характера. На Белгородском направлении наши продолжают выявлять и ликвидировать украинские ДРГ, за сутки в районах Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 всушников, а также две РСЗО: чешский RM-70 Vampire и немецкий Mars.
На Купянском направлении бои в районах Синьковка и Терны, отражены три контратаки противника. На Донецком наши заняли более выгодные рубежи в районах Клещеевки, Ивановское (Красное) и Курдюмовка. В районе Красногоровки отражена контратака ВСУ. По Ивановскому военное ведомство ничего не сообщает, но это уже традиционно. В Минобороны ждут окончательной зачистки и продвижения вперед.
На Авдеевском направлении ВС России продвинулись в районах Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи. Отражено девять контратак ВСУ. На Южно-Донецком наши улучшили тактическое положение в районе Урожайное. На Херсонском без изменений, бои на линии Работино - Вербовое.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, исключая Белгородское: по личному составу - 990 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три танка, семь бронированных машин, один БТР и 22 автомобиля; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Мста-Б, одна М119, одна Д-30, две САУ "Гвоздика", одна САУ Krab и противотанковая пушка "Рапира". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы М777, две Д-30, одна Мста-Б, две САУ "Гвоздика" и одна САУ "Акация".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО уничтожено 172 беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три ПКР "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire.
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