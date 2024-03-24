«Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило нанесение удара по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

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«Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило нанесение удара по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

ВКС России в ночь с субботы на воскресенье нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования, а также дронами-камикадзе по объектам на территории Украины. Целями атаки стали объекты электроэнергетики, газодобывающей отрасли, места сборки и испытаний безэкипажных катеров. Как подчеркнули в Минобороны, результатом удара стала дезорганизация работы предприятий украинского ВПК, уничтожена военная техника и средства поражения, поставленные странами Запада. Все цели удара достигнуты.

На линии боевого соприкосновения практически без изменений, продвижение имеется, но оно тактического характера. На Белгородском направлении наши продолжают выявлять и ликвидировать украинские ДРГ, за сутки в районах Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 всушников, а также две РСЗО: чешский RM-70 Vampire и немецкий Mars.



На Купянском направлении бои в районах Синьковка и Терны, отражены три контратаки противника. На Донецком наши заняли более выгодные рубежи в районах Клещеевки, Ивановское (Красное) и Курдюмовка. В районе Красногоровки отражена контратака ВСУ. По Ивановскому военное ведомство ничего не сообщает, но это уже традиционно. В Минобороны ждут окончательной зачистки и продвижения вперед.

На Авдеевском направлении ВС России продвинулись в районах Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи. Отражено девять контратак ВСУ. На Южно-Донецком наши улучшили тактическое положение в районе Урожайное. На Херсонском без изменений, бои на линии Работино - Вербовое.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, исключая Белгородское: по личному составу - 990 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три танка, семь бронированных машин, один БТР и 22 автомобиля; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Мста-Б, одна М119, одна Д-30, две САУ "Гвоздика", одна САУ Krab и противотанковая пушка "Рапира". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы М777, две Д-30, одна Мста-Б, две САУ "Гвоздика" и одна САУ "Акация".

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО уничтожено 172 беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три ПКР "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire.
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    29 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +8
      Сегодня, 14:42
      «Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило нанесение удара по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

      Буду считать подтверждением достижения целей белые флаги в Киеве...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 15:21
        Мы можем долго бомбить электростанции,но укроинцы получат новые трансформеры и всё станет на круги своя. Нужно действовать как янки насколько я помню в Югославии-они в бомбах использовали наполнитель в виде тонких графитовых волокн,который сжигал линии электропередач,замыкая их между собой!Почему мы так не поступаем,ведь во много раз сложнее и дороже протянуть десятки километров новых линий электропередач,чем заменить десяток трансформаторов !
    2. Hoc vince Ранг пользователя
      Hoc vince
      +7
      Сегодня, 14:42
      Главное не прекращать. Там много законных целей...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Hoc vince
        Главное не прекращать. Там много законных целей...

        Американцы в своё время запустили выражение "вбомбить в каменный век".
        А куда можно "вбомбить" современную Украину, если её руководство УЖЕ хлеще, чем в каменном веке - не совсем обезьяны, но людьми их назвать язык не поворачивается? Только в состояние эпохи формирования континентов - остывающая вулканическая лава. Других способов "вести переговоры" с такими я не вижу.
    3. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 14:44
      Это все хорошо, но когда уже будут удары по террористам засевшим на Банковой в Киеве?
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: Serhio250381
        Это все хорошо, но когда уже будут удары по террористам засевшим на Банковой в Киеве?

        Все эти цели глубоко под землей в бункерах сидят, СССР умело стоить и строило на случай войны с НАТО, так что не так и просто их выцепить. они ж не неумные люди по улицам ходитьи в офисах сидеть.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +7
          Сегодня, 14:54
          В июне 22 емнип - первое применение кинжала было. Пробит противоатомный! бункер в котором хранились снаряды и ракеты. Так что причина не в этом... негоже из зели еще и мученика делать.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -2
            Сегодня, 14:59
            Рейтинги Зеленского ниже плинтуса за огромные потери и преступную мобилизацию. Никаким мучеником он уже не будет. И не ликвидировать террориста, чтобы его не считали мучеником, такая себе идея. Мы вот этих таджиков тоже не будем казнить, чтобы они мучениками не считались?
            1. BABAY22 Ранг пользователя
              BABAY22
              0
              Сегодня, 15:22
              Цитата: Serhio250381
              Рейтинги Зеленского ниже плинтуса

              Это какой же у вас дома плинтус? Метра полтора высотой?
              fellow
              У него рейтинг вообще-то за 60% Почти вся бандеровская украина за него. Так что наших там нет и можно смело калибровать и кинжалить.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                -4
                Сегодня, 15:27
                Бандеровской Украине этот пейс нафиг не усрался, они с портретами других людей бегают. Учитывая то, что Зеленский карлик, то он будет ниже даже полуторного плинтуса. Хорошо, не будем уничтожать главаря террористов, пусть и дальше планирует убийства русских, лишь бы бандеровцы его не превозносили
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 15:16
            Я так не думаю.Последыш будет задумываться о "житие мое"....
          3. Арка Ранг пользователя
            Арка
            -2
            Сегодня, 15:20
            Да и, если честно, то кинжал лучше потратить на тех, кто тени и, скорее всего, уже и бычки прогаммирует. Но тут от разведки много зависит. Всякие бобики нужны живыми, для того чтобы занять почетное место на колу (после суда) в Донецке, Луганске, Курске, Белгороде и иных местах. По твари на место.
        2. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +2
          Сегодня, 14:57
          Тот же Зеленский регулярно куда-то ходит, даже на передовую. Его кортеж был в Одессе, когда там были наши удары, но его не тронули. Постоянно фоткаются у правительственных зданий, показывая, что они в стране. Постоянно дают интервью в студиях, а не в убежищах. И даже в том чтобы разрушить правительственные здания, чтобы хунта нос не показывала из бункеров и хотя бы затруднить систему управления, это тоже не плохо
          1. Грица Ранг пользователя
            Грица
            +2
            Сегодня, 15:21
            Если бы у И.В. Сталина во время ВОВ были бы такие же возможности достать врага, как у нас сейчас, то он бы не задумываясь, грохнул бы Гитлера в первый же день...
            Но, к сожалению, наш главковерх совсем совсем не Сталин...
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              -1
              Сегодня, 15:34
              грохнул бы Гитлера в первый же день...
              Но, к сожалению, наш главковерх совсем совсем не Сталин...

              Так и Зеленскому далеко до Гитлера... laughing
          2. ARIONkrsk Ранг пользователя
            ARIONkrsk
            -1
            Сегодня, 15:29
            Цитата: Serhio250381
            Тот же Зеленский регулярно куда-то ходит, даже на передовую. Его кортеж был в Одессе, когда там были наши удары, но его не тронули. Постоянно фоткаются у правительственных зданий, показывая, что они в стране. Постоянно дают интервью в студиях, а не в убежищах. И даже в том чтобы разрушить правительственные здания, чтобы хунта нос не показывала из бункеров и хотя бы затруднить систему управления, это тоже не плохо

            Папа обещал не трогать парня в кофте, а он слово держит.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -1
              Сегодня, 15:30
              Это так, Путин держит слово. Но после терактов от этого обещания можно быть свободным. Мы поймем, простим)
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                -1
                Сегодня, 15:35
                Мы поймем, простим)

                Кто это вы???
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  -1
                  Сегодня, 15:36
                  Мы, это император Сергей 1
            2. Msi Ранг пользователя
              Msi
              -1
              Сегодня, 15:37
              Папа обещал

              Вы что бастард??? belay
              1. ARIONkrsk Ранг пользователя
                ARIONkrsk
                +1
                Сегодня, 15:42
                Цитата: Msi
                Папа обещал

                Вы что бастард??? belay

                Он за столько лет у власти уже стал отцом народа.
                1. Msi Ранг пользователя
                  Msi
                  0
                  Сегодня, 15:44
                  Он за столько лет у власти уже стал отцом народа

                  Ну если посмотреть результаты голосования, то скорее да... Народ поддерживает...
    4. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 14:45
      четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18

      бл... когда же выбьют последние?!! сколько ещё осталось?
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:48
      Все цели удара достигнуты.
      . Можно по разному рассуждать, но, целей там ещё предостаточно... требуется продолжить операцию ликвидации.
    6. Усатый грузин Ранг пользователя
      Усатый грузин
      -2
      Сегодня, 14:58
      Более выгодные рубежи это вперед или назад, непонятно. Хочется думать что вперед.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:58
      А я думал чего это Ныфтагаз(Украина) второй раз за неделю повизгивает об ударах по критической инфраструктуре ,совсем забыл что Украина входит пул Газодобывающих Стран.В понедельник будет ясно как наши успехи- по котировками на ТТF и по нагрузке газопровода Россия - 404- Европа. good
    8. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 15:18
      А если отрубить электричество, то сразу посыпется весь украинский тыл. Вроде я ничего нового не сказал.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Младший рядовой
        А если отрубить электричество, то сразу посыпется весь украинский тыл. Вроде я ничего нового не сказал.

        Много говорили, только разговорами всё и закончилось, про тяговые подстанции, которые обеспечивают движение электровозов.
        Говорили, что тепловозами не обеспечить объём перевозок, что для тепловозов нужен мазут, что вобще тепловозов мало. Так чего же тогда вопрос замяли?
        Боюсь предположить, что электровозы, везущие оружие на восток, обратно идут не пустыми, а гружёные тем, что трубопроводом не отправишь, а на самолёте дорого. Что это - вопрос к нашим барыгам в Москве, поставляющим врагу стратегическое сырьё.

        Потому электровозы ездят, потому тяговые подстанции работают.
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:19
      «Цели удара достигнуты» —

      — Главное,чтобы после "достижения",цели не оставались целыми ...

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