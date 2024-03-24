Бойцы 1-й Славянской бригады показали кадры с первой трофейной немецкой БМП Marder 1A3 ВСУ
Немецкая БМП Marder 1A3 стала трофеем бойцов 1-й Славянкой бригады, воюющей на Авдеевском направлении. Кадры с трофейной немецкой техникой публикуют российские ресурсы.
Первые сообщения о том, что российские подразделения затрофеили немецкую БМП Marder 1A3, появились еще 14 марта, но там речь шла просто о машине, влетевшей в глубокую воронку под Орловкой на Авдеевском направлении. Как отмечалось, противник не смог эвакуировать машину в тыл и бросил. Возможно, что речь идет об одной и той же БМП, поскольку бойцы бригады говорят, что увели машину "из-под носа" противника. Тем более, что 1-я Славянская бригада воюет как раз на Авдеевском направлении.
Так это или нет, пока не известно, но это и не главное. Главное - это то, что противник вынужден бросать в бой резервы и западную технику, которую тщательно берег. Как ранее сообщалось, немецкие БМП поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, воевавшей на Запорожском направлении. В сентябре прошлого года бригаду вывели на переформирование после понесенных потерь. Возможно, что в настоящее время ее бросили на Авдеевское направление вместе с 47-й отдельной механизированной бригадой, на вооружении которой стоят американские танки Abrams и БМП M2 Bradley. Кстати, на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ также стоят американские бронетранспортеры Stryker и британские танки Challenger 2.
Напомним, что Германия поставила ВСУ версию БМП Marder 1A3, принятую на вооружение Бундесвера в 1989 году. Более современные версии немцы предпочли оставить себе.
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