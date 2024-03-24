Американский «стелс»-штурмовик F-117A: снят с вооружения, но остаётся в строю

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Американский «стелс»-штурмовик F-117A: снят с вооружения, но остаётся в строю

Созданный в начале 1980-х годов «стелс»-штурмовик F-117A Nighthawk был снят с вооружения в 2008 году, когда последние самолеты этого типа, всё еще остававшиеся в боевых подразделениях ВВС США, были переведены на испытательный полигон Тонопа (также называемый «Зоной 52»).

Однако F-117A продолжают использоваться Пентагоном в качестве учебных машин (выступая в роли «агрессора»), летающих лабораторий для отработки новых технологий, а порой оказываются замеченными в зоне боевых действий, например, на Ближнем Востоке.



ВВС США намерены сохранять их в строю как можно дольше

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, в 2023 году был объявлен тендер на предмет технического обслуживания F-117A до 2034 года. Его результаты остались неизвестны, однако на днях Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, сообщил в американском парламенте, что к концу марта должны завершиться работы по интеграции топливозаправщика КС-46А с Nighthawk. Таким образом, ВВС США намерены использовать F-117A на протяжении длительного времени.

О существовании F-117A Nighthawk, разработанного компанией Lockheed Martin, стало известно широкой публике в 1988 году, спустя пять лет после его принятия на вооружение. Всего было произведено 64 самолета. Один экземпляр был сбит ПВО Югославии в 1999 году во время интервенции НАТО в эту страну.

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    24 комментария
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    1. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 16:23
      Более 6,5 млрд. долларов в никуда. Распил бабла по-американски
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +4
      Сегодня, 16:23
      Довольно странное решение. "Хромой карлик" сложный как самолет в управлении, не каждый пилот сможет им управлять и уступающий по своим характеристикам самолетам более позднего выпуска
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 16:43
        Дык там управление все асучено (это не мат, а от слова АСУ - автоматизированные системы управления). По сути пилот там как в EVE Online - пассивное управление. Типа сказал хочу туда полететь и он туда летит.
        1. ВПК-65 Ранг пользователя
          ВПК-65
          0
          Сегодня, 17:32
          Цитата: Enceladus
          Дык там управление все асучено (это не мат, а от слова АСУ - автоматизированные системы управления).
          Однако если его слегка "подрезать" струей своего двигателя, то он банально сваливается в плоский штопор из которого его даже АСУ вывести не способна lol
          Второе: американцы с этим F-117 "запрягли лошадь впереди телеги" - они банально перешли на более точные РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов, а потому решили что он невидим wassat
          Они не ожидали что мы такие "не продвинутые" в этом отношении и до сих пор имеем на вооружении и РЛС метрового диапазона, такие как например П-18 которые просто не знают о его невидимости laughing
          Из-за этих пресловутых невидимок мы и не стали отказываться от РЛС метрового диапазона, а наоборот начали выпускать новые модификации семейства «Небо».
      2. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:19
        С дебильной идеей малозаметности раскрутили целую индустрию.
      3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        0
        Сегодня, 17:20
        Самолет являющийся самой сложной целью для ПВО, если он несет ПРЛЛ то это супер машина, способная незаметно приблизиться почти к любому радару. Да. летает чуть лучше тазика, но летает и своим задачам соответствует на все 100.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 16:24
      Один экземпляр был сбит ПВО Югославии в 1999 году во время интервенции НАТО в эту страну

      С помощью С - 125... (главная версия события). Пусть дальше эксплуатируют...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +5
        Сегодня, 16:45
        Да дело конечно не в особо в С-125. Во первых частоты рабочие 125 амерам давно были известны, во вторых (и основная причина) - то что они расслабились и летали по одному и тому же маршруту несколько дней. А дальше уж дело техники. feel
        1. Arisaka Ранг пользователя
          Arisaka
          0
          Сегодня, 17:03
          Какой знакомый сценарий. Что-то напоминает.
    4. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      -1
      Сегодня, 16:28
      Думаю что участь F-117F ждёт и суперпугач F-35 поскольку его ТТХ нельзя назвать вершиной совершенства, а стоимость его просто зашкаливает.
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        -1
        Сегодня, 16:31
        Поподробнее можно? 82 миллиона долларов, что в этой цифре зашкаливает?
        1. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 16:34
          Цитата: ASAD
          Поподробнее можно? 82 миллиона долларов, что в этой цифре зашкаливает?

          Цена в сравнении с конкурентами.
          1. ASAD Ранг пользователя
            ASAD
            0
            Сегодня, 16:43
            А с какими конкурентами? Европейцы дороже,а на наши я цен не знаю, да и нет у нас с одним двигателем.
        2. SEVERIN Ранг пользователя
          SEVERIN
          0
          Сегодня, 16:36
          ASAD
          0
          Сегодня, 16:31
          Новый
          Поподробнее можно? 82 миллиона долларов, что в этой цифре зашкаливает?
          - а 82 миллиона долларов это много или мало? - и в более привычном нам пересчёте - 3 ореха это куча? - и дело ещё в модели данного пепелаца кои разнятся в цене, вот и вопрос - 82 миллиона баксов это мало? - или для вас это фантики?
    5. AC130 Ganship Ранг пользователя
      AC130 Ganship
      0
      Сегодня, 16:36
      Афффтор, перед тем, как писать статьи, хотя бы чуть-чуть поучите матчасть. В ВВС США есть жесткая система наименований типов ВС. Она не всегда работает только по самолетам разведки (т.е. были 2-3 исключения). В остальном же, В - это bomber, C - cargo, A - attack, F - fighter, Т - trainer, ну и далее- по списку. F117 всегда был и остается истребителем и никогда не был штурмовиком
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 16:39
        Американская Вики: "The Lockheed F-117 Nighthawk is a retired American single-seat, subsonic twin-engine stealth attack aircraft developed by Lockheed's secretive Skunk Works division and operated by the United States Air Force (USAF). It was the first operational aircraft to be designed with stealth technology. "
        Штурмовик
      2. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        0
        Сегодня, 17:15
        Цитата: AC130 Ganship
        F117 всегда был и остается истребителем и никогда не был штурмовиком

        F-117 никогда не был истребителем. У него нет радара. Насколько известно, он не может нести ракеты воздух-воздух. Несмотря на букву F в названии, F-117 - это "attack aircraft".

        Штурмовиком он тоже никогда не был. Тут трудности перевода. Наш термин "штурмовик" обычно переводится на английский как "attack aircraft". Но это не значит, что "attack aircraft" должно переводиться в обратную сторону обязательно как "штурмовик".

        F-117 не предназначался для штурмовки целей на поле боя, где основные угрозы - это ПЗРК и МЗА.

        В данном случае "attack aircraft" уместнее перевести как "ударный самолет".
    6. AC130 Ganship Ранг пользователя
      AC130 Ganship
      +2
      Сегодня, 16:40
      Цитата: SEVERIN
      Думаю что участь F-117F ждёт и суперпугач F-35 поскольку его ТТХ нельзя назвать вершиной совершенства, а стоимость его просто зашкаливает.

      Да нет. Его скорее ждет участь F16. Тысячи и тысячи произведенных машин. F117 ввиду секретности и новизны никуда не поставлялся, да и в США их было не много. На F35 очередь расписана на годы вперед, его заказали несколько стран НАТО. А учитывая еще и версию с УВП, его еще и ВМФ покупает
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:08
        Цитата: AC130 Ganship
        На F35 очередь расписана на годы вперед

        Скажем так.... эта очередь их не по своей воле покупает. Их навязывают в добровольно принудительном порядке. Любой член ната предпочел бы Ф-15/16/18 - хорошие рабочие лошадки, каждый для своих задачь, чем не это ни рыбо не мясо, которое типа может все, а по факту все через универсальный интерфейс. Что-то сша бородавочников не особо списывают lol
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 16:41
      Тут есть о чём подумать...Почему мы не видим перспективы? Почему мы всё время стремимся догонять? В 1983 у американцев были стелс-технологии, над которыми мы смеялись. В 1999 году С-125 смог сбить эту невидимку, тем самым доказав, что невидимых самолётов не бывает.
      Наступил 2024 год, когда США снимает с вооружения F-117A, а Россия так и не довела до серийного производства свой первый самолёт пятого поколения.
      Лично мне стыдно за то, что в мире стремятся жить и работать, а у нас всё делят власть, устраивают перевороты, пьют и воруют...
      Такую страну мы строили?
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:02
        Цитата: ROSS 42
        В 1999 году С-125 смог сбить эту невидимку, тем самым доказав, что невидимых самолётов не бывает

        Юрий, тут я Вас все-таки подправлю. Вы хорошо помните собственно историю эту? Я уже выше писал. Частоты 125 были известны и он вполне на какой-то дальности был малоразмерной целью и 125 не могла его сопровождать и атаковать. Проблема в том, что конкретно этот экземпляр летал по одному и тому же маршруту несколько дней. Просто подогнали 125 в нужную точку и все - в упор практически. Я не разбираюсь в ПВО комплексах, и не знаю есть ли возможность конкретно у 125 и канал управления... но ходили где-то сообщения, что его вообще сбили управляя по визуальному каналу (но это не точно).
        И не бывает. У амеров такая стратегия, что в авиации, что в танках - подкраться на максимальной дистанции, выстрелить и в кусты. Абрамс - таже концепция... вся броня во лбу, мощьная пушка и совершеннее СУО - вылез и с 5 км выстрелить и тоже в кусты. Наша авиация и танковая промышленность десятилетиями развивалась по другой концепции - маневренный ближний бой. Танки - низкий профиль, они реально средние по весу, высокая маневренность, динамическая защита и т.д., самолеты - что в небе сухари творят - знают все.
        Цитата: ROSS 42
        а Россия так и не довела до серийного производства свой первый самолёт пятого поколения

        Так он таковым по их ерминалогии и не является. Он с элементами стэлс, но это не является основным критерием. И мы их не развиваем не потому, что не умеем, а концепция другая
        З.Ы. - не я ставил
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 17:06
          По танкам соглашусь.
          А в вопросах систем ПВО - я ещё тот валенок. Верхушек из интернета нахватался.
          Но суть проблемы описал правильно.
          Правда до меня это сделал Михаил Евграфович.
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 17:26
            Цитата: ROSS 42
            По танкам соглашусь.

            Дык я думаю вы догадываетесь откуда эта тактика пришла. lol Сколько не только мы попили кровушки от штугов 3, тигров, пантер и т.д. Мощнейшие орудия и лобовая броня, стрельба с запредельных дистанций, отличная оптика. Фактически на западном фронте у амеров тогда не было танка, который мог выдержать попадания даже с 2-км в лоб. Да даже ИС-2 после переработки ВЛД с трудом мог держать (собственно и придумали Ис-3 с его знаменитым щучим носом, чтоб айф айф держать). 88мм флак (18/36/37/41/43) эта - считаю произведением искуства. Можете ногами пинать, но это так.
    8. Комментарий был удален.
    9. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 17:18
      Реально самый невидимый самолет, но одна беда летает чуть лучше утюга и нагрузка мизерная, но как уничтожитель средств ПВО супер.

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