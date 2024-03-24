Американский «стелс»-штурмовик F-117A: снят с вооружения, но остаётся в строю

Созданный в начале 1980-х годов «стелс»-штурмовик F-117A Nighthawk был снят с вооружения в 2008 году, когда последние самолеты этого типа, всё еще остававшиеся в боевых подразделениях ВВС США, были переведены на испытательный полигон Тонопа (также называемый «Зоной 52»).Однако F-117A продолжают использоваться Пентагоном в качестве учебных машин (выступая в роли «агрессора»), летающих лабораторий для отработки новых технологий, а порой оказываются замеченными в зоне боевых действий, например, на Ближнем Востоке.- говорится в издании Opex360.Как указывается, в 2023 году был объявлен тендер на предмет технического обслуживания F-117A до 2034 года. Его результаты остались неизвестны, однако на днях Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, сообщил в американском парламенте, что к концу марта должны завершиться работы по интеграции топливозаправщика КС-46А с Nighthawk. Таким образом, ВВС США намерены использовать F-117A на протяжении длительного времени.О существовании F-117A Nighthawk, разработанного компанией Lockheed Martin, стало известно широкой публике в 1988 году, спустя пять лет после его принятия на вооружение. Всего было произведено 64 самолета. Один экземпляр был сбит ПВО Югославии в 1999 году во время интервенции НАТО в эту страну.

ВВС США намерены сохранять их в строю как можно дольше

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»