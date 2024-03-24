Российские ресурсы называют основные цели утреннего ракетного удара по Западной Украине

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Российские ресурсы называют основные цели утреннего ракетного удара по Западной Украине

Основной целью российских ракет во Львовской области был газообменный пункт №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны недалеко от Стрыя. Как сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан", по данной цели был нанесен удар крылатыми ракетами, потом пошло добивание гиперзвуковым "Кинжалом".

Как пишет российский ресурс, в ходе утренней атаки по Стрыйскому району было нанесено порядка 20 ракетных ударов. Часть из них была нанесена по газообменному пункту №3, который является одним из самых крупных и важных пунктов газообмена не только на Западной Украине, но по всей Украине. Пункт расположен на пересечении основных трубопроводов и обеспечивает перекачку и распределение газа по различным направлениям. Именно этот пункт играет большую роль в обеспечении газом промышленных предприятий и населения, а также в обеспечении газоснабжения военных объектов ВСУ, включая бункеры.



По данным канала, сначала по пункту отработали дроны-камикадзе и ракеты, потом пошло добивание "Кинжалом". На объекте возникло "мощнейшее возгорание", которое до сих пор не могут потушить. Координаты цели: 49.3603510, 23.9051056. Повреждена скважина №197.


Еще одним объектом, который был поражен в ходе утреннего удара, стала база безэкипажных катеров в Вилково Измаильского района Одесской области. Только здесь сработали не ракеты, а дроны-камикадзе типа "Герань-2". Зафиксировано не менее двух попаданий, возгорание и вторичная детонация. Координаты: 45.4211892, 29.5608867. Предварительно, уничтожено до 30 безэкипажных катеров, а также комплектующих к ним. Данная база активно использовалась ГУР МО Украины и ССО ВСУ. Ранее аналогичные объекты были уничтожены в Южном, Одессе и Палиевке.

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    31 комментарий
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    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +1
      Сегодня, 16:28
      Откуда МИ-6 еще вчера знала про удар по газовому хабу?
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 16:32
        Цитата: topol717
        Откуда МИ-6 еще вчера знала про удар по газовому хабу?

        Возможно есть предатели в МО.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 16:42
          Возможно есть предатели в МО

          Накидывайте...? Товарищ, в другой новости пишет, что разговор был с британцами. Не договорились... Тайны никто не делал...
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 17:02
        Цитата: topol717
        Откуда МИ-6 еще вчера знала про удар по газовому хабу?

        Легко, торговля какая то шла, не сторговались, - прилетело.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 16:30
      Часть из них была нанесена по газообменному пункту №3

      Вот ёлки - палки... А как же наш транзит...??? laughing ничего непонятно... Вот это игра...
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +7
        Сегодня, 16:36
        Цитата: Msi
        Вот ёлки - палки... А как же наш транзит...??? ничего непонятно... Вот это игра...

        Европа отказывается от нашего газа, так что транзит уже никому не нужен.
        Даже Венгрия и Австрия, которые подписали долгосрочный контракт будут получать газ через Турцию!!! в контракте так и прописано.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 16:38
          Европа отказывается от нашего газа, так что транзит уже никому не нужен

          Так вроде транзит до конца 2024 года или я что - то упустил...
          1. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            +1
            Сегодня, 17:19
            Цитата: Msi
            Так вроде транзит до конца 2024 года или я что - то упустил...
            Да но по тому же договору надо качать в 2 раза больше чем сейчас. И всегда есть форс-мажор. Поэтому если Украина не сможет прокачивать то ничего не случится. Приднестровье только может немного пострадать.
      2. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +3
        Сегодня, 16:36
        Цитата: Msi
        №3

        Есть еще как минимум №2 и №1.
      3. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +2
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Msi
        А как же наш транзит...???

        Уничтожили "качалку" на главном украинском ПХГ Бильче-Волицко-Угерское, там Европа свой газ хранила, транзит может по другой трубе идти.
    3. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +6
      Сегодня, 16:31
      Выносить иудам всё, что может хоть косвенно использовать в военных целях. Если при этом удалось сократить "помошников" то это хорошо. Каждый прикопанный на территории 404 янкес, брит, франк, пшек или фриц - самый лучший ответ за все их действия.
    4. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +6
      Сегодня, 16:39
      Судя по картинке, там 10 прилетов по этому пункту. Неплохо. Надеюсь его сравняли с землёй.
    5. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      -11
      Сегодня, 16:40
      Чем бомбить газовые объекты не проще ли миллеру перекрыть газ на на нашей границе? Опять какие-то закулисные договорённости и мелкоброкерское жульничество?
      Лучше бы разбили лишний повышающий трансформатор на крупной электростанции.
      1. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: тоже-врач
        Лучше бы разбили лишний повышающий трансформатор

        И понижающий тоже.
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 16:48
        Газ с запада может поступать
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:30
        Цитата: тоже-врач
        Лучше бы разбили лишний повышающий трансформатор на крупной электростанции.

        Всегда было интересно, почему диванных аналитиков, всегда знающих, "как лучше", не берут на службу в Генштаб? Это большое упущение, надо срочно открывать вакантные должности и готовить генеральские погоны. yes
    6. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -12
      Сегодня, 16:40
      А что по Крыму молчим, все ли ракеты врага сбиты?

      Как минимум три ракеты Storm Shadow прилетели в главный узел связи Черноморского флота РФ.

      Этой ночью на Севастополь была осуществлена самая массированная атака за всё время СВО.

      Помимо командного пункта Черноморского флота РФ, в Крыму также удары по большим десантным корабляи "Ямал" и "Азов".

      на аэродроме в Новофедоровке раздались взрывы

      В Гвардейском из домов частного сектора рядом с пылающей после прилета нефтебазой эвакуировали жителей.

      А в небе американские разведчики летают безнаказанно, наводят НАТОвские ракеты на наши корабли и военные объекты.

      Почему Шойгу их не сбивает? Законные цели.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +12
        Сегодня, 16:51
        А что по Крыму молчим,

        Вообще это называется ФЛУД. Вышла статья мы её и обсуждаем... Хорошо вам, любят вас админы, вам можно, жителям 404 ой, нам россиянам так нельзя... crying
        1. Фактор Ранг пользователя
          Фактор
          -12
          Сегодня, 16:57
          Анализ ударов должен быть всесторонним. Иначе так проживем в розовых очках с лапшей на ушах.
          1. болгарин Ранг пользователя
            болгарин
            +9
            Сегодня, 17:08
            Ты уже давно в своей стране 404 живешь с лапшой на ушах и ничего. Не переживай это ненадолго. Тебя тоже найдем.
            1. Комментарий был удален.
        2. Andobor Ранг пользователя
          Andobor
          +4
          Сегодня, 17:09
          Цитата: Msi
          Вообще это называется ФЛУД.

          Отправил модераторам, посмотрим на реакцию, или каклятине здесь можно все.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 17:13
            Отправил модераторам, посмотрим на реакцию, или каклятине здесь можно все

            Да тоже отправил. Останутся здесь скоро одни украинцы и будут нахваливать друг друга... laughing
            Ленту во читаю с 2014 года... Может чёрт с ним с этим форумом, недавно только стал комментировать...
        3. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 17:23
          Цитата: Msi
          Вообще это называется ФЛУД. Вышла статья мы её и обсуждаем... Хорошо вам, любят вас админы, вам можно, жителям 404 ой, нам россиянам так нельзя..

          Так он же при исполнении, надо ведь тему разрушения укрорейха как-то перебить. Это его любимая фишка, не первый раз так проделывает. Кстати, с утра несколько постоянных комментаторов из группы "озабоченных россиян" отсутствовали. То ли в загуле, то ли в Львовской области без интернета остались. lol
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 17:27
            То ли в загуле, то ли в Львовской области без интернета остались.

            Выходные у них... Напряжёнка была... Тарахтели сколько здесь...
      2. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        -4
        Сегодня, 16:55
        Не натовские, а уважаемых партнеров, не нагнетайте пожалуйста, они просто пейзажами любуются.
      3. болгарин Ранг пользователя
        болгарин
        +1
        Сегодня, 16:59
        Откуда знаем. И если это так, зачем написал. Может сразу явку с повинной, если ты на территории России, в чем лично я сомневаюсь.
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +10
      Сегодня, 16:44
      В 14 километрах от военного аэродрома Стрый находится крупнейшее хранилище газа Украины: Бильче-Волицко-Угерское ПХГ. Внутри него можно хранить в четыре раза больше природного газа, чем в крупнейшем хранилище Германии. Крупнейшее на Украине хранилище проектной емкостью 17,05 млрд куб. м может вместить значительную часть газа, который не удалось закачать в ПХГ на территории ЕС. Известно, что этот объект на территории Украины для хранения газа страны Европы используют с августа 2023 года.
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 16:50
      . Предварительно, уничтожено до 30 безэкипажных катеров, а также комплектующих к ним.

      И никто не спрашивает: "почему 30 брандеров собрали в одном месте?"
      А вот если нас накрывают, так сразу вопросы. Почему? request
    9. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 16:54
      Можно только порадоваться смене приоритетов нашего командования в выборе целей.
      И это правильно.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:11
      Так мы что, Украину отключили от "западного реверсивного газа" ?
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: tralflot1832
        Так мы что, Украину отключили от "западного реверсивного газа" ?

        Украине для бытовухи своего газа хватает, а промышленности у них нет, вырубили ПХГ где Европа свой газ хранила, Украине доходы, а "небратьям" борщ варить газа хватит, как завещал великий .....

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