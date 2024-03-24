Российские ресурсы называют основные цели утреннего ракетного удара по Западной Украине
Основной целью российских ракет во Львовской области был газообменный пункт №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны недалеко от Стрыя. Как сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан", по данной цели был нанесен удар крылатыми ракетами, потом пошло добивание гиперзвуковым "Кинжалом".
Как пишет российский ресурс, в ходе утренней атаки по Стрыйскому району было нанесено порядка 20 ракетных ударов. Часть из них была нанесена по газообменному пункту №3, который является одним из самых крупных и важных пунктов газообмена не только на Западной Украине, но по всей Украине. Пункт расположен на пересечении основных трубопроводов и обеспечивает перекачку и распределение газа по различным направлениям. Именно этот пункт играет большую роль в обеспечении газом промышленных предприятий и населения, а также в обеспечении газоснабжения военных объектов ВСУ, включая бункеры.
По данным канала, сначала по пункту отработали дроны-камикадзе и ракеты, потом пошло добивание "Кинжалом". На объекте возникло "мощнейшее возгорание", которое до сих пор не могут потушить. Координаты цели: 49.3603510, 23.9051056. Повреждена скважина №197.
Еще одним объектом, который был поражен в ходе утреннего удара, стала база безэкипажных катеров в Вилково Измаильского района Одесской области. Только здесь сработали не ракеты, а дроны-камикадзе типа "Герань-2". Зафиксировано не менее двух попаданий, возгорание и вторичная детонация. Координаты: 45.4211892, 29.5608867. Предварительно, уничтожено до 30 безэкипажных катеров, а также комплектующих к ним. Данная база активно использовалась ГУР МО Украины и ССО ВСУ. Ранее аналогичные объекты были уничтожены в Южном, Одессе и Палиевке.
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