Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»
Бывший офицер разведки США, а также телевизионный ведущий и блогер Джек Пособец считает, что теракт в российском "Крокус сити холле" проведен Украиной под "ложным флагом". По его словам, Киев и дальше будет отрицать свою причастность к теракту, но это не должно вводить в заблуждение.
Сторонник Дональда Трампа считает, что Украина перешла в новую фазу войны, устроив теракт на территории России. При этом он призвал не обращать внимания на заявления Зеленского о непричастности Киева к теракту, а также другие, звучащие из Киева и Вашингтона. Кроме того, Пособец обратил внимание на поведение задержанных "стрелков". По его словам, террористы ИГ* ( ИГИЛ* -террористическая организация, запрещенная в России) обычно так себя не ведут. Они готовы стать мучениками, чего не наблюдалось в поведении якобы "террористов ИГ*", как подает это Белый дом.
- заявил американец добавив, что США уже через сутки знали о террористах ИГ*, но до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков".
Также Пособец отметил, что Следственный комитет России не будет возбуждать уголовного дела в отношении силовика, якобы отрезавшего ухо одному из террористов. По его словам, в СК не нашли виновного, поскольку все российские бойцы, участвовавшие в задержании, берут вину на себя.
- добавляет американский телеведущий.
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