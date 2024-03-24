Я говорил, что Украина переходит в новую фазу войны. И я сказал, что мы увидим теракты и нападения боевиков с использованием провокаций под ложным флагом, обвиняя в них кого-то другого, говоря, что это были не мы. Зеленский пару дней назад сказал, что русский народ должен почувствовать на себе всю тяжесть этого (...) Меня поразило то, что обычно джихадисты ИГИЛ* не убегают с места атаки, обычно они хотят стать мучениками

Следственный комитет России (СКР) не может идентифицировать сотрудника, который отрезал ухо одному из террористов, поскольку они "все были в балаклавах" и когда сотрудники спросили об этой детали, они все берут на себя ответственность. СКР закроет дело, поскольку прогресса добиться невозможно

Бывший офицер разведки США, а также телевизионный ведущий и блогер Джек Пособец считает, что теракт в российском "Крокус сити холле" проведен Украиной под "ложным флагом". По его словам, Киев и дальше будет отрицать свою причастность к теракту, но это не должно вводить в заблуждение.Сторонник Дональда Трампа считает, что Украина перешла в новую фазу войны, устроив теракт на территории России. При этом он призвал не обращать внимания на заявления Зеленского о непричастности Киева к теракту, а также другие, звучащие из Киева и Вашингтона. Кроме того, Пособец обратил внимание на поведение задержанных "стрелков". По его словам, террористы ИГ* ( ИГИЛ* -террористическая организация, запрещенная в России) обычно так себя не ведут. Они готовы стать мучениками, чего не наблюдалось в поведении якобы "террористов ИГ*", как подает это Белый дом.- заявил американец добавив, что США уже через сутки знали о террористах ИГ*, но до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков".Также Пособец отметил, что Следственный комитет России не будет возбуждать уголовного дела в отношении силовика, якобы отрезавшего ухо одному из террористов. По его словам, в СК не нашли виновного, поскольку все российские бойцы, участвовавшие в задержании, берут вину на себя.- добавляет американский телеведущий.