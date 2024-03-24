Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»

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Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»

Бывший офицер разведки США, а также телевизионный ведущий и блогер Джек Пособец считает, что теракт в российском "Крокус сити холле" проведен Украиной под "ложным флагом". По его словам, Киев и дальше будет отрицать свою причастность к теракту, но это не должно вводить в заблуждение.

Сторонник Дональда Трампа считает, что Украина перешла в новую фазу войны, устроив теракт на территории России. При этом он призвал не обращать внимания на заявления Зеленского о непричастности Киева к теракту, а также другие, звучащие из Киева и Вашингтона. Кроме того, Пособец обратил внимание на поведение задержанных "стрелков". По его словам, террористы ИГ* ( ИГИЛ* -террористическая организация, запрещенная в России) обычно так себя не ведут. Они готовы стать мучениками, чего не наблюдалось в поведении якобы "террористов ИГ*", как подает это Белый дом.



Я говорил, что Украина переходит в новую фазу войны. И я сказал, что мы увидим теракты и нападения боевиков с использованием провокаций под ложным флагом, обвиняя в них кого-то другого, говоря, что это были не мы. Зеленский пару дней назад сказал, что русский народ должен почувствовать на себе всю тяжесть этого (...) Меня поразило то, что обычно джихадисты ИГИЛ* не убегают с места атаки, обычно они хотят стать мучениками

- заявил американец добавив, что США уже через сутки знали о террористах ИГ*, но до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков".

Также Пособец отметил, что Следственный комитет России не будет возбуждать уголовного дела в отношении силовика, якобы отрезавшего ухо одному из террористов. По его словам, в СК не нашли виновного, поскольку все российские бойцы, участвовавшие в задержании, берут вину на себя.

Следственный комитет России (СКР) не может идентифицировать сотрудника, который отрезал ухо одному из террористов, поскольку они "все были в балаклавах" и когда сотрудники спросили об этой детали, они все берут на себя ответственность. СКР закроет дело, поскольку прогресса добиться невозможно

- добавляет американский телеведущий.
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    47 комментариев
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    1. guest Ранг пользователя
      guest
      +9
      Сегодня, 16:59
      Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»

      Он как профессионал очень хорошо знаком с почерком своего бывшего работодателя.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +3
        Сегодня, 17:23
        США уже через сутки знали о террористах ИГ*, но до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков"

        Это просто их стиль работы: - "Мы всё знаем, но доказательств не дадим, а про всё остальное молчим ибо оно против нас". Молчат ибо могут выйти на самих себя.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 17:29
        Глянул на харю зеленского в начале статьи,чуть не сташнило!Теперь всю ночь спать не буду! am
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 17:33
          Эти ушлёпки ни к какому игил отношения не имеют. Размытое фото, на котором якобы эти ослы - фейк х.охляцкий. У мудаков на фото - левая рука в верх. В исламе на Аллаха показывают правой. Левой - осквернение....Так что фейк про игил х.охлы состряпали, что бы от себя подозрение отвести
      3. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 17:35
        Цитата: guest
        Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»

        Он как профессионал очень хорошо знаком с почерком своего бывшего работодателя.

        Я не профессионал-разведчик. Но прекрасно помню постулат римского права - "Ищи, кому это выгодно". Таджикистану? Франции? Эфиопии? Нет, конечно. Это выгодно единственному заказчику - США. А, поскольку, сами они не влезут ("казус белли" им тоже ни к чему), то действуют руками своей марионетки, наиболее остро заточенной на войну с нами всеми средствами, включая терроризм.

        Отсюда простой логический вывод - непосредственно виновна Украина, заказчик США. Стрелять при этом могли хоть пингвины из Антарктиды - это ничего не меняет.
        Для меня лично других доказательств не нужно.

        И кстати.
        То, что стреляли таджики и "вдруг" выполз ИГИЛ - это прямое доказательство участия США. Потому что Украине наши отношения с Таджикистаном как-то по фигу, не до них. Да и не стали бы украинцы париться с наймом таджиков - у нас тут их "засланных казачков" хватает. И не до ИГИЛа им тоже - то вобще из другой песни.
        Развести нас со Средней Азией и войти туда самим, оправдать как-то своё дерьмо в Сирии и Афганистане - прямой интерес США. Потому и ИГИЛ тут как чёрт из табакерки выскочил.

        Как, всё-таки, американцы измельчали... Совсем уши прятать разучились. Для нас, старых конспирологов, скоро совсем жизнь станет скучна и безрадостна. То ли дело 11 сентября или JFK - гадай, не хочу. А тут - даже моей овчарке ясно.
    2. Ixian
      Ixian
      -26
      Сегодня, 17:00
      Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты, но тут как обычно – "Хоть ссы в глаза — все божья роса".
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +13
        Сегодня, 17:05
        Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты,

        Украинцы, хорош накидывать, здесь публика искушённая не пройдёт ваш номер...
        1. Ixian
          Ixian
          -17
          Сегодня, 17:07
          Я понял, пытаться думать логически здесь у охранителей не в почёте
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +4
            Сегодня, 17:18
            ну уж если логически, то объясните зачем это нужно игил и талибану?
          2. МятныйПряник Ранг пользователя
            МятныйПряник
            0
            Сегодня, 17:21
            Это уже все поняли, а логическое размышление где, кроме очевидности? Логическое размышление это составление взаимосвязанной цепочки из рассуждений, где каждое звено чем-то связано, а у вас просто пук в лужу.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +4
              Сегодня, 17:25
              Цитата: МятныйПряник
              а у вас просто пук в лужу.
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 17:24
          Мси,у нас демократия,человек имеет право выражать своё мнение,тем более что игиловцы сами "сознались "вл всех бедах человечества,начиная от Всемирного потопа! wassat
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 17:30
            Мси,у нас демократия,человек имеет право выражать своё мнение,

            Да демократия, но У Нас... Я у вас спрашивал уже, вы молчите, вы где проживаете?
            1. Бережливый Ранг пользователя
              Бережливый
              0
              Сегодня, 17:32
              Мси-триста раз писал-Ростов на Дону!Знаете где это?
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 17:35
                Мси-триста раз писал-Ростов на Дону

                Не видел или забыл. А Dmi. Pris. не ваш сосед?
                Так одно дело обсуждать наши проблемы с жителями России, другое с жителями других государств. Мягко говоря это немного глупо и доводы, и аргументы им не нужны...
      2. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
        ДушаРоссии87
        +12
        Сегодня, 17:06
        Что вами руководит выгораживать жаренную жопу х0хлов и их заокеанских хозяев? Или вы из тех наивных пионеров кто верит в Аль Каиду, 11 сентября и ИГИЛ? Не в курсе что весь этот "радикальный исламизм" создан исскуственно и с опеределенной целью?
        1. Ixian
          Ixian
          -13
          Сегодня, 17:09
          Ага, американцы бомбили сами себя и все такое. Вам явно нужно научиться пользоваться бритвой оккама – самая простая версия самая верная.
          1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
            ДушаРоссии87
            +8
            Сегодня, 17:12
            Пuндосы как истинные фашисты научились у своих отцов операции "ложный флаг" или вам напомнить как фашисты сами сожгли рейхстаг в 1933 и обвинили в этом своих врагов для начала репрессий?
            1. Ixian
              Ixian
              -11
              Сегодня, 17:13
              Американцы сожгли рейхстаг.. Можете ничего не говорить, ваши исторические познания остаются на уровне ваших политических.
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                +3
                Сегодня, 17:20
                ради интереса изучите историю, ну например историю броненосца "мэн"
          2. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +5
            Сегодня, 17:18
            Цитата: Ixian
            самая простая версия самая верная.

            так вот как раз если самая простая то это шароварники чужими руками
      3. Комментарий был удален.
      4. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
        Андрей из Челябинска
        +11
        Сегодня, 17:10
        Цитата: Ixian
        Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты

        Пока не видел ни одного такого доказательства. Где они?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +5
          Сегодня, 17:21
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Пока не видел ни одного такого доказательства. Где они?

          а нету, более того это игилу сейчас на фиг не уперлось
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 17:25
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Ixian
          Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты

          Пока не видел ни одного такого доказательства. Где они?

          А я в телеге видел украинский паспорт одного террориста исполнителя и его фотографию в форме ВСУ.
          Почему террористы пытались скрыться на Украине, а не в Эстонии или Латвии?
        3. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 17:27
          Андрей из Челябинска-а вы зарегистрировались на сайтах игила??? wassat wassat
      5. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 17:14
        Цитата: Ixian
        Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты, но тут как обычно – "Хоть ссы в глаза — все божья роса".

        Тарас, иди...(цензура) лесом.
        1. Ixian
          Ixian
          -5
          Сегодня, 17:19
          Как обычно. Если кто-то высказывает мнение отличное от твоего – демонизируй его.
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 17:24
            Цитата: Ixian
            Если кто-то высказывает мнение отличное от твоего

            Вы высказали не мнение, а утверждение.
            Цитата: Ixian
            Уже куча видеодоказательств того что это были радикальные исламисты

            И я просил у Вас подтверждений. Они будут?
          2. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +1
            Сегодня, 17:26
            Цитата: Ixian
            Как обычно. Если кто-то высказывает мнение отличное от твоего – демонизируй его.

            Вам до демона... очень далеко. Не стоит себя так "восхвалять". laughing
          3. Васян1971 Ранг пользователя
            Васян1971
            0
            Сегодня, 17:31
            Цитата: Ixian
            Как обычно. Если кто-то высказывает мнение отличное от твоего – демонизируй его.

            Ага. Точно. Примерно так:
            Цитата: Ixian
            Американцы сожгли рейхстаг.. Можете ничего не говорить, ваши исторические познания остаются на уровне ваших политических.
      6. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +6
        Сегодня, 17:17
        а вы ни когда не задумывались, что можно с помощью других сделать то что нужно вам?!
        для начала объясните на кой это нужно игил?
      7. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +6
        Сегодня, 17:18
        Точно. Исламисты ибо они плохо по Русски говорят, азиатской внешности и ещё правдивые СМИ в США сказали что ИГИЛ, а не Окраина.
        Молодёжь всегда всё упрощает и ссылается на вракипедию или Ютуб в этом и есть беда нового поколения (между строчек читать не умеют).
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +10
      Сегодня, 17:00
      СК не нашли виновного, поскольку все российские бойцы, участвовавшие в задержании, берут вину на себя.

      Так это вообще не тема для обсуждения в обществе... Отрезали и забыли, делов то...
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +6
      Сегодня, 17:02
      что теракт в российском "Крокус сити холле" проведен Украиной под "ложным флагом".

      Джек, мы и без тебя сразу догадались... Даже люди убегали из Крокуса и проклинали каклов...
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 17:14
        Пока все разбираются откуда террористы, хотя это в общем то и так понятно. Почему то ни кто не задаётся несколькими простыми вопросами. А почему не сработали системы противопожарной защиты, и что там могло так гореть, если по нормам там все материалы должны быть не горючими. И если есть какие то террористические угрозы, почему при проведении массового мероприятия не было предпринято ни каких действий по усилению.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 17:20
          А почему не сработали системы противопожарной защиты, и что там могло так гореть,

          Плохо было, что сразу не тушили... Не было возможности, понимаю. Сразу догадался больше от огня и дыма умрёт. Потом надеюсь разберутся с этим вопросом, пока некогда...
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +7
      Сегодня, 17:06
      Уже ежу понятно, что основные заказчики были украинцы при поддержке западных спец.служб. request Наняли боевиков из радикальной группировки и стали продвигать информацию о какой то войне с ИГ. Т.к доступ дали миллионам мигрантов, для спец.служб противника, просто благодатная почва. request
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 17:06
      Капитан Очевидность видимо, все это поняли.
      Тут главное нам волну поднять везде!
    7. Xenofont Ранг пользователя
      Xenofont
      +6
      Сегодня, 17:06
      Очень хочется увидеть, как отлетают уши вместе с головами у этих какломразей после прилета наших Геранек и крылаток-Кинжалов. Не все ж мелкую пакость крошить. Но, что то не выходит и и эти гиены свободно гуляют без конвоя.
    8. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +6
      Сегодня, 17:11
      Также Пособец отметил, что Следственный комитет России не будет возбуждать уголовного дела в отношении силовика, якобы отрезавшего ухо одному из террористов.

      Одно ухо за 133 погибших мирных. Тут вообще нет смысла разбираться. Этого утырка четвертовать надо.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +1
        Сегодня, 17:23
        . Одно ухо за 133 погибших мирных.

        Ухо - это не месть. Это нормальный метод экспресс допроса. Наказание за погибших должно быть вдумчиво и качественно подготовлено. А СК тут вообще мог бы и не заметить. Был он уже без уха при задержании. Какого приняли, такого и сдали.
    9. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 17:12
      Не очень то верю этим экспертам. Верю токмо нашим следокам. Вот когда они огласят вердикт, тогда и видно будет кто, что и зачем.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 17:15
      Бывший офицер разведки США: Теракт в российском «Крокус Сити Холле» проведён Украиной под «ложным флагом»

      После открытых заявлений американских чиновников о необходимости уничтожить Россию и миллиардных вложений в террористический режим Зеленского можно быть уверенным, что все гадости, все теракты последнего времени происходят под чутким руководством GB и США...
    11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 17:18
      Ухо- не голова. Поживет и без уха. И коэффициент лобового сопротивления,ниже. Аэродинамика,она такая...)
    12. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +3
      Сегодня, 17:22
      NATO & CIA are threatening the existance of Russia.
      NATO is mobilising the troops around the neighbouring countries of Russia.
      CIA and Mossad started their 'dirty games' inside Russia.
      As I earlier said, CIA wants to drink the blood of ordinary Russians.
      My assumption:
      CIAs plan to attack Russian civilians started well before 2023.
      CIA used ISIS (the child of CIA and Mossad) to bomb Iranian & Afghan cities.
      The third country to be attacked was Russia. It was predictable.
      The timing was also predictable - Around ramadan.
      Motive for the attack:
      (1) CIA - Mossad, wanted to shift focus from Israel to Russia.
      (2) CIA - Mossad, wanted to justify Israel's genocide in Gaza
      (3) CIA - Mossad, wanted to create an internal conflict between muslims and christians inside Russia.
      (4) CIA - Mossad, wanted to 'shame arab countries'.
      (5) CIA - Mossad, wanted to 'demonise muslims' around the world, during the ramadan time by using the ISIS label.
      (6) CIA - Mossad, wanted to invoke 'chechen sentiments'.
      (7) CIA - Mossad, wanted a conflict between Russia and post soviet countries.
      (8) CIA - Mossad, wanted a 'nuclear confrontation' between Russia and Ukraine. etc
      1. Дед-дилетант Ранг пользователя
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 17:31
        I think there is a part of the truth in your words. But the Mossad didn't seem to work much here. These are mainly MI6 and the CIA.
    13. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:22
      Следственный комитет России не будет возбуждать уголовного дела в отношении силовика, якобы отрезавшего ухо одному из террористов.
      но на вид поставить нужно, почему фаберже под корень не срезали, ВСЕМ

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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