МИ-6 и мигранты: не сумев победить Россию на поле боя, Великобритания постарается развалить её изнутри



Кадр из фильма «Властелин колец»

Колонизация



Кадры избиения мигрантами 76-летнего пенсионера в Санкт-Петербурге – бьют ногами по голове, чтобы наверняка убить или покалечить

Почему это происходит? Почему это стало возможно в странах Западной Европы и становится возможным в России?



Хотите, чтобы ваш сын стал «бача-бази» в семье богатого бея?

Трагедия в «Крокус Сити Холле»



Это очень оптимистичная карта – в случае развала-раздела России её поделят на столь мелкие «княжества», что их и на карте-то разглядеть будет сложно, и все они будут бесконечно враждовать между собой

Выводы

В последнее время проблемы, возникающие в ходе «колонизации» российских городов мигрантами из стран Средней Азии, звучат всё громче. На слуху многочисленные преступления, совершаемые выходцами из республик бывшего СССР, конфликты, возникающие на религиозной почве, нападения детей мигрантов на русских детей в школах, совершаемые мигрантами избиения и убийства, в том числе открытые нападения на участников специальной военной операции (СВО).При этом возникает ощущение, что все эти проблемы кто-то очень хочет «прикрыть», максимально скрыть совершаемые мигрантами преступления, а попытки указать на них выдаются за расизм, великодержавный шовинизм, нетерпимость – в общем, вина за совершаемые мигрантами преступления сваливается на самих же россиян и тех, кто пытается отстаивать права своих сограждан.И тогда убийца бойца, вернувшегося со СВО, отделывается наказанием, которое иногда дают за кражу сотового телефона, матери избитого детьми мигрантов ребёнка угрожают лишением водительских прав, а дети мигрантов, избившие человека на улице ради забавы, выставляются этакими «невинными и неконфликтными ангелочками».В последнее время ситуация начинает стремительно ухудшаться – первая волна «колонизации» прошла, мигранты смогли закрепиться в России, создать здесь свои криминальные иерархические структуры – этнические банды-диаспоры, вступили в коррупционные связи с представителями властных и силовых структур.Теперь в Россию хлынули их семьи, они будут массово получать российское гражданство, в том числе за счёт вышеупомянутых коррупционных связей диаспор и миграционных служб – без какого-либо знания русского языка, без малейшего желания ассимилироваться и соблюдать законодательство Российской Федерации.Значительно увеличилось количество семей, привозимых мигрантами в Россию – все они будут получать гражданство и активно размножаться. Уже сейчас мигранты создают повышенную нагрузку на объекты социальной инфраструктуры, в первую очередь на больницы, школы и детские сады – не все знают, что детей мигрантов зачастую лечат даже без полиса, врачи просто не могут «выкинуть» больного ребёнка, чем мигранты активно и пользуются. Они очень хорошо узнают про свои «права», начинают активно получать пособия, стремятся требовать материнский капитал, пенсию и всё, что только возможно.При этом у них нет никакого желания платить налоги, они не хотят служить в армии, их задача – «выжать все соки» из страны пребывания, точно так же, как они высосали остатки созданного русскими в их странах в период СССР.Скорее всего, что после развала России они вновь «взмахнут крылышками» и отправятся осваивать новые территории, например, в Польшу или страны Прибалтики, конечно, если добрые жители этих стран не вырежут их всех сразу после прибытия в рамках практикуемой ими неонацистской идеологии.Можно предположить, что теперь, пока в России ещё есть чем поживиться, начнётся создание замкнутых этнических анклавов в российских городах, по образцу того, как это происходит во Франции, Германии и других странах Западной Европы, из занимаемых районов будут выдавливаться-изгоняться местные жители, полиция и иные силовые структуры практически не будут иметь туда доступа.Из этих анклавов рекой хлынут наркотики, там будут укрываться убийцы, грабители и насильники из местных, именно там появятся новые рассадники радикального исламского фундаментализма, привыкшие решать проблемы и зарабатывать путём совершения террористических актов.На это есть две причины.Первая – это то, что мигранты из стран Средней Азии (в Европе это сходная по менталитету Албания и страны Африки) живут в совершенно другом временном измерении. Не секрет, что после развала СССР бывшие среднеазиатские республики Советского Союза во многом «вернулись к корням», то есть деградировали до уровня родоплеменного строя. Родоплеменные структуры прекрасно приспособлены для создания криминальных сообществ, способных эффективно паразитировать на теле государства, их приютившего.Мгновенно выстраивается «вертикаль власти», мигранты организуются в этнические банды-диаспоры, коррумпируют сотрудников силовых структур, вначале низового звена, а затем, по мере укрепления связей и финансового положения, на всё более и более высоком уровне. Через некоторое время уже и не поймёшь, кто управляет регионом – законно назначенный губернатор или руководители местных диаспор.Вторая причина – этнические преступные группировки или диаспоры являются любимым инструментом в руках соответствующих спецслужб стран глобального Запада, в первую очередь это тематика британской террористической спецслужбы МИ-6. Именно они будут способствовать максимальному произрастанию диаспор в России, будут обеспечивать их деньгами и компроматом на российских чиновников и представителей силовых структур, именно они будут стоять за наиболее громкими и кровавыми терактами.Характерно, что периодически, с завидной регулярностью всплывает информация о том, что серьёзные проблемы со въездом испытывают русские или украинцы, пытающиеся натурализоваться в России, конечно, ведь их диаспоры не поддерживают, но вот когда в нашу страну въезжает безграмотный мигрант из стран Средней Азии, не знающий русского языка, то никаких проблем у него не возникает. Это прямой симптом тотальной коррумпированности соответствующих миграционных служб, а то и хуже, признак их подконтрольности разведслужбам враждебных государств.Произошедший 22 марта чудовищный террористический акт в «Крокус Сити Холле» – это лишь проба пера. Всего четыре мигранта, которых и людьми-то сложно назвать, практически не знающие русского языка, судя по видеозаписям допросов, с IQ на грани дебилизма, смогли убить сотни людей и нанести ущерб на сотни миллионов рублей.И кто-то действительно считает, что эту операцию самостоятельно смогло провести главное управление разведки (ГУР) Украины?Конечно, ГУР Украины явно в деле, но только в качестве «прокладки», поскольку сам уровень исполнения теракта явно указывает на работу куда более квалифицированных специалистов. Можно долго гадать, кто стоит за спиной ГУР Украины в плане организации теракта в «Крокус Сити Холле», но ответ с высокой вероятностью будет один – это дело рук британской службы МИ-6, давно зарекомендовавшей себя в качестве эксперта по работе с человеческими отбросами – различными фундаменталистскими группировками.Можно не сомневаться, что массированное вливание в нашу страну низкоквалифицированных, необразованных и агрессивных мигрантов происходит при максимальном содействии британской разведслужбы, равно как и спецслужб других стран Запада. Сейчас они формирую базу – плацдарм для последующего развала нашей страны изнутри, повторения 1917 и 1991 года. Только в этот раз они уже не остановятся для того, чтобы перевести дух – развал России будет доведён до логического конца.Кстати, обратите внимание на жестокость – с таким «энтузиазмом» просто за деньги не работают, один из террористов с видимым удовольствием режет горло раненому. Это ненависть к нашей стране и к Русскому миру.Бесспорно не сомневаться, что даже сейчас найдутся заступники, которые начнут проговаривать мантру – «их обманули», «они не такие».Те, кто говорят, что преступность не имеет национальности, либо полные кретины, либо заведомые лжецы – преступность всегда имела, имеет и будет иметь национальный окрас. Не зря мафия появилась в Италии, а не в Нидерландах, якудза в Японии, а не в Таиланде. За преступлениями мигрантов против русских стоит не просто наглость или жажда наживы – это системный вызов, атака на государственные институты, террор, развязываемый с целью запугивания местного населения и его подчинения.Ситуация с неконтролируемой миграцией в России достигла критического уровня и продолжает ухудшаться. Необходима реализация не просто жёстких, а жесточайших мер по искоренению этого отвратительного явления.Должны быть приравнены к организованным преступным группировкам, а то и к террористическим организациям, любые формы объединения мигрантов, поскольку все они будут являться лишь прикрытием для этнических банд-диаспор и базой для подготовки будущих террористов.Необходима беспощадная санация органов власти в тех регионах, где уже произошло сращивание чиновников и представителей силовых структур с диаспорами – ещё немного и в нескольких регионах России придётся вводить режим проведения контртеррористической операции.Должна быть полностью реорганизована миграционная служба, внесены изменения в миграционное законодательство. Для всех мигрантов, которым было выдано гражданство нашей страны в течение последних пяти лет, должны быть проведены проверки знания русского языка и на причастность совершению преступлений, в случае незнания языка или наличия фактов преступной деятельности – лишение гражданства и депортация вместе с семьями.Необходимо отследить всю цепочку выдавших российские паспорта таким «гражданам» – и карать, безжалостно карать, разрушая карьеру всем причастным до основания, чтобы не могли потом устроиться на работу – или добро пожаловать на искупление, в зону СВО.Депортироваться должны не десятки – а десятки тысяч мигрантов, за малейшие преступления, за националистические призывы, за хамское поведение. Строгость законов в отношении мигрантов необходимо скопировать с таковых, действующих в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. Повторный въезд для провинившихся – длительное тюремное заключение.В следующем материале мы поговорим об экономических аспектах, связанных с мигрантами в России.