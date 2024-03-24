Уничтоженный польский самоходный миномет Rak впервые попал в кадр

Неясно, как произошло уничтожение миномета. Разрыв брони в районе боеукладки свидетельствует о том, что в неё попало неизвестное средство поражения, которое вызвало детонацию боеприпасов

По имеющимся сведениям, украинцы за время эксплуатации Rak высоко оценили его показатели, современное оборудование и удобство для пользователя. Однако они обратили внимание на проблему поиска подходящей позиции для минометов. Необходимо найти огневые позиции на ровной местности без уклонов, для достижения наилучшей точности стрельбы

В социальных сетях выложен видеоматериал, отснятый украинскими военными, на котором впервые запечатлен в «разобранном» виде польский самоходный миномет М120 Rak калибра 120 мм, размещенный на шасси бронетранспортера Rosomak.Как отмечается в издании Altair, задокументированная машина находилась на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ и действовала вблизи Луганской народной республики.- полагает польский автор, изучив кадры.С его слов, Польша должна была передать Украине не менее 8 единиц Rak, при этом некоторые источники указывают на то, что могло быть поставлено до 24 минометов (три ротных комплекта).- указывается в издании.