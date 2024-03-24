Уничтоженный польский самоходный миномет Rak впервые попал в кадр

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Уничтоженный польский самоходный миномет Rak впервые попал в кадр

В социальных сетях выложен видеоматериал, отснятый украинскими военными, на котором впервые запечатлен в «разобранном» виде польский самоходный миномет М120 Rak калибра 120 мм, размещенный на шасси бронетранспортера Rosomak.

Как отмечается в издании Altair, задокументированная машина находилась на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ и действовала вблизи Луганской народной республики.





Неясно, как произошло уничтожение миномета. Разрыв брони в районе боеукладки свидетельствует о том, что в неё попало неизвестное средство поражения, которое вызвало детонацию боеприпасов

- полагает польский автор, изучив кадры.

С его слов, Польша должна была передать Украине не менее 8 единиц Rak, при этом некоторые источники указывают на то, что могло быть поставлено до 24 минометов (три ротных комплекта).



По имеющимся сведениям, украинцы за время эксплуатации Rak высоко оценили его показатели, современное оборудование и удобство для пользователя. Однако они обратили внимание на проблему поиска подходящей позиции для минометов. Необходимо найти огневые позиции на ровной местности без уклонов, для достижения наилучшей точности стрельбы

- указывается в издании.

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    9 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 18:36
      Разрыв брони в районе боеукладки свидетельствует о том, что в неё попало неизвестное средство поражения, которое вызвало детонацию боеприпасов

      Да у нас этих неизвестных вам средств поражения - пруд пруди!!!
      Так высылайте ж к нам, витии,
      Своих озлобленных сынов

      Дальше по тексту...
      1. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        0
        Сегодня, 19:17
        ROSS 42
        (Юрий Васильевич), ой не расходуйте мЕне нервы, я Вас умаляю. И шо Вы себе думаете, разве непохоже ШО взорвался кондиционЭр.
      2. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Сегодня, 19:20
        Вполне банального рпг хватило. Просто попытка "сохранить лицо", что их "вундервафлю" сгубила русская "суперпупервундервафля" какая-то там гравипушка или лазер с рентгеновской накачкой, снятый с разбившегося под Тунгусской НЛО. А то каким-то рпг из каменного века совсем позор.
    2. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +3
      Сегодня, 18:40
      С почином парни по уничтожению чудища буржуйского!!!
      Храни вас Бог всех воинов!!!
      Победа будет за нами!!
    3. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +2
      Сегодня, 18:41
      отличная работа российских операторов-наводчиков , продолжайте ребята в том же духе долгих вам лет жизни
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:01
      А чего же боеукладка не сдетонировала?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 19:06
        Костя1-в статье написано что именно детонация боекомплекта и привела его в столь плачевное состояние! hi
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 19:07
      Поставили Рака Раком❗Молодцы Ребята❗Здоровья Вам Всем и Удачи❗❗❗
    6. Roman 056 Ранг пользователя
      Roman 056
      +1
      Сегодня, 19:13
      "Тебе я делал знаки, что у меня в пакетики Rak'и".

      Похоже нашли "плоское место без уклонов" и выстрел был "в яблочко". И всё бы хорошо, но выстрел был по ним. Счёт открыт, ещё 23 рака ждут очереди в кастрюлю.

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