Уничтоженный польский самоходный миномет Rak впервые попал в кадр
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В социальных сетях выложен видеоматериал, отснятый украинскими военными, на котором впервые запечатлен в «разобранном» виде польский самоходный миномет М120 Rak калибра 120 мм, размещенный на шасси бронетранспортера Rosomak.
Как отмечается в издании Altair, задокументированная машина находилась на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ и действовала вблизи Луганской народной республики.
Неясно, как произошло уничтожение миномета. Разрыв брони в районе боеукладки свидетельствует о том, что в неё попало неизвестное средство поражения, которое вызвало детонацию боеприпасов
- полагает польский автор, изучив кадры.
С его слов, Польша должна была передать Украине не менее 8 единиц Rak, при этом некоторые источники указывают на то, что могло быть поставлено до 24 минометов (три ротных комплекта).
По имеющимся сведениям, украинцы за время эксплуатации Rak высоко оценили его показатели, современное оборудование и удобство для пользователя. Однако они обратили внимание на проблему поиска подходящей позиции для минометов. Необходимо найти огневые позиции на ровной местности без уклонов, для достижения наилучшей точности стрельбы
- указывается в издании.
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