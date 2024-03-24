Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В

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Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В

Западная авиация активизировалась не только на южном, но и на северном направлении, пара американских стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer попыталась "прощупать" российскую границу над Баренцевым морем. Взлет российского истребителя МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота заставил стратегов ВВС США поменять курс на противоположный. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, 24 марта средства контроля воздушного пространства засекли над акваторией Баренцева моря неопознанную воздушную цель, движущуюся в сторону государственной границы России. Как отмечается, цель была групповая. Для проверки в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО.



Экипаж российского самолета, прибыв в точку перехвата, идентифицировал воздушные цели как американские стратегические бомбардировщики В-1В Lancer. Заметив российский перехватчик, американцы поменяли курс на противоположный, уйдя от российской границы.

При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации

- говорится в сообщении.

Российский МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, где продолжил нести дежурство. Как отмечается, в последнее время западные самолеты предпочитают сразу уходить в сторону при приближении российских истребителей, поскольку не исключают, что летчики ВКС России могут предпринять действия, угрожающие жизням экипажей самолетов НАТО.
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    16 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 18:17
      А можно было дождаться и шлёпнуть...По примеру расчёта «Пэтриот»...
      Прямо с превеликим удовольствием...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 18:24
        Чего дождаться...??? В наше воздушное пространство они бы всё равно не вошли, так что по "примеру расчёта «Пэтриот»" не получится, а шлёпнуть по иному грозит для нас большими неприятностями...Это обычная проверка нас на "слабо" и вряд ли нам нужна сейчас война на два реальных фронта... Нам бы сначала с одним победою закончить...am
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 18:34
          Цитата: Lev_Russia
          Чего дождаться...??? В наше воздушное пространство они бы всё равно не вошли

          Как знать...Помните, как американская «Вирджиния» на учениях ТФ было притаилась, но после акустического предупреждения ушла в «глубокое море»?
          Американская атомная подводная лодка класса "Вирджиния" была обнаружена в российских территориальных водах в районе Курильских островов. В этом регионе проходят учения военно-морских сил. По сообщениям Министерства обороны России субмарина была выдворена за пределы территориальных вод. А вот как была она выдворена не сообщается. Можно только предполагать.

          Так и здесь можно было «поиграть»...
          А бояться их не нужно...Это они бомбили аэродром:
          8 октября 1950 г. в 16.17 по местному времени два истребителя ВВС США Локхид F-80C «Шутинг Стар» («Метеор») нарушили государственную границу СССР и, углубившись почти на 100 км, атаковали советский военный полевой аэродром Сухая Речка в 165 км от Владивостока, в Хасанском районе.

          А то они уже наработали какое-то мнимое чувство превосходства...
        2. bandabas Ранг пользователя
          bandabas
          +1
          Сегодня, 18:35
          А если войдут в наше воздушное пространство? Шлепнут или нет? Или гарант будет дальше рисовать бесцветные линии,
        3. Hariton Laptev Ранг пользователя
          Hariton Laptev
          0
          Сегодня, 18:49
          12 февраля 1988 года в черном море дали двоим сунуться а потом навалили. Так и называется Черноморский навал! Так и тут могли слегка подождать.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 18:18
      Нашему пилоту нужно было пролитель перед ними на форсаже,максимально близко!Пусть обвиняют в "непрофессионализме,"но летать будут как можно дальше от наших границ!Жаль,что к МиГу не крепят ёмкость с дерьмом,слить чтобы фикалии на самолеты заклятых "друзей"!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 18:23
        Цитата: Бережливый
        Нашему пилоту нужно было пролететь перед ними на форсаже, максимально близко!

        Если дождаться момента и сбить, как в Турции сбили наш Су-24, и принести шапку извинений типа: «Не сильно огорчайтесь, мы же не расстроились, когда вы наши СП подорвали...» feel
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:23
      Любимое развлечение летчиков-друг друга гонять-раз границу не нарушили-пусть летают-а нарушивших надо, просто, сбивать
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 18:25
        Цитата: костя1
        Любимое развлечение летчиков-друг друга гонять

    4. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 18:32
      Ну,как тут не вспомнить Васю Цымбала!?Отчаянный был мужик,у него не забалуешь....отучил некоторых наглеть..
    5. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 18:34
      Могу ошибаться, - не специалист. Но, вроде, ранее дежурные расчёты авиации ПВО парами ( как минимум) на перехват вылетали?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:40
        Вряд ли сейчас наши ВВС могут себе позволить такую роскошь летать на любую провокацию парами... Самолеты и для боевых действий нужны... hi
      2. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        0
        Сегодня, 19:09
        В дежурном звене стоят две пары. Одна дежурит в Готовности №1,2,3 экипаж в здании ДС или в самолете; другая в усилении - экипаж дома отдыхает.
        Чтоб поднять сразу пару - это надо чтоб авиакрыло на нас летело, поднимают на перехват обычно один борт, усиление прибывает в дежурное звено.
        И всё. 4 самолета можно поднять в воздух в течение часа. Дальше приведение полка в повышенные степени боевой готовности - счет времени готовности к вылету 1 борта, пары, звена, стартовой эскадрильи, полка уже исчисляется часами.
        А на СФ один полк перехватчиков. Хотя была информация, что палубники теперь тоже дежурят.
    6. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 18:44
      наши действуют аналогично,просто проверка времени реакции пво противника
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 18:49
      Как отмечается, в последнее время западные самолеты предпочитают сразу уходить в сторону при приближении российских истребителей, поскольку не исключают, что летчики ВКС России могут предпринять действия, угрожающие жизням экипажей самолетов НАТО.

      Разумно разу уходить в сторону при приближении российских истребителей, а то западной оборонке придётся экипажам до конца жизни психотерапевтов оплачивать yes
    8. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      0
      Сегодня, 19:14
      Вот мы все, должны делать свою работу на "отлично"!!!! И объединиться, иначе никак...

      А автор, не смог найти фото МИГа и поставил фото "ТУ"шки.... Он добросовестно выполнил свою работу?

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