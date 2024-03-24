Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В
Западная авиация активизировалась не только на южном, но и на северном направлении, пара американских стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer попыталась "прощупать" российскую границу над Баренцевым морем. Взлет российского истребителя МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота заставил стратегов ВВС США поменять курс на противоположный. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, 24 марта средства контроля воздушного пространства засекли над акваторией Баренцева моря неопознанную воздушную цель, движущуюся в сторону государственной границы России. Как отмечается, цель была групповая. Для проверки в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО.
Экипаж российского самолета, прибыв в точку перехвата, идентифицировал воздушные цели как американские стратегические бомбардировщики В-1В Lancer. Заметив российский перехватчик, американцы поменяли курс на противоположный, уйдя от российской границы.
- говорится в сообщении.
Российский МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, где продолжил нести дежурство. Как отмечается, в последнее время западные самолеты предпочитают сразу уходить в сторону при приближении российских истребителей, поскольку не исключают, что летчики ВКС России могут предпринять действия, угрожающие жизням экипажей самолетов НАТО.
Информация