Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Следственный комитет

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Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Следственный комитет

Четверых подозреваемых в совершении теракта в концертном заде "Крокус сити холл" доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. Впереди у них еще и Басманный суд Москвы, где будет принято решение об аресте.

Всех четырех задержанных террористов доставили в здание Центрального аппарата СК России для проведения следственных действий. Следователи вынесут постановления об избрании меры пресечения, после чего всех задержанных доставят в Басманный суд Москвы, где судья вынесет окончательное решение об аресте. Другие варианты здесь не рассматриваются.



Между тем, число погибших в "Крокус сити холле" возросло до 137 человек, несколько тел были обнаружены под завалами концертного зала, которые разбирают спасатели МЧС. При этом подчеркивается, что это не окончательная цифра, под обломками рухнувшей от пожара крыши могут находиться еще тела. Тем более, что имеется информация о пропавших без вести людях, отправившихся на концерт. На данный момент опознаны 62 тела, по остальным проводятся генетические экспертизы. Также увеличилось количество пострадавших. По последним данным, всего пострадали 180 человек, из которых госпитализированы 142, выписаны из медучреждений 32, амбулаторная помощь оказана 38.

Как сообщили в Следственном комитете, при разборе завалов заминированных тел, или других следов минирования не обнаружено. С места трагедии изъято два автомата Калашникова, четыре разгрузки, 28 магазинов к АК, а также более 500 патронов.

Как уточняется, задержание террористов в Брянской области осуществили бойцы полка "Ахмат-Россия", несущие службу по охране госграницы. Операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ.

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    12 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 19:00
      Оперативность задержания достойна похвалы.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 19:10
        Такие опрятные, намытые, одежда такая классная, кроссовки белые
        ПОЧЕМУ? Почему эти м.рази не в собственных фекалиях и кровище?....единственное, что как должно бытб - это поза в которой лни перемещаются....так должно быть до конца их жизни....до расстрела
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 19:14
          Загубили невинные жизни,
          И табу сразу все перешли…
          Mpa3и, mвapи, никчемные слизни
          Как вы сделать такое могли…???
          Принимая таких вот мигрантов,
          Что на русском не знают трёх слов,
          Приглашаем к себе оккупантов,
          Кто убить всех «неверных» готов…
          Помолимся ж за души убиенных,
          Горит свеча, ещё одна зажглась,
          И я скажу вам люди откровенно -
          Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 19:15
            Их в брянском лесу допрашивать начали, там же и закончить должны....на берёзе
        2. Землекоп Ранг пользователя
          Землекоп
          0
          Сегодня, 19:15
          Предлагаю назначить справедливое наказание этим животным — аккуратно отпилить им стопы …перебинтовать дабы не истекли кровью и кинуть к озверевшим от голода свиньям. Озверевшие от голода свиньи страшнее аллигатора…они рвут и жрут все живое и неживое. Поэтому поедание в течение часа вполне достойная плата за содеянное.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 19:01
      Провести допросы с пристрастием и к стенке таких вурдалаков!
      1. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 19:03
        Пожизненное но условия создать чтобы каждый день о смерти со слезами умоляли.
      2. Облитератор Ранг пользователя
        Облитератор
        +1
        Сегодня, 19:09
        Цитата: vasyliy1
        Провести допросы с пристрастием и к стенке таких вурдалаков!

        С пристрастием уже ведутся. Есть фото применения телефона ТА-57. Дают позвонить адвокату, так сказать.
    3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Сегодня, 19:03
      Убийцы должны быть повешены!
    4. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 19:04
      А зачем уточнять, что именно "Ахмат-Россия" задержали? А ЦСН им лишь помогал?
    5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 19:08
      Самое важное выявить всю цепочку и собрать доказательства! Потом наказать жестоко организаторов.
    6. ВлР Ранг пользователя
      ВлР
      -1
      Сегодня, 19:14
      Кстати, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что
      "концертный зал «Крокус Сити Холл» не был введен в эксплуатацию" (!)
      Нет охраны. Техники и меры безопасности отсутствуют. А сам объект не введен в эксплуатацию


      https://realtribune.ru/agalarovy-dolzhny-pomogat-semyam-pogibshih-a-ne-klyanchit-kak-cygane-subsidii-u-gosudarstva-politik/amp/

      Теперь понятно, почему он вспыхнул, как стог сена?
      И большинство людей погибли именно при пожаре по вине этих горе-бизнесменов.

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