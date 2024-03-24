Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Следственный комитет

Четверых подозреваемых в совершении теракта в концертном заде "Крокус сити холл" доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. Впереди у них еще и Басманный суд Москвы, где будет принято решение об аресте.Всех четырех задержанных террористов доставили в здание Центрального аппарата СК России для проведения следственных действий. Следователи вынесут постановления об избрании меры пресечения, после чего всех задержанных доставят в Басманный суд Москвы, где судья вынесет окончательное решение об аресте. Другие варианты здесь не рассматриваются.Между тем, число погибших в "Крокус сити холле" возросло до 137 человек, несколько тел были обнаружены под завалами концертного зала, которые разбирают спасатели МЧС. При этом подчеркивается, что это не окончательная цифра, под обломками рухнувшей от пожара крыши могут находиться еще тела. Тем более, что имеется информация о пропавших без вести людях, отправившихся на концерт. На данный момент опознаны 62 тела, по остальным проводятся генетические экспертизы. Также увеличилось количество пострадавших. По последним данным, всего пострадали 180 человек, из которых госпитализированы 142, выписаны из медучреждений 32, амбулаторная помощь оказана 38.Как сообщили в Следственном комитете, при разборе завалов заминированных тел, или других следов минирования не обнаружено. С места трагедии изъято два автомата Калашникова, четыре разгрузки, 28 магазинов к АК, а также более 500 патронов.Как уточняется, задержание террористов в Брянской области осуществили бойцы полка "Ахмат-Россия", несущие службу по охране госграницы. Операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ.

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