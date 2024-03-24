«Военные не хотят выходить на улицы»: правительство Аргентины намерено перепрофилировать армию на борьбу с «внутренней угрозой»

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«Военные не хотят выходить на улицы»: правительство Аргентины намерено перепрофилировать армию на борьбу с «внутренней угрозой»

В Аргентине ко власти пришли проамериканские силы во главе с новым президентом Хавьером Милеем. Его успех на выборах обусловлен как протестным голосованием, так и обещаниями улучшить жизнь населения в кратчайшие сроки за счет принятия экстраординарных решений, например, отказа от национальной валюты в пользу доллара.

Однако действия нового руководства приводят к потере остатков экономического суверенитета и, как следствие, к обнищанию граждан. В этой связи главной угрозой для режима становится собственное население, которое он готовится усмирять всеми доступными средствами.



В настоящее время в Аргентине обсуждается вопрос об использовании вооруженных сил для обеспечения внутренней безопасности

- говорится в издании Pucará Defensa.

В качестве повода для перепрофилирования армии выступила волна насилия, охватившего Росарио – город, который является третьим в стране по численности населения. Фактический контроль над ним удерживают преступные группировки, в основном занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Воспользовавшись моментом, министерства обороны и безопасности намерены внести поправки в законодательство, которые позволят вооруженным силам «проводить операции по обеспечению внутренней безопасности». Предполагается создание за счет других частей специальных армейских подразделений, предназначенных для выполнения полицейских задач.

Ситуация в Росарио очень сложная: здесь самый высокий уровень убийств в Аргентине, но также верно и то, что в последние годы национальное и провинциальное правительства проявляли полное бездействие

- говорится в издании.



Как поясняет автор, еще предыдущая власть начала бороться с ОПГ в Росарио, используя при этом не армию, а силы безопасности, и достигла при этом впечатляющих результатов.

Однако правительство настаивает на необходимости привлечения армии, ссылаясь на опыт других стран Латинской Америки. Однако автор полагает, что такое сравнение неоправданно: в то время как по всей Аргентине ежедневно совершается менее 6 убийств, в Мексике – почти 100.

Привлечение вооруженных сил, которым платят мизерную зарплату, к борьбе с обычными преступлениями приведет к их коррумпированности, как это уже произошло со многими провинциальными силами безопасности. Необходимо улучшать экономическую ситуацию в стране, поскольку преступность также является результатом роста в последние годы бедности и маргинализации

- полагает автор.

Пока что правительству придется столкнуться с дебатами в парламенте, где уже звучат голоса несогласных.

Роль вооруженных сил не в том, чтобы сражаться с мирными жителями, я думаю, это стало ясно из событий 1970-х годов [имеется в виду период военной хунты 1976-1983 годов]. Наркоторговец – это гражданское лицо по закону. В 1970-е годы уже боролись с терроризмом и где все те, кто с ним боролся? Отбывают заключение

- заявила вице-президент страны и спикер палаты сенаторов Виктория Вильярруэль.

Как указывается в издании, идея перепрофилирования армии вызывает глубокое недовольство и в вооруженных силах на всех иерархических уровнях:

Они [военные] понимают, что это не их миссия, они не хотят выходить на улицы и действовать как полицейские.


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    12 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +5
      Сегодня, 20:10
      У них внутренняя опасность это дятел-президент-а чтобы его отправить в дурдом-армии не надо laughing
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 20:23
      А когда, при каком правительстве у них был относительной порядок???
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 20:50
        Цитата: rocket757
        А когда, при каком правительстве у них был относительной порядок???

        возможно при инках
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 20:55
          Как предположение... но это не точно. Дела давно минувших дней.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 20:56
            ну во всяком случае про них точно не знаем, все остальное время был бардак
      2. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +1
        Сегодня, 20:55
        Цитата: rocket757
        А когда, при каком правительстве у них был относительной порядок???

        Как всякий приличный демократ- он просто обязан расстреливать митинги протеста избравших его граждан
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 20:58
          На счёт расстреливать... все в этом мире относительно, но полицейские водометы и слезогонка, это для любой дермократии, обязательный атрибут.
    3. orionvitt Ранг пользователя
      orionvitt
      +3
      Сегодня, 20:33
      Всё верно. Как всякий президент популист, Милей угробит страну окончательно и вполне обоснованно боится внутреннего протеста, который неизбежен. Что в таких случая делают? Правильно, стараются привлечь армию. Вот только армия не совсем согласна. Но я так думаю, что армейских продавят. Пообещают генералам долю малую и порядок. Для сравнения смотрим на незалежнцю, где армия тоже по началу не совсем горела желанием воевать со своими гражданами. И что? А ничего, результат все видим. Милей для сохранения власти, ещё войнушку какую развяжет, с каким нибудь Парагваем.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:40
      Надо быть в курсе что сегодня 24 марта в Аргентине в Буэнос Айресе проходит Марш памяти и справедливости на площади Пласо- де Майо посвящённый 48 летию военного переворота и там две точки зрения и неизвестно на какую сторону станет армия.Предыдущие правительства только боролись с Армией ,постоянно её "кастрируя" ,чтобы опять не случился военный переврот .Когда был в Аргентине 1988- 89 г только за полгода придворный танковый батальон три раза приезжал на площадь перед Президентским дворцом поговорить за жизнь.Как понял по видео он ни куда ни уехал,находится на прежнем месте дислокации.Армии придётся вмешаться ,только на чьей стороне?А могут и как в 1976 г.Не приняв не чью сторону,а предпосылки к этому есть тоже Россарио,и тоже самое было 1976 г- кровавый бардак.
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:46
      Вообще логично, в латиноамериканских странах армии применяются только против своих же граждан в 99% случаев. Чего стесняться-то?
      В 2020 году мексиканцы фильм сняли, "Новый порядок" называется.

      Там народ взбунтовался против некомпетентного правительства и обнаглевших богатеев, но оказалось, что в армии служили такие люди, что Чикатило и Джек Потрошитель курят в затяг. И они навели такой порядок, что у стороннего наблюдателя возникает ощущение что армии в таких странах стоит сразу в тюрьмы отправить
    6. Авторитет Ранг пользователя
      Авторитет
      0
      Сегодня, 20:48
      Был смешной Аргентинский комик.
      Стал президентом с лозунгами "мира" и "свободы".
      А теперь требует от армии подавить протесты.

      Ничего не напоминает?
    7. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 20:48
      Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что в 1945 г.из Германии в Аргентину бежал Гитлер и что он до сих пор жив и прячется от правосудия в глухих джунглях Аргентины и что Милей его родной внук. . . winked

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