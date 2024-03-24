«Военные не хотят выходить на улицы»: правительство Аргентины намерено перепрофилировать армию на борьбу с «внутренней угрозой»
В Аргентине ко власти пришли проамериканские силы во главе с новым президентом Хавьером Милеем. Его успех на выборах обусловлен как протестным голосованием, так и обещаниями улучшить жизнь населения в кратчайшие сроки за счет принятия экстраординарных решений, например, отказа от национальной валюты в пользу доллара.
Однако действия нового руководства приводят к потере остатков экономического суверенитета и, как следствие, к обнищанию граждан. В этой связи главной угрозой для режима становится собственное население, которое он готовится усмирять всеми доступными средствами.
- говорится в издании Pucará Defensa.
В качестве повода для перепрофилирования армии выступила волна насилия, охватившего Росарио – город, который является третьим в стране по численности населения. Фактический контроль над ним удерживают преступные группировки, в основном занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.
Воспользовавшись моментом, министерства обороны и безопасности намерены внести поправки в законодательство, которые позволят вооруженным силам «проводить операции по обеспечению внутренней безопасности». Предполагается создание за счет других частей специальных армейских подразделений, предназначенных для выполнения полицейских задач.
- говорится в издании.
Как поясняет автор, еще предыдущая власть начала бороться с ОПГ в Росарио, используя при этом не армию, а силы безопасности, и достигла при этом впечатляющих результатов.
Однако правительство настаивает на необходимости привлечения армии, ссылаясь на опыт других стран Латинской Америки. Однако автор полагает, что такое сравнение неоправданно: в то время как по всей Аргентине ежедневно совершается менее 6 убийств, в Мексике – почти 100.
- полагает автор.
Пока что правительству придется столкнуться с дебатами в парламенте, где уже звучат голоса несогласных.
- заявила вице-президент страны и спикер палаты сенаторов Виктория Вильярруэль.
Как указывается в издании, идея перепрофилирования армии вызывает глубокое недовольство и в вооруженных силах на всех иерархических уровнях:
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