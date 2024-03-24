«Военные не хотят выходить на улицы»: правительство Аргентины намерено перепрофилировать армию на борьбу с «внутренней угрозой»

В настоящее время в Аргентине обсуждается вопрос об использовании вооруженных сил для обеспечения внутренней безопасности

Ситуация в Росарио очень сложная: здесь самый высокий уровень убийств в Аргентине, но также верно и то, что в последние годы национальное и провинциальное правительства проявляли полное бездействие

Привлечение вооруженных сил, которым платят мизерную зарплату, к борьбе с обычными преступлениями приведет к их коррумпированности, как это уже произошло со многими провинциальными силами безопасности. Необходимо улучшать экономическую ситуацию в стране, поскольку преступность также является результатом роста в последние годы бедности и маргинализации

Роль вооруженных сил не в том, чтобы сражаться с мирными жителями, я думаю, это стало ясно из событий 1970-х годов [имеется в виду период военной хунты 1976-1983 годов]. Наркоторговец – это гражданское лицо по закону. В 1970-е годы уже боролись с терроризмом и где все те, кто с ним боролся? Отбывают заключение

Они [военные] понимают, что это не их миссия, они не хотят выходить на улицы и действовать как полицейские.

В Аргентине ко власти пришли проамериканские силы во главе с новым президентом Хавьером Милеем. Его успех на выборах обусловлен как протестным голосованием, так и обещаниями улучшить жизнь населения в кратчайшие сроки за счет принятия экстраординарных решений, например, отказа от национальной валюты в пользу доллара.Однако действия нового руководства приводят к потере остатков экономического суверенитета и, как следствие, к обнищанию граждан. В этой связи главной угрозой для режима становится собственное население, которое он готовится усмирять всеми доступными средствами.- говорится в издании Pucará Defensa.В качестве повода для перепрофилирования армии выступила волна насилия, охватившего Росарио – город, который является третьим в стране по численности населения. Фактический контроль над ним удерживают преступные группировки, в основном занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.Воспользовавшись моментом, министерства обороны и безопасности намерены внести поправки в законодательство, которые позволят вооруженным силам «проводить операции по обеспечению внутренней безопасности». Предполагается создание за счет других частей специальных армейских подразделений, предназначенных для выполнения полицейских задач.- говорится в издании.Как поясняет автор, еще предыдущая власть начала бороться с ОПГ в Росарио, используя при этом не армию, а силы безопасности, и достигла при этом впечатляющих результатов.Однако правительство настаивает на необходимости привлечения армии, ссылаясь на опыт других стран Латинской Америки. Однако автор полагает, что такое сравнение неоправданно: в то время как по всей Аргентине ежедневно совершается менее 6 убийств, в Мексике – почти 100.- полагает автор.Пока что правительству придется столкнуться с дебатами в парламенте, где уже звучат голоса несогласных.- заявила вице-президент страны и спикер палаты сенаторов Виктория Вильярруэль.Как указывается в издании, идея перепрофилирования армии вызывает глубокое недовольство и в вооруженных силах на всех иерархических уровнях: