Киевский режим снова ударил по Белгороду, обстреляв город из РСЗО RM-70 Vampire
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Киевская хунта снова нанесла удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО RM-70 Vampire. Российская ПВО перехватила над городом более двадцати реактивных снарядов. Об этом сообщает Минобороны.
По имеющимся данным, Киев снова нанес неизбирательные удары по Белгороду, часть снарядов, не перехваченная противовоздушной обороной, ударила по центру города. Имеются повреждения жилых домов, также пострадало здание общежития университета БГТУ им. Шухова, удар пришелся по крыше здания, пострадала также и комната, где живут студенты, повреждены окна. Сообщается о большом количестве пострадавших автомобилей.
Около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью
- сообщили в Минобороны.
По пострадавшим пока информации нет, на местах ударов и падения обломков сбитых ракет работают правоохранители. Спасатели МЧС разбирают завал во дворе жилого дома на проспекте Славы. Серьезные повреждения получил фасад здания, обломки балкона рухнули на автомобили. Сообщается о повреждении частного сектора, над несколькими домами поднимается дым.
Сигнал воздушной тревоги в Белгороде был отменен в 19:05, но жители города находятся в полной готовности, поскольку никто не исключает, что за атакой РСЗО последует атака беспилотников.
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