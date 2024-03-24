Киевский режим снова ударил по Белгороду, обстреляв город из РСЗО RM-70 Vampire

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Киевский режим снова ударил по Белгороду, обстреляв город из РСЗО RM-70 Vampire

Киевская хунта снова нанесла удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО RM-70 Vampire. Российская ПВО перехватила над городом более двадцати реактивных снарядов. Об этом сообщает Минобороны.

По имеющимся данным, Киев снова нанес неизбирательные удары по Белгороду, часть снарядов, не перехваченная противовоздушной обороной, ударила по центру города. Имеются повреждения жилых домов, также пострадало здание общежития университета БГТУ им. Шухова, удар пришелся по крыше здания, пострадала также и комната, где живут студенты, повреждены окна. Сообщается о большом количестве пострадавших автомобилей.



Около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью

- сообщили в Минобороны.

По пострадавшим пока информации нет, на местах ударов и падения обломков сбитых ракет работают правоохранители. Спасатели МЧС разбирают завал во дворе жилого дома на проспекте Славы. Серьезные повреждения получил фасад здания, обломки балкона рухнули на автомобили. Сообщается о повреждении частного сектора, над несколькими домами поднимается дым.

Сигнал воздушной тревоги в Белгороде был отменен в 19:05, но жители города находятся в полной готовности, поскольку никто не исключает, что за атакой РСЗО последует атака беспилотников.
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    28 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +9
      Сегодня, 19:55
      Ну так если мы эти РСЗО не уничтожили-чего бы им не стрелять?
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +4
        Сегодня, 19:57
        У этих чертей нет ничего святого. В одной из забегаловок Киева подают блюдо "Крокус Сити" с жареным сыром.
        А потом удивляются, почему это мы начали СВО.
        Давно нужно было там навести порядок.
        1. suhorukofal Ранг пользователя
          suhorukofal
          +3
          Сегодня, 20:05
          Цитата: Anarchist
          Давно нужно было там навести порядок.

          Простите, не в укор Вам, но легко говорить. Этим людям десятилетиями насаживали ненависть к русским в режиме 24/7, они деградировали до такой степени, что потеряли всякие понятия о человечности, Крокус это не единственный показатель, характерно их отношение к пленным, да даже к своим, те же привязывания к столбам. Это натуральный фашизм/нацизм, когда нелюди считают себя выше других, а остальных унтерменшами. История циклична.
          1. Бывший солдат Ранг пользователя
            Бывший солдат
            0
            Сегодня, 20:52
            Простите, не в укор Вам, но легко говорить. Этим людям десятилетиями насаживали ненависть к русским в режиме 24/7, они деградировали до такой степени, что потеряли всякие понятия о человечности,


            Кстати у антропологов есть гипотеза, что нынешние человекообразные обезъяны произошли не от обезъян, а от деградировавших сообществ людей. Глядя на на обстрелы украинцами центра Белгорода, Донецка и других городов по заведомо мирным жителям, всё больше склоняюсь к правильности новой антропологической гипотезы, что некоторые конкретные людские сообщества двинулись к деградации/регрессу.
          2. штурм Ранг пользователя
            штурм
            0
            Сегодня, 21:02
            Если перевоспитали даже немцев заражённых гитлеровской чумой, то уж украинцев точно при правильном подходе получится перевоспитать
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 20:08
          Уважаемый Анархист!
          Там уже давно работают подобные заведения, детей с детского сада учат убивать русских, подростков готовят в нацистских лагерях, а население все это очень поддерживает.
          Я не знаю, где там Путин видит братский народ. Если он там раньше и был, в чем лично я всегда сомневался, то сейчас его там нет. 90% населения Украины ненавидит русских и Россию. Это враги и это надолго...
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -2
            Сегодня, 20:30
            Вся надолгость Германии кончилась со смерть Гитлера. Население Украины таково, каково правительство в Киеве. Все это еще у Булгакова описано - кто у власти, такие и люди, власть меняется, население тут же меняется
        3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 20:59
          В Киеве нет общежитий?.. Или мы и лальше будем скулить " онижебратья"?
      2. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        -8
        Сегодня, 19:57
        Опять вы тут свою методичку отрабатываете. Как все плохо в ВС РФ, никто ничего не делает, и вообще все пропало.
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -5
        Сегодня, 20:05
        Думаю, на днях произойдут важные события. Официально обвинят ГУР Украины в теракте, возможно, сменят статус СВО на войну, нанесут удары по зданиям СБУ, ГУР, Администрациям по всей Украине. Не искслючаю и удар по Правительственному кварталу в Киеве.
        Максимум в течение недели это случится. Удар по газовому хабу подтверждает мои предположения...
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 20:06
          Забавные фантазии-вас не Ванга кличут?
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            -3
            Сегодня, 20:10
            За неделю до начала штурма Авдеевки со мной тут тоже много кто спорил! Потом слились. Ну, так я привыкший...
            Вернемся к теме после реализации описанного мной сценария!
        2. DenVB Ранг пользователя
          DenVB
          +1
          Сегодня, 20:57
          Цитата: Михаил-Иванов
          Думаю, на днях произойдут важные события. Официально обвинят ГУР Украины в теракте, возможно, сменят статус СВО на войну, нанесут удары по зданиям СБУ, ГУР, Администрациям по всей Украине. Не искслючаю и удар по Правительственному кварталу в Киеве.
          Максимум в течение недели это случится. Удар по газовому хабу подтверждает мои предположения...

          Запомним этот твит.
      4. алексеев Ранг пользователя
        алексеев
        -1
        Сегодня, 20:26
        РСЗО у украинцев сотни. Да, у нас их в разы больше, как и иных огневых средств, но все до одной укропские
        ( НАТОвские) достаточно дальнобойные системы не уничтожишь. Тем паче кураторы присылают новые, хоть и в меньших объемах.
        За Белгород надо спалить центр Кыева, правительственный квартал и добить электроснабжение в Харькове и иных промышленных и логистических центрах. Причем, именно турбогенераторы на электростанциях. Чтобы быстро не восстановить.
        А за Крокус надо выслеживать и уничтожать укроначальство. Различных рангов. Они же не в окопах, не чуюют страха за свою шкуру непосредственно, потому и придумывают разного рода террористические действия.
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 20:47
        Тут только вводить армию в Сумскую область и идти дальше,Брать потом Черниговщину,заодно и Харьковскую область и так далее до полного освобождения бывшей ук-роины от всего того мусора что там у власти посажен наглосаксами!
    2. Русфанер Ранг пользователя
      Русфанер
      +7
      Сегодня, 19:58
      "Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью"(с)

      ПВОшники - молодцы! Но это, как с мухобойкой стоять на кухне, в которой открыто окно, и без устали бить всех залетающих мух! Может Хуженетовичу кто-нить подскажет, что лучше закрыть "окно". Людей жалко - свои, как никак!
      1. Storm1978 Ранг пользователя
        Storm1978
        +2
        Сегодня, 20:09
        Сколько «Панцирей-С1/СМ» и «Буков-М3» необходимо для прикрытия Белгорода?

        Уже полторы недели ВСУ постоянно бьют по Белгороду, а также по приграничным населённым пунктам из чешских 122-мм РСЗО RM-70 Vampire. Отсутствие как минимум 20-километровой «зоны безопасности», а также наличие у противника всей известной номенклатуры 122-мм снарядов увеличенной дальности (от польских M-21FK Feniks и румынских ROK122 MIL Munav до чешских JROF HEF и сербских G2000 / ER Grad-2000) привело к ежедневным прилётам в городскую застройку областного центра.
        Процент перехватываемых российскими зенитно-ракетными средствами 122-мм реактивных снарядов противника зачастую варьируется от 35% до 95% (в среднем 65%) и зависит преимущественно от суммарной целевой канальности и огневой производительности задействованных в отражении удара зенитно-ракетных средств, а также количества применённых противником 122-мм реактивных снарядов.
        В тех случаях, когда расчёты RM-70 боевиков ВСУ задействуют половину, либо полную кассету из 40 реактивных снарядов типа JROF HEF, полного купирования удара не происходит и 10 — 20 снарядов достигают жилой застройки. Возникает вполне логичный вопрос — почему?

        Ведь все специалисты отлично осведомлены о том, что одна полноценная зенитно-ракетная батарея войскового ЗРК «Бук-М3» располагает шестью самоходными огневыми установками 9А317М, радары подсвета 9С36М каждой из которых обладают 6 целевыми каналами, а боекомплект каждой из них представлен 6 высокоманевренными зенитными ракетами 9М317М. Стало быть, одна подобная батарея с учётом возможности радаров 9С36М захватывать 122-мм реактивные снаряды (с эффективной отражающей поверхностью 0,05 кв. м) на удалении 40 км вполне способна перехватить до 36 реактивных снарядов системы Vampire на подлёте к Белгороду. И это лишь с учётом полных боекомплектов на самоходных пусковых установках (по 6 зенитных ракет на каждой). Если же речь идёт ещё и об 1 — 2 транспортно-пусковых установках 9А316М , которые получают первичное целеуказание для ЗУР 9М317МА от самоходных огневых установок, либо от батарейных пунктов боевого управления 9С510М, то один дивизион (батарея) могут противопоставить реактивным снарядам вражеских «Вампиров» уже 48 — 60 зенитных ракет.
        Другими словами, одного полноценного дивизиона «Бук-М3» с 36 целевыми каналами и боекомплектом из 48 — 60 зенитных ракет вполне достаточно для отражения удара одной РСЗО RM-70 (располагающей 40 реактивными снарядами), да ещё и с запасом в 8 — 12 ракет, учитывая вероятность перехвата 122-мм реактивного снаряда одной зенитной ракетой 0,87 — 0,95. Соответственно, двух дивизионов может быть достаточно для противодействия двум РСЗО RM-70 Vampire.
        Тем не менее в вышеуказанной полной комплектации боекомплекта войсковые ЗРК «Бук-М3» не применяются даже на Донбасском ТВД. В видеорепортажах пресс-службы МО РФ огневые установки 9А317М обычно располагают 2 — 3 (порой 4) транспортно-пусковыми модулями, в то время как 12-зарядные транспортно-пусковые установки 9А316М вовсе не фиксируются в составе дивизионов «Бук-М3».
        Всё это указывает на тот факт, что ЗУР 9М317М по сей день являются весьма дефицитными перехватчиками. На этом фоне их интенсивное применение против дешевых 122-мм реактивных снарядов JROF HEF является контрпродуктивным, так как резкое снижение их арсеналов может оголить воздушно-космическое пространство от более серьёзных баллистических объектов: тех же управляемых реактивных снарядов GMLRS систем HIMARS, баллистических ракет ATACMS, а также малозаметных крылатых ракет Storm Shadow.
        Для ликвидации дефицита потребуется значительное увеличение темпов их производства на мощностях Долгопрудненского НПП. И данный вопрос не терпит отлагательств, ведь «Бук-М3» с обновлённым программным обеспечением системы управления огнём уже подтвердил способность отражать массированные удары реактивных систем залпового огня GMLRS и HIMARS на Бердянском и Мариупольском направлениях. От интенсивности производства ЗУР 9М317М частично зависит безопасность городов как ближнего, так и глубокого тыла.

        Пример в данном случае необходимо брать с Израиля, где на производство дефицитных ЗУР Tamir (стоимость противоракеты порядка 100 тыс. долларов) во избежание даже одиночных прилётов реактивных снарядов ХАМАС по городам Израиля выделяются десятки и сотни миллионов долларов, необходимые для должных темпов функционирования производственных мощностей компании RTX. И даже в случае одиночных инцидентов с преодолением заслона ПВО Iron Dome дронами-камикадзе «Хезболлы» либо реактивными снарядами проводится расследование с детализацией организационных и тактико-технических причин.

        Более того, батареи ЗРК «Бук-М3» могут быть программно-аппаратно агрегированы в единую сетецентрическую зенитно-ракетную бригаду с комплексами «Бук-М2» и С-300В4. И не будем забывать о модификации зенитных ракет 9М317МА, которые опционально оснащаются активными радиолокационными ГСН «Сланец», обеспечивающими комплексу большую огневую производительность благодаря более оперативному высвобождению целевых каналов в момент захвата целей первыми и перехода на автономное от радаров подсвета активное радиолокационное самонаведение.

        Что же касается Белгорода, то его прикрывают перспективные зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 «Панцирь-С1». Как известно, целевая канальность данного комплекса составляет 4 одновременно перехватываемые цели: сопровождение и наведение зенитных ракет 57Э6 на три цели типа «122-мм реактивный снаряд» осуществляется посредством ПФАР-радара 1РС2−1Е «Шлем», начиная с дистанции 8 — 10 км. Перехват осуществляется на удалении 7 — 5 км. Ещё одну цель обрабатывает мультиспектральный оптико-электронный модуль 10ЭС1, предположительно захватывающий теплоконтрастный 122-мм снаряд JROF HEF на удалении порядка 5 — 7 км, и обеспечивающий перехват на удалении 3 — 4 км. Огневая производительность комплекса «Панцирь-С1» достигает 12 перехватываемых целей в минуту.
        Следовательно, каждый «Панцирь-С1» способен перехватить примерно 3 — 4 приближающихся реактивных снаряда РСЗО Vampire во входящем наряде из 40 снарядов до их входа в мёртвые зоны ЗРПК «Панцирь-С1». Стало быть, для отражения удара одной РСЗО Vampre необходимы почти две батареи из 10 «Панцирей-С1». Если работают две РСЗО противника, то необходимо развёртывание и верное целераспределение уже между 20 «Панцирями-С1». Тогда удары по Белгороду будут успешно купироваться.
        Единственным моментом является вероятный прилёт по городу обломков перехваченных снарядов противника в случае с работой «Панцирей-С1», ведь эти комплексы будут перехватывать подобные цели уже на терминальных (конечных) участках траекторий 7 — 4 км. А комплексы «Бук-М3» будут осуществлять перехват этих целей на дистанциях порядка 15 — 20 км.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -1
          Сегодня, 20:32
          Слишком много букаф. Проще границу отодвинуть
        2. Практик23354df Ранг пользователя
          Практик23354df
          +1
          Сегодня, 20:50
          Цитата: Storm1978
          Уже полторы недели ВСУ постоянно бьют по Белгороду,

          Каких полторы недели!? С прошлого года Белгород имеют как хотят!
      2. алексеев Ранг пользователя
        алексеев
        0
        Сегодня, 20:33
        Как закрыть чтобы муха не пролетела знают точно только диванные болтуны. Это же просто. Для этого, всего- то, нужно разбить укровойско и ликвидировать враждебное государство.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 20:05
      Почему мы конкретно Киев не долбим? По полной программе!
    4. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      -2
      Сегодня, 20:21
      Цитата: Голландец Михель
      Почему мы конкретно Киев не долбим? По полной программе!

      Не знаю,мы человечнее
    5. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 20:27
      Да-да, обстрелять из РСЗО мирный город Украина может, а устроить теракт в ТЦ не может
    6. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      +1
      Сегодня, 20:32
      Предотвратить новые терракты можно только скорейшей победой. Между тем, у наших войск нет мощных средств поражения, применимых хотя бы на уровне полка. Авиабомбы и артиллерия хорошо, но когда между применением и обнаружением цели интервал в сутки, то это как-то не то.
      Конечно, можно подчинить каждому комбату батарею шестидюймовок, на снарядов мало. От силы 4% от потребности. Надо искать новые возможности.
      .
      Если у нас остались старые ракеты от Точки-У и меньше, их можно использовать. Увеличить боевую часть ценой уменьшения дальности. Сделать пусковые установки дистанционно управляемыми, чтобы в случае самоподрыва древней ракеты персонал не страдал. Уничтожат укры после использования древнюю пусковую - и хрен с ней. Химера дороже стоит. Для того же утяжелённого града однотрубная пусковая вообще копейки будет стоить.
      Выбирать места пуска в паре км от линии фронта, чтобы гарантированно долетала до врага, а ПРО не успевала. Промахи на малой дистанции будут минимальными. И пускать по наблюдаемым установленным целям, пусть даже по одиночным украм. Одного видим, рядом могут быть и другие. Для усиленной Точки с полуторатонной боевой частью - без разницы.
      .
      детали можете додумать сами или найдите меня.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:32
      Санитарная зона... сколько км.???
      Надо делать, обещания никого, уже, не устраивают!
    8. Вовик Ранг пользователя
      Вовик
      -1
      Сегодня, 20:36
      Чтобы перестали Россию обстреливать из RM-70 "Вампир" нужно долбить не Киев это не поможет и не остановит ничего, нужно долбануть хотябы разок по заводу где эти RM-70 "Вампир" производят, и сказать что если еще обстрел будет то те кто эти установки поставляет еще больше отгребут, ну и держать слово когда они попытаются проверить это,а они попервах обязательно попытаются проверить и вот когда увидят что слово с делом не росходится то тогда все сразу быстро затихнет, а так пока российская сторона ведет себя как терпилы то и относятся все к ней как к терпилам, и с каждым днем все более нагло ведут себя.
    9. Вовик Ранг пользователя
      Вовик
      +2
      Сегодня, 20:44
      Могут некоторые думать что мол если так сделать то будет конфлит с нато и станет только хуже, то они ошибаются, нато уже давно воюет против России, вот чешская, натовская установка обстреливает российскую територию и убивает россиян, и пока им не ответить они не остановятся.
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 20:50
      Необходимо уничтожить киевский режим и тылы противника, и объявить, что те, кто поставляет оружие, становятся участниками войны! украина напали на Россию, вот и все ! а они пусть сами решают им нужна война или нет а то привыкли войну вести чужими руками ! надеюсь у РФ есть план как уничтожить врагов РФ с минимальными или средними потерями до РФ !

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