Украинские ресурсы: Россия готовит новую ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины

Россия готовит новый ракетный удар по Украине, вероятность вылета стратегических бомбардировщиков очень высокая. Об этом пишет российский ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские ресурсы.По имеющимся данным, российские стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики и носители комплексов "Кинжал" готовят к вылету на четырех аэродромах. В Энгельсе вернувшиеся после ночного удара семь стратегов уже снарядили новой порцией ракет Х-101/555/55. Такая же ситуация на аэродроме "Оленья", там тоже находятся семь Ту-95МС, участвовавших в ночной атаке. На аэродроме Моздок находятся 12 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями ракет Х-22/32. Сообщается о высокой вероятности участия этих самолетов в новой атаке. На аэродроме Саваслейка в боевой готовности стоят МиГ-31К.- предупреждают Воздушные силы ВСУ.В сегодняшней ночной атаке участвовали 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС, выпустивших по Западной Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Второй волной уже утром пошли гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в количестве четырех штук. Удары наносились по Львовской и Ивано-Франковской областям. По данным украинских ресурсов, основной целью стали объекты "Нафтогаза", включая газообменный пункт. По данным британской разведки, следующей целью российских ракет могут стать подземные газовые хранилища (ПГХ), расположенные на Западной Украине.

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