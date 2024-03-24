Украинские ресурсы: Россия готовит новую ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины

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Украинские ресурсы: Россия готовит новую ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины

Россия готовит новый ракетный удар по Украине, вероятность вылета стратегических бомбардировщиков очень высокая. Об этом пишет российский ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские ресурсы.

По имеющимся данным, российские стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики и носители комплексов "Кинжал" готовят к вылету на четырех аэродромах. В Энгельсе вернувшиеся после ночного удара семь стратегов уже снарядили новой порцией ракет Х-101/555/55. Такая же ситуация на аэродроме "Оленья", там тоже находятся семь Ту-95МС, участвовавших в ночной атаке. На аэродроме Моздок находятся 12 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями ракет Х-22/32. Сообщается о высокой вероятности участия этих самолетов в новой атаке. На аэродроме Саваслейка в боевой готовности стоят МиГ-31К.



Вероятность вылетов в ближайшее время - высокая

- предупреждают Воздушные силы ВСУ.

В сегодняшней ночной атаке участвовали 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС, выпустивших по Западной Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Второй волной уже утром пошли гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в количестве четырех штук. Удары наносились по Львовской и Ивано-Франковской областям. По данным украинских ресурсов, основной целью стали объекты "Нафтогаза", включая газообменный пункт. По данным британской разведки, следующей целью российских ракет могут стать подземные газовые хранилища (ПГХ), расположенные на Западной Украине.
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    23 комментария
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    1. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +7
      Сегодня, 21:11
      давно пора перевести их на карпатские дрова, если конечно они еще остались после европейского грабежа
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 21:16
        Вероятность вылетов в ближайшее время - высокая - предупреждают Воздушные силы ВСУ.

        Ну они пусть боятся и предупреждают, ну а наше ВВС чтоб без всяких предупреждений, да на постоянной основе и чем сильнее тем лучше... Вплоть до самой победы!!! drinks
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 21:11
      Разведка НАТО не спит и мы не спим. good
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 21:38
        Внимание,чубатые! Для скакания,просьба проследовать,в подвалы. В целях бедопасности,кастрюли,дуршлаки,сковородки,с голов не снимать. Экипажи ракетоносцев ВКС РФ.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:17
      Чего распыляться то-для начала добейте электроэнергетику-а с газом совсем просто-закройте вентиль газопровода
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +3
        Сегодня, 21:35
        Цитата: костя1
        газом совсем просто-закройте вентиль газопровода

        у них там ПХГ емкостью 17 миллиардов с европейским газом.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 21:37
          Это мешает закрыть вентиль?
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 21:40
          Цитата: Andobor
          Цитата: костя1
          газом совсем просто-закройте вентиль газопровода

          у них там ПХГ емкостью 17 миллиардов с европейским газом.

          ПХГ надо обнулить. good
          1. Andobor Ранг пользователя
            Andobor
            +2
            Сегодня, 21:44
            Цитата: Бородач
            ПХГ надо обнулить.

            оно уже уничтожено
            1. Роман Ефремов Ранг пользователя
              Роман Ефремов
              0
              Сегодня, 22:24
              Уничтожен некий газораспределительный пункт. А когда огромное ПХГ полыхнёт - я думаю, весь Интернет будет это показывать и обсуждать.
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 21:18
      Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:
      - Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Варравана, т.е. бомбить Банковую.
      - Даже после моего ходатайства, - спросил Пилат и, чтобы прочистить
      горло, глотнул слюну, - повтори, первосвященник.
      - Даже после твоего ходатайства прошу за Варравана, в смысле бомбить Банковую - твердо повторил Каиафа.
      - Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, - глухо
      сказал Пилат.
      - В третий раз прошу бомбить Банковую
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        -1
        Сегодня, 21:39
        Кого Вы там собрались бомбить? Там одни офисные работники.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +2
          Сегодня, 21:42
          ВсеХ их. Чтобы было затруднено управление страной и чтобы главные террористы носа из бункеров не высовывали. А глядишь, кого и замочат. Как можно было недавно замочить Зеленского в Одессе
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 22:29
            Вы рассуждаете так, будто дефицита ракет нет. Хотя он налицо.
    5. пешик
      пешик
      +1
      Сегодня, 21:19
      В сегодняшней ночной атаке участвовали 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС, выпустивших по Западной Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555

      29 плюс 4 - это 33 ракеты на всю Украину - что-то мизер выходит.
      А вики пишет, что Ту-95МС по 6 ракет несёт, должно быть 6 на 14 - это 84 ракеты.
    6. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      +1
      Сегодня, 21:32
      Эта самая британская разведка, хотя бы представляет, как выглядит ПГХ?
      По данным британской разведки, следующей целью российских ракет могут стать подземные газовые хранилища (ПГХ),

      Хотя, слово "британская" много чего объясняет...
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        0
        Сегодня, 22:33
        Сегодня на ВО была статья по прилёту в один из xoxляцкиx хабов. В комментах писали, что были какие-то тёрки наших с мелкобритами, и типа не договорились, ну и, судя по всему, наши пообещали долбануть по этой сфере. Сегодня в один хаб прилетело, видимо, для обозначения серьёзности намерений. Но раз британская разведка обещает ещё прилеты, значит - не впечатлило, и наглосаксы на уступки не идут.
        Вот интересно, что там за обсуждения? Кто чего хочет?
    7. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +6
      Сегодня, 21:33
      На западной украине расположено крупнейшее ПХГ, около 70% всех украинских мощностей,
      для его ликвидации нужно уничтожить компрессоры расположенные практически в одну линию протяженностью около 500 м, туда сегодня хорошо прилетало, подозреваю что достаточно, есть информация что полыхать там не переставало.
    8. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:41
      Лучше бы по политической инфраструктуре приложились бы. И ещё одну ракету по тому кафе, где очень смешные названия блюд придумывали
      1. Metallurg_2 Ранг пользователя
        Metallurg_2
        +6
        Сегодня, 21:50
        Вот за кафе полностью поддерживаю. Тем более они сегодня в меню новое блюдо ввели: Крокус-сити назвали.
        С такими конечно разговор должен быть не дольше автоматной очереди.
    9. ВитаминBF3mg Ранг пользователя
      ВитаминBF3mg
      -1
      Сегодня, 21:41
      откуда инфа-просто Бла-бла))
      3 портсигара,3 замш.....
    10. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 22:14
      А откуда берётся информация о количестве и местах дислокации бомбардировщиков? what
    11. Scaffold Ранг пользователя
      Scaffold
      0
      Сегодня, 22:43
      Да сколько уже можно ждать? Сколько можно жалеть ххлв, но не жалеть собственных граждан?

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