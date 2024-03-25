«Защитят от империи зла»: Польша усиливает войсками восточные рубежи страны, используя клише в риторике

Армия увеличивает свое присутствие из-за роста угрозы на восточных рубежах

Мы защитим неприкосновенность своих границ, каждый клочок земли. Я говорю это не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы отпугнуть наших противников, чтобы никогда ни одна империя зла не напала на нашу родину и страны НАТО

Польское руководство постепенно увеличивает контингент войск, расположенный на восточных рубежах.Как заявили в Минобороны страны, в целях «сдерживания потенциальных врагов» дополнительные силы будут переброшены в Варминско-Мазурское, Подлясское, Люблинское и Подкарпатское воеводства, которые примыкают к границам Украины, Белоруссии, Литвы и Калининградской области.- отмечается в издании Polsat News.В военном ведомстве пояснили, что перебрасываемые подразделения будут находиться в новых местах дислокации на постоянной основе. В связи с этим ведется обширное строительство соответствующей военной инфраструктуры.- пафосно заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.В начале 2024 года военное ведомство страны заявляло о начале, как было сказано, «превентивного расширения безопасности» на границе с Россией и Белоруссией. Однако Польша постепенно перебрасывает войска на восточный кордон уже на протяжении многих лет.