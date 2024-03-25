«Защитят от империи зла»: Польша усиливает войсками восточные рубежи страны, используя клише в риторике

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«Защитят от империи зла»: Польша усиливает войсками восточные рубежи страны, используя клише в риторике

Польское руководство постепенно увеличивает контингент войск, расположенный на восточных рубежах.

Как заявили в Минобороны страны, в целях «сдерживания потенциальных врагов» дополнительные силы будут переброшены в Варминско-Мазурское, Подлясское, Люблинское и Подкарпатское воеводства, которые примыкают к границам Украины, Белоруссии, Литвы и Калининградской области.



Армия увеличивает свое присутствие из-за роста угрозы на восточных рубежах

- отмечается в издании Polsat News.

В военном ведомстве пояснили, что перебрасываемые подразделения будут находиться в новых местах дислокации на постоянной основе. В связи с этим ведется обширное строительство соответствующей военной инфраструктуры.

Мы защитим неприкосновенность своих границ, каждый клочок земли. Я говорю это не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы отпугнуть наших противников, чтобы никогда ни одна империя зла не напала на нашу родину и страны НАТО

- пафосно заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В начале 2024 года военное ведомство страны заявляло о начале, как было сказано, «превентивного расширения безопасности» на границе с Россией и Белоруссией. Однако Польша постепенно перебрасывает войска на восточный кордон уже на протяжении многих лет.

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    6 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 08:50
      Ну что, гнилой «Запад», ответ наш держи –
      Ты Путиным назван «Империей лжи»…
      «Союз» ты «Империей зла» называл,
      Но ты и тогда откровенно нам врал…
      Уж, если кого-то назвать так и надо,
      То это тебя и твою шавку НАТО!!! am
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:16
        Вообще, вполне логично что поляки усиливают свою восточную границу, так как в этой очереди они следующие!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:52
      «Мы защитим неприкосновенность своих границ, каждый клочок земли. Я говорю это не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы отпугнуть наших противников» —

      _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
      ---
      _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
      — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
      — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
      —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
      — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
      — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...
    3. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 08:52
      ох уж этот польский панский гонор
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:03
      Армия увеличивает свое присутствие из-за роста угрозы на восточных рубежах
      Отмазка хорошая и под нее не грех попросить разместить 200 000 натовских солдат на своей территории. Одним умирать очевидно тяжко, а в компании веселее.
    5. arski7 Ранг пользователя
      arski7
      0
      Сегодня, 09:08
      Уточнение: это не клише, а штампы!

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