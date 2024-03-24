Российские войска сегодня успешно атаковали противника на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Речь идёт о территории, которую обычно называют Времьевским выступом. Это территории, на которых ВСУ удалось достичь относительного успеха в ходе известного прошлогоднего контрнаступления.В течение суток российская армия выбила противника с территории площадью около 2-х квадратных километров в районе Старомайорского и Урожайного. Эти сёла находятся на линии Старомайорское-Макаровка-Благодатное-Нескучное-Великая Новосёлка.Результативные действия российской армии привели к тому, что противнику приходится отходить за реку Мокрые Ялы, выстраивая линию обороны по этому водоёму в черте села Старомайорское.При этом российские войска атакую противника с двух направлений – с южного и с западного. В результате этого позиции ВСУ оказываются под плотным огнём в том числе со стороны высот в окрестностях Ровнополя.Украинская карта рельефа местности:Для противника в Старомайорском ситуация осложнена тем, что село находится на низменности, в то время как высоты к юго-западу и западу от него контролируются ВС РФ.

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