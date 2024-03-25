Будут производить запчасти для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC: стали известны подробности о планах компания KNDS создать мощности на Украине

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Будут производить запчасти для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC: стали известны подробности о планах компания KNDS создать мощности на Украине

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну 22 марта сообщил в соцсетях о планах оборонной компании KNDS по созданию дочернего предприятия на Украине для удовлетворения нужд ВСУ в запчастях и боеприпасах.

KNDS является крупным оборонным конгломератом, созданным в результате партнерства двух ведущих европейских производителей сухопутных систем военного назначения: немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter. В этом коммерческом альянсе трудится около 9 тыс. работников, а его оборот в 2022 году составил €3,2 млрд евро при невыполненных заказах на сумму в €11 млрд. Ассортимент продукции KNDS обширен, включая танки, бронемашины, артиллерию, боеприпасы и прочую матчасть.



Со слов Лекорну, украинское отделение сосредоточится на производстве запасных частей и боеприпасов для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC, ранее переданных ВСУ Францией. С начала конфликта Париж поставил, по официальным данным, 30 единиц 155-мм колесных самоходных гаубиц CAESAR и 38 бронемашин AMX-10RC с 105-мм пушкой, а недавно было объявлено о намерении вооружить ВСУ еще 78 гаубицами Caesar.

Дочернее предприятие будет выпускать изнашиваемые детали для этих машин, включая компоненты шасси и двигателя, стволы пушек и их элементы. Срок службы Caesar составляет около 2 тыс. выстрелов, однако ВСУ использует ее гораздо более интенсивно. Новое предприятие позволит избежать сверхнормативной эксплуатации.

Со своей стороны отметим, что с начала текущего года о планах разместить производство на Украине уже заявили многие европейские концерны. Возможно, что наблюдающиеся в последнее время удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре противника как раз нацелены на обесточивание развертываемых мощностей. В этой связи может оказаться весьма кстати возрождение выпуска бомб ФАБ-3000.

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    10 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 07:43
      Хорошо стоят, кучно... Где наши РСЗО? request
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 07:44
      Опять двадцать пять! Да что за новости сегодня...
      То матрасы с румынами что-то затевают, то Макарон хохлу заводы собрался строить. Хотел бы напомнить, ЕС обещал выдать Шуту мильон снарядов 155-х, но, обманул... И тут будет такой же результат в итоге.
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Михаил-Иванов
        Опять двадцать пять! Да что за новости сегодня....

        Как там по Ильфу и Петрову...
        - Киса, я знаю четыреста относительно честных способов отъема денег у населения...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 08:11
          Судя по тенденции подачи сегодня новостей, к обеду матрасы "изобретут" летающий крейсер или бегающую нано-подводную лодку)))
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:45
      «О планах разместить производство на Украине уже заявили многие европейские концерны» —

      — Видимо самое безопасное место и избыток высококвалифицированной рабочей силы ...
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:48
      стали известны подробности о планах компания KNDS создать мощности на Украине

      В свете сказанного президентом России, вряд ли иностранным командам удастся что-то построить...
    5. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 07:56
      стали известны подробности о планах компания KNDS создать мощности на Украине

      Планов у галльского петуха громадье. Только подробно сообщите где и когда мощности будут созданы и обязательно укажите геодезические привязки, а то можно не поверить в грандиозность планов.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:57
      Будут производить запчасти для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC
      Вроде как этот французский хлам давно уже весь утилизировали, вместе со скакуасами, которые там сидели
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:24
      Дочернее предприятие будет выпускать изнашиваемые детали для этих машин, включая компоненты шасси и двигателя, стволы пушек и их элементы.
      Понятно, что полный бред ... особенно выделяется "стволы пушек"! Это они так шутят? Так 1 апреля ещё не наступило ...
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:34
      о планах оборонной компании KNDS по созданию дочернего предприятия на Украине для удовлетворения нужд ВСУ в запчастях и боеприпасах.
      Простой вопрос, а из тех кто раньше обещал открыть производство на украине: турки, немцы, уже что-то построили или начали строить? Так и французы, опять прокукарекали, а посмотрим как будут создавать дочернее предприятие. Или разговор идет только об открытии офиса? Особенно порадовали стволы пушек, которые собрались выпускать на украине.

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