На турецком вертолете Т70 впервые замечены средства радиоэлектронной борьбы местного производства

Многофункциональный вертолет T70 производства турецкой компании TUSAS был впервые показан с национальным оборудованием: замечены средства радиоэлектронной борьбы HEWS и электрооптическая система ASELFLIR-400.Как указывается в издании SavunmaSanayiST, в рамках проекта HEWS на вертолеты устанавливаются система предупреждения о ракетном нападении (реагирующая на радиолокационную и лазерную сигнатуры), средства радиочастотного воздействия, система активного противодействия и центральный блок управления Suit. Благодаря этому набору оборудования достигается повышенная устойчивость летательных аппаратов к ракетам с лазерным, инфракрасным и радиолокационным наведением.Электрооптическая система ASELFLIR-400 благодаря своим расширенным функциям позволяет вертолетам эффективно обнаруживать наземные цели в дневных и ночных условиях, определяя их точные координаты. Конструкция ASELFLIR-400, совместимая с нашлемными приборами ночного видения, дает возможность получать HD-изображения.Вертолет T70 создан на базе машины S70i американской компании Sikorsky. На первом этапе планировалось производство 109 единиц Т70 для внутренних нужд, включая вооруженные силы. Однако 10-летняя лицензия, которую Турция получила от США, истекает в ближайшем будущем. По этой причине TUSAS завершит производство 38 вертолетов к 2024 году. В отношении оставшейся 71 машины турецкая компания обратилась к США с просьбой продлить срок действия лицензии.

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