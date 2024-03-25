Бельгийская компания John Cockerill раскрыла подробности новой противодроновой пушечной системы

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Бельгийская компания John Cockerill раскрыла подробности новой противодроновой пушечной системы

Во время выставки DIMDEX 2024 бельгийская компания John Cockerill раскрыла подробности своей новой разработки – 30-мм пушечной системы, предназначенной для борьбы с дронами.

Как отмечается в издании EDR Magazine, в течение двух недель на полигоне в Болгарии проводились стрельбы из нового изделия по БПЛА различных размеров, летающих с разной скоростью. Заявляется, что они прошли успешно. Поражение БПЛА осуществлялось с использованием искусственного интеллекта программируемыми боеприпасами воздушного подрыва, выпущенными из 30-мм пушки Mk 44S калибра 30х173 мм от компании Northrop Grumman. Огневая установка будет размещаться на турелях C1030 и C3030 от John Cockerill.





ИИ представляет собой программный автотрекер, умеющий противодействовать сложным угрозам в лице небольших дронов класса 1, которые отличаются чрезвычайно низкой радиолокационной, визуальной и инфракрасной заметностью.

ИИ, работающий совместно со стандартным радаром, автоматически отслеживает цель и управляет турелью, предвидя траекторию движения дрона. Параллельно компьютер управления огнем рассчитывает оптимальную точку детонации для 30-мм боеприпасов с программируемым воздушным подрывом. В зависимости от опции, выбранной стрелком, СУО может рассчитать последовательность стрельбы одиночными выстрелами или трехзарядными очередями.



В ходе испытаний, проведенных на полигоне в Болгарии, новый комплекс был способен поражать небольшие беспилотники класса 1 на дальности около 1000 м с помощью одного 30-мм программируемого снаряда.

Чтобы победить дроны, необходимо объединить целый ряд элементов

- заявляют в компании.

В течение года будут проводиться дальнейшие работы и стрельбы с целью повышения квалификации системы. Её готовность ожидается к концу текущего года.
  • EDR Magazine
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20 комментариев
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -3
    Сегодня, 10:40
    Осталось научит ИИ это делать в боевой обстановке в движении и в городской застройке с растительность. На прямой видимости и я из дробовика дрон подобью
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:46
      Не, ну направление верное, будут работать, будут результаты
    2. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +3
      Сегодня, 10:46
      Всё лучше чем недавно статья была про изобретённый и запатентованный станок под Дегтярёва для борьбы с дронами... hi ... Станок, Карл!
    3. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 10:57
      Применение малокалиберной артиллерии для борьбы с БПЛА - отличная идея. Нам нужно тоже перенять это направление у буржуев. Шрапнель - наилучший способ борьбы как с большими дронами, так и с малыми. В последнем случае может применяться даже гладкоствольное ружье со шрапнелью. Эффект будет.
  2. Винни76 Ранг пользователя
    Винни76
    -2
    Сегодня, 10:44
    Вот это да. Для того, чтобы рассчитать упреждение, оказывается нужен искусственный интеллект
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 10:49
      Лучше компьютер турелью управляет, чем человек! 21 век на дворе... кого-чего recourse
      1. Винни76 Ранг пользователя
        Винни76
        -2
        Сегодня, 10:54
        Цитата: Попуас
        Лучше компьютер турелью управляет

        Расстояние от компьютера до ИИ, примерно как от макаки до человека
        1. Попуас Ранг пользователя
          Попуас
          +1
          Сегодня, 11:08
          Ии где сидит по вашему? wassat ..или это что-то эфимерное recourse
          1. Винни76 Ранг пользователя
            Винни76
            -1
            Сегодня, 11:42
            Цитата: Попуас
            Ии где сидит по вашему?

            ИИ ещё нигде не сидит. Не придумали ещё.
            А то что вы называете ИИ это так называемые экспертные системы
            Цитата: Попуас
            или это что-то эфимерное

            Таки да. С учётом того, что его нет.
            Встречный вопрос. Холодильник, включающий/выключающий компрессор посредством термостата это ИИ? А если вместо термостата поставили микроконтроллер(компьютер)?
            1. Попуас Ранг пользователя
              Попуас
              +1
              Сегодня, 11:53
              Термостат имеет механическое действие...микрокрнтроллер то же самое, без программы работать не будет т.к это железо! Я пишу про ИИ относительно статьи, в ней же написано про ИИ! Как выше написали баллистический вычислитель, с мощным процессором... А ИИ ну это по мне что то общее, скажем так блок механизмов (термостаты, микроконтроллеры) управляемые процессором с прописанной программой! Оно же проще написать и модно ИИ..
              1. Винни76 Ранг пользователя
                Винни76
                -1
                Сегодня, 11:57
                Цитата: Попуас
                Оно же проще написать и модно ИИ..

                Попуас, давайте не будем гнаться за модой. Мы же серьёзные парни)))
    2. atos_kin Ранг пользователя
      atos_kin
      0
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Винни76
      оказывается нужен искусственный интеллект

      Естественный интеллект тоже не помешает.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:45
    ИИ представляет собой
    . Ну да, опять ИИ... нормальный, мощный баллистических комп, с соответствующей прогой.
    Програмируемые боеприпасы... как обычно, вопрос эффективности и цены. Если в этом вопросе все тип топ, то установка будет востребована.
  4. Юрий77 Ранг пользователя
    Юрий77
    -1
    Сегодня, 10:48
    Для точечного прикрытия важных объектов может ещё и сойдёт. Но сколько их потребуется например, что бы прикрыть НПЗ?! Про пехоту в опорнике и говорить нечего! А ценничек у этой установки какой интересно? А стоимость выстрела?
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 11:09
      Когда сядешь за пулемёт и будешь атакующие тебя дроны сбивать, задумайся о цене твоей жизни wink
    2. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      0
      Сегодня, 11:14
      На стационаре на НПЗ выгодно, стоимость эксплуатации и боеприпаса не сравнить с возможным ущербом. Дорогой выстрел? Для одиночного дрона можно и нужно. Но если дроны стаями атакуют объект в глубине страны, то значит уже проворонили все что можно. Насчет растительности и прочего - так для этого ИИ и нужен.
      1. Stranger03 Ранг пользователя
        Stranger03
        0
        Сегодня, 11:40
        Совсем недавно в Шанхае был установлен рекорд стаи дронов из 3281 штук. Все идет к тому, что скоро эти стаи будут реальностью на ТВД. Насколько это оружие будет эффективно против такой стаи - большой вопрос. Но в группе с хорошим РЭБ вариант вполне рабочий.
  5. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:16
    вот вам и одно ИЗ решений данной задачи...
    никаких пулеметов и дробовиков 12 калибра:
    новый комплекс был способен поражать небольшие беспилотники класса 1 на дальности около 1000 м с помощью одного 30-мм программируемого снаряда.

    да, это не для окопа
    да, вокруг НПЗ таких надо очень много, но:
    для защиты корабля на море - это самое ТО!
  6. Костадинов Ранг пользователя
    Костадинов
    0
    Сегодня, 12:02
    Совсем недавно в Шанхае был установлен рекорд стаи дронов из 3281 штук. Все идет к тому, что скоро эти стаи будут реальностью на ТВД. Насколько это оружие будет эффективно против такой стаи - большой вопрос.

    1. Большая стая в небольшом пространстве будет видна издалека и ее можно уничтожат обичними ЗУР с мощной боевой части. 3 тисячи дрона ето 3 милиона долара.
    2. А большая стая на большом пространстве ето уже не отличается от индивидуальний дрон.
  7. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 12:25
    Зенитки, которыми управляет ИИ, за этим будущее. Кто-бы что не говорил, но ИИ намного точнее будет. Об этом уже давно думалось и надеюсь у нас работы над этим ведутся

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