«Получат значительный прирост мощности»: Индия приступает к модернизации БМП-2
Минобороны Индии одобрило реализацию программы глубокой модернизации БМП-2, которая является основой механизированных подразделений армии страны.
- отмечается в издании IDRW.
Как указывается, БМП-2, в настоящее время производимые Ordnance Factory Board по российской лицензии, «должны получить значительный прирост мощности» благодаря компании Pinaka Aerospace Solutions, базирующейся в Бангалоре. Её ключевым вкладом является разработка полностью собственного блока управления коробкой передач TCU. Этот агрегат лежит в основе модернизации двигателя, обеспечивая целый ряд преимуществ.
- поясняется в издании.
TCU обеспечивает автоматическое переключение передач, оптимальную подачу мощности и интегрированное рулевое управление и торможение.
Однако программа модернизации БМП-2 выходит за рамки силовой установки. Она включает в себя внедрение различных улучшений, в том числе: приборов ночного видения (позволяют эффективно работать в условиях низкой освещенности); баллистической системы управления огнем (повышает точность и облегчает прицеливание); модернизированных систем связи (улучшают координацию на поле боя); усиленной брони.
- говорится в издании.
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