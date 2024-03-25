«Получат значительный прирост мощности»: Индия приступает к модернизации БМП-2

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«Получат значительный прирост мощности»: Индия приступает к модернизации БМП-2

Минобороны Индии одобрило реализацию программы глубокой модернизации БМП-2, которая является основой механизированных подразделений армии страны.

Улучшение этих машин особенно важно с учетом текущей ситуации в Восточном Ладакхе, где БМП-2 были развернуты в большом количестве для противодействия китайским силам

- отмечается в издании IDRW.



Как указывается, БМП-2, в настоящее время производимые Ordnance Factory Board по российской лицензии, «должны получить значительный прирост мощности» благодаря компании Pinaka Aerospace Solutions, базирующейся в Бангалоре. Её ключевым вкладом является разработка полностью собственного блока управления коробкой передач TCU. Этот агрегат лежит в основе модернизации двигателя, обеспечивая целый ряд преимуществ.

Одной из самых больших проблем при модернизации БМП-2 была разработка нового двигателя и трансмиссии, которые позволили бы машине эффективно работать в труднопроходимой местности, особенно в горных регионах, таких как Восточный Ладакх. TCU от Pinaka решает эту проблему

- поясняется в издании.

TCU обеспечивает автоматическое переключение передач, оптимальную подачу мощности и интегрированное рулевое управление и торможение.

Однако программа модернизации БМП-2 выходит за рамки силовой установки. Она включает в себя внедрение различных улучшений, в том числе: приборов ночного видения (позволяют эффективно работать в условиях низкой освещенности); баллистической системы управления огнем (повышает точность и облегчает прицеливание); модернизированных систем связи (улучшают координацию на поле боя); усиленной брони.

В целом модернизация БМП-2 станет значительным шагом на пути к более мощной индийской механизированной пехоте

- говорится в издании.

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    5 комментариев
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    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 09:29
      Кирдык БМПшке, раз индусы за модернизацию взялись.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:37
        в Восточном Ладакхе, где БМП-2 были развернуты в большом количестве для противодействия китайским силам

        Между Китаем и Индией с 2020 года ведутся ожесточенные, а иногда и весьма кровопролитные споры, главным предметом которого является регион Аксайчин, расположенный на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Его территория хоть и контролируется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает Аксайчин в союзную территорию Ладакх. По сути, в спорном регионе нет ничего особенного: это широкая высокогорная соляная пустыня, расположенная на высоте 5 тысяч метров, на которой практически нет постоянных жителей и, соответственно, поселений. Но территориальный вопрос, как говорится, дело серьезное... Но он точно не стоит того, чтобы от него зависела судьба БРИКС... Но Штаты упорно стараются стравить Индию и Китай и довести всё до точки кипения... Ну а потом они как всегда заявят, что здесь они не при чём... am
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 09:37
        Как помнится, двигатель БМП-2 без воздухонагнетателя и в горных условиях ведет себя не очень уверенно. Так что его модернизация или замена вполне резонна.
    2. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 09:31
      Ну и пусть тренируются, иначе как компетенции наработать.
    3. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 09:33
      Если получится разработать новый двигатель и трансмиссию - то рукой подать и до собственной БМП,

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