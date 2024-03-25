«Получат значительный прирост мощности»: Индия приступает к модернизации БМП-2

Улучшение этих машин особенно важно с учетом текущей ситуации в Восточном Ладакхе, где БМП-2 были развернуты в большом количестве для противодействия китайским силам

Одной из самых больших проблем при модернизации БМП-2 была разработка нового двигателя и трансмиссии, которые позволили бы машине эффективно работать в труднопроходимой местности, особенно в горных регионах, таких как Восточный Ладакх. TCU от Pinaka решает эту проблему

В целом модернизация БМП-2 станет значительным шагом на пути к более мощной индийской механизированной пехоте

Минобороны Индии одобрило реализацию программы глубокой модернизации БМП-2, которая является основой механизированных подразделений армии страны.- отмечается в издании IDRW.Как указывается, БМП-2, в настоящее время производимые Ordnance Factory Board по российской лицензии, «должны получить значительный прирост мощности» благодаря компании Pinaka Aerospace Solutions, базирующейся в Бангалоре. Её ключевым вкладом является разработка полностью собственного блока управления коробкой передач TCU. Этот агрегат лежит в основе модернизации двигателя, обеспечивая целый ряд преимуществ.- поясняется в издании.TCU обеспечивает автоматическое переключение передач, оптимальную подачу мощности и интегрированное рулевое управление и торможение.Однако программа модернизации БМП-2 выходит за рамки силовой установки. Она включает в себя внедрение различных улучшений, в том числе: приборов ночного видения (позволяют эффективно работать в условиях низкой освещенности); баллистической системы управления огнем (повышает точность и облегчает прицеливание); модернизированных систем связи (улучшают координацию на поле боя); усиленной брони.- говорится в издании.