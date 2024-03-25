Ростовский губернатор сообщил о пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Ростовский губернатор сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. По заявлению Василия Голубева, из-за возникшего пожара произошло отключение высоковольтных линий 330 кВ. Два энергоблока электростанции временно выведены из эксплуатации.
Губернатор Ростовской области сообщает о том, что возгорание было ликвидировано работниками самой ГРЭС. Обошлось, к счастью, без пострадавших.
Тем временем стало известно о попытке ночной беспилотной атаки войсками киевского режима на Ростовскую область. Расчёты средств противовоздушной обороны осуществили уничтожение нескольких беспилотников. По последним данным, некоторые из дронов направлялись противником на Новочеркасскую ГРЭС.
Напомним, что ранее противник неоднократно пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры и нефтегазового комплекса в Ростовской области. В частности, на днях был атакован крупнейший в регионе НПЗ – Новошахтинский.
В целом киевский режим направляет дроны и на другие регионы России, включая Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Тамбовскую, Саратовскую, Самарскую, Московскую, Тульскую, Ленинградскую области.
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