Американский журналист: США поспешили объявить Киев невиновным в теракте, что напоминает ситуацию с «Северными потоками»
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Поспешность Белого дома с объявлением Украины не причастной к теракту в "Крокус сити холле" напоминает ситуацию с подрывом "Северных потоков". Там тоже Вашингтон поспешил сделать заявление о непричастности Киева. Администрация Байдена действует по одному шаблону. Об этом заявил американский журналист Стивен Гарднер.
Никто в мире не знает о виновности или невиновности Украины в теракте в Подмосковье, но только не США. Не успели в Москве обратиться к Белому дому за какой-либо информацией, как там уже провозгласили о якобы невиновности Украины. Причем сделали это так поспешно, что сразу же возникает ряд вопросов. Точно такая же ситуация была и с подрывом "Северных потоков", где Белый дом поспешит вывести из-под обвинений Киев.
(...) Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома адмирал Джон Кирби вместо этого тут же заявил: "Мы точно знаем, что это не Украина!" (...)
- заявил журналист.
Накануне американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что роль Украины в теракте становится все более очевидной, поэтому США необходимо отказаться от поддержки Киева, чтобы не оказаться причастными к терроризму. Бизнесмен обратил внимание на заявления украинских властей, прозвучавшие из Киева, а также действия террористов, стремившихся скрыться на Украине.
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