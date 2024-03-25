Американский сенатор: Вывод Байденом войск из Афганистана теперь способен привести к атакам, подобным подмосковной, на города США

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Американский сенатор: Вывод Байденом войск из Афганистана теперь способен привести к атакам, подобным подмосковной, на города США

В американском сенате обсуждают террористическую атаку на российский Красногорск. Продолжает при этом активно продвигаться одна версия: «это был ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). О вине ИГИЛ* уже заявили десятки американских чиновников, вплоть до Камалы Харрис, вице-президента США. Ту же версию считает неоспоримой сенатор Марко Рубио, член Республиканской партии, представляющий штат Флорида.

Сенатор заявил о том, что «причина теракта в «Крокус Сити Холле» состоит ещё и в том, что в своё время США вывели войска из Афганистана». По словам Рубио, «на тот момент там оставалось не более тысячи боевиков ИГИЛ*, но после вывода американских военных их становилось всё больше».



Рубио:

Уйдя из Афганистана, мы потеряли возможность постоянно наносить по ИГИЛ* удары. А у тех, кто находится во власти в Афганистане, нет возможности противостоять ИГИЛ.

Судя по этом заявлениям, американский сенатор пытается обвинить Джо Байдена в выводе войск из Афганистана и одновременно ратует за возвращение американского военного присутствия в регионе? Но, по понятным причинам, если США и собираются возвращать свои войска в Афганистан (или делают ставку ещё и на республики Центральной Азии?..), то уж точно не для того, чтобы бороться там с терроризмом и «помогать» России. Основной посыл республиканца на данный момент состоит в том, чтобы обвинить Демпартию и Байдена в том, что их действия привели к «тяжёлым последствиям, когда терроризм вновь поднимает голову». А это типичный предвыборный ход.

По словам Рубио, вывод войск США из Афганистана способен привести к тому, что теракты, подобные подмосковному, могут прийти и в города США. Вот только не сказал Рубио о том, позволят ли создатели и кураторы ИГИЛ* (если это был ИГИЛ…) атаковать собственное государство…
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    12 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 06:34
      Американцы упорно продолжают отмазывать своих подельников из укрорейха.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:55
        Американцы упорно продолжают отмазывать своих подельников из укрорейха.

        Да какой это на хрен ИГИЛ...??? Чтобы он за убийства платил...??? От ИГИЛ это был бы фанат, Укрорейх тут во всём виноват!!!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:36
      — Из Афганистана вы позорно бежали,а не "вывели войска" ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 06:48
        Они не знают кто убил Кенеди 60 лет назад, кто взорвал северные потоки 1,5 года назад, но спустя пять минут после теракта обвиняют ИГИЛ.Здесь ИГИЛом и не пахнет, воняет х.охлятиной.
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          -1
          Сегодня, 07:07
          Цитата: Чёрный
          Здесь ИГИЛом и не пахнет, воняет х.охлятиной.
          Не питал и не питаю никакой любви к скакуасам, но в данном случае террористы, все до единого, принадлежат к определенной (не называю конкретно, чтоб не обвинили в разжигании) нации, и еще более определенной "религии мира", как ее назвал Обама. А если вы, во имя скрепного единения и во избежание разжигания, будете и дальше валить всё на yкpoв, как удобную цель, и меж тем продолжать впускать к себе представителей определенных национальностей, придерживающихся определенной "религии мира", подобные теракты станут обыденностью.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 07:14
            Т.е. по твоей логике и заказчики той же веры и национальности? laughing ...Запись, где якобы они на фоне флага игил - фейк. Почему - уже объяснял....И делал этот фейк явно не игил....Записи, где они снимают, как режут и убивают, почему то с наложенным звуком, с искажёнными голосами....короче, долго объяснять, но тут куча нестыковок....топорная работа СБУ и их кураторов.. .
    3. Равик Ранг пользователя
      Равик
      +1
      Сегодня, 06:45
      По словам Рубио, вывод войск США из Афганистана способен привести к тому, что теракты, подобные подмосковному, могут прийти и в города США

      Им не привыкать...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:53
      Уйдя из Афганистана, мы потеряли возможность постоянно наносить по ИГИЛ* удары.
      Можно подумать, что в последние годы американцы активно боролись с ИГИЛ (и не только в Афганистане). Охраняли сами себя и главное - контролировали плантации мака и производство героина. "Борцы" с теми кого сами и создали, но не учли, что "зверек" может выйти из под контроля. А западное хоровое пение в причастности к теракту ИГИЛ только убеждает в обратном.
    5. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:07
      После такого ответочки всему фашистскому западу быть просто обязанны.
    6. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 07:24
      Украинцы за 500000 рублей могут предложить таджикам устроить теракт в США? Это только если Америка будет уж слишком медленно выделять военную помощь.
    7. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 07:48
      Бред сивой кобылы.
      На воре шапка горит.

      У нас много народных примет, обозначающих испугавшихся "шкодников".

      Рецепт тут один: - "мочить в сортире". Без права на пощаду.
    8. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 08:43
      Укронацисты вас отблагодарят по черному за то что не дали им всё что они просили для победы - танки (много) самолёты, ракеты дальнобойные, военные корабли и подлодки, ядерное оружие.

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