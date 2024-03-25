Уйдя из Афганистана, мы потеряли возможность постоянно наносить по ИГИЛ* удары. А у тех, кто находится во власти в Афганистане, нет возможности противостоять ИГИЛ.

В американском сенате обсуждают террористическую атаку на российский Красногорск. Продолжает при этом активно продвигаться одна версия: «это был ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). О вине ИГИЛ* уже заявили десятки американских чиновников, вплоть до Камалы Харрис, вице-президента США. Ту же версию считает неоспоримой сенатор Марко Рубио, член Республиканской партии, представляющий штат Флорида.Сенатор заявил о том, что «причина теракта в «Крокус Сити Холле» состоит ещё и в том, что в своё время США вывели войска из Афганистана». По словам Рубио, «на тот момент там оставалось не более тысячи боевиков ИГИЛ*, но после вывода американских военных их становилось всё больше».Рубио:Судя по этом заявлениям, американский сенатор пытается обвинить Джо Байдена в выводе войск из Афганистана и одновременно ратует за возвращение американского военного присутствия в регионе? Но, по понятным причинам, если США и собираются возвращать свои войска в Афганистан (или делают ставку ещё и на республики Центральной Азии?..), то уж точно не для того, чтобы бороться там с терроризмом и «помогать» России. Основной посыл республиканца на данный момент состоит в том, чтобы обвинить Демпартию и Байдена в том, что их действия привели к «тяжёлым последствиям, когда терроризм вновь поднимает голову». А это типичный предвыборный ход.По словам Рубио, вывод войск США из Афганистана способен привести к тому, что теракты, подобные подмосковному, могут прийти и в города США. Вот только не сказал Рубио о том, позволят ли создатели и кураторы ИГИЛ* (если это был ИГИЛ…) атаковать собственное государство…