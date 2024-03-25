Басманный суд Москвы арестовал всех четырёх террористов на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал всех четверых террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале "Крокус сити холл" в минувшую пятницу, 22 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Накануне Следственный комитет распространил видео доставки задержанных террористов в здание Центрального аппарата СК, где следователи вынесли постановления об избрании меры пресечения в отношении всех четверых. После этого террористов начали доставлять в Басманный суд по одному. Судья долго с убийцами не церемонилась и удовлетворила ходатайства следствия о заключении террористов под стражу на два месяца, т.е. до 22 мая 2024 года. Арест Шамсидина Фаридуни рассматривался в закрытом режиме, судья поддержала ходатайство следствия о необходимости уберечь тайну следствия. Самого молодого из террористов Мухаммадсобира Файзова привезли в суд на медицинском кресле, он был ранен при задержании. Именно Файзов осуществлял видеосъемку происходящего в концертном зале, а также был за рулем автомобиля, на котором террористы пытались скрыться с места преступления.
Таким образом, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни отправили под арест на два месяца, всех их обвиняют в совершении террористического акта, в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают пожизненное заключение.
Как ранее сообщал Следственный комитет, в результате теракта в "Крокус сити холле" погибли 137 человек, пострадали 182. Цифры не окончательные, в здании все еще идут разборы завалов. По делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников расстрела людей. Их взяли в Брянской области, когда они спешили укрыться на Украине. Предварительно, на той стороне украинские спецслужбы готовили им "окно".
- Сергей Фадеичев/ТАСС
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