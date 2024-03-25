Басманный суд Москвы арестовал всех четырёх террористов на два месяца

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Басманный суд Москвы арестовал всех четырёх террористов на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал всех четверых террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале "Крокус сити холл" в минувшую пятницу, 22 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Накануне Следственный комитет распространил видео доставки задержанных террористов в здание Центрального аппарата СК, где следователи вынесли постановления об избрании меры пресечения в отношении всех четверых. После этого террористов начали доставлять в Басманный суд по одному. Судья долго с убийцами не церемонилась и удовлетворила ходатайства следствия о заключении террористов под стражу на два месяца, т.е. до 22 мая 2024 года. Арест Шамсидина Фаридуни рассматривался в закрытом режиме, судья поддержала ходатайство следствия о необходимости уберечь тайну следствия. Самого молодого из террористов Мухаммадсобира Файзова привезли в суд на медицинском кресле, он был ранен при задержании. Именно Файзов осуществлял видеосъемку происходящего в концертном зале, а также был за рулем автомобиля, на котором террористы пытались скрыться с места преступления.



Таким образом, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни отправили под арест на два месяца, всех их обвиняют в совершении террористического акта, в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают пожизненное заключение.

Как ранее сообщал Следственный комитет, в результате теракта в "Крокус сити холле" погибли 137 человек, пострадали 182. Цифры не окончательные, в здании все еще идут разборы завалов. По делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников расстрела людей. Их взяли в Брянской области, когда они спешили укрыться на Украине. Предварительно, на той стороне украинские спецслужбы готовили им "окно".
  • Сергей Фадеичев/ТАСС
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35 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 06:44
    всех "четырех"! Но постоянно говорят про одинадцать.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:52
      Цитата: Гардамир
      всех "четырех"! Но постоянно говорят про одинадцать.

      Хорошо, если эти 4 оставшиеся из 11, или остальные где-то бродят еще?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 07:00
        Этого сейчас никто не скажет.Ведется следствие.Надеюсь,что эти авгиевы коеюшни внутри диаспор начнут вычищпюать.Надо ставить авторитетов в диаспорах перед выбором,или-или
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +8
          Сегодня, 07:38
          А вот интересно почему на массовом мероприятии не было не только омоновцев, но и пары патрульных машин у входов в центр? Чем были заняты сотрудники РОВД в сотнях метров от Крокус центра? И почему первые патрульные машины приехали после того как террористы зашли, постреляли кучу народа, подожгли здание и спокойно уехали?
          Что это? Саботаж, трусость или выполнение приказа покровителей террористов?
          И почему не арестованы те кто виновен в том что полиция бездействовала и по факту помогла террористам?
          Почему не арестованы Собянин и Воробьев, которые организовывают и много лет крышуют бесконтрольный завоз нелегалов, в том числе и этих террористов и покрывают преступления этнических ОПГ называемые диаспоры ими же созданные? Или это другое?
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 07:46
            Я смотрел хронологию событий.Охрана была,но с чем?С элекрошокерами?Они и погибли одними из первых.Далее-действие экстренных служб.Появились чуть ли не через час.Но тут такое дело.Ри пожарные,ни скорая не подьедет,пока не разберутся собровцы..Про ответственных-безответственных?Ну,Вы понимаете.Что Бог им судья.На земле они неприкосновенны
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +4
              Сегодня, 07:55
              Я смотрел хронологию событий.Охрана была,но с чем?С элекрошокерами?

              Я не про охрану а про полицию. После того как многие посольства написали об угрозе терактов не поставить хотя бы пару патрульных машин полиции с автоматами во время массового мероприятия это преступление.
              Кроме того в пяти минутах ходьбы находится отдел полиции, с вооруженными полицейскими, Правительство Москвы и Областная Дума, которые охраняются вооруженной охраной. Что они все делали пока ки людей стреляли?
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                +1
                Сегодня, 08:04
                Я тут тоже не понимаю.Я гляжу на действие полиции у себя дома-в Краснодарском крае.Массовые мероприятия-обязательно полиция-,ППС,ДПС,офицеры с оружием ходят ..Стоит скорая и пожарка.
              2. Breard Ранг пользователя
                Breard
                -2
                Сегодня, 08:10
                Кроме того в пяти минутах ходьбы находится отдел полиции

                ... У нас в стране за 25 лет власти, нынешних!

                - 2.8 ! МИЛЛИОНА! сотрудников! силовых ведомств..-( без армии!)

                60% сосредоточены в Москве!
                200 миллиардов в год тратится на систему "Безопасный город" 140 тысяч камер в Москве, система с распознаванием лиц, 120 тысяч камер только в подмосковье!
                ... БАЗА! ОМОН! ... рядом! ...ровно в 5-ти минутах ПЕШКОМ!! от Крокус холла! они ехали почти - час!!
                Больно! и грустно! ... больше 100 человек погибло! столько же ранено!
        2. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +2
          Сегодня, 08:13
          И вот эти душманские рожи - это "кадровые ресурсы" наших "буратин" и чинуш... шакалы в стае и трясущиеся вонючие крысы после задержания... ну хоть у кого-нибудь наверху наступит когда-ни-будь просветление в голове, всем "трудовым мигрантам с братского востока" безальтернативно - чемодан-вокзал-кишлак...
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            0
            Сегодня, 09:28
            Нет, пока такие как "этот" не убьют кого-то из их родных.
        3. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 08:51
          Арест Шамсидина Фаридуни рассматривался в закрытом режиме

          Эта нелюдь макияжем намазался, какая-то у него рожа непонятная и нос на бок сдвинут.
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 07:06
        Это только начало следствия. Верхушка айсберга...Мне кажется наши коррупционеры заигрались с гастарбайтерами. Надеюсь спеслужбы выяснят : кто им регистрацию делал вплоть до посредников и т.д и т.п. Надо преследовать по закону и всех офицеров, которые регистрировали этих обезьян не по месту проживания. Они даже не помнят , где они зарегистрированы....
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 07:22
          С регистрацией вообще не проблема, открываешь интернет и выбирай "на любой вкус". Вопрос кто их обеспечил оружием, боеприпасами...., не зеленский же с Украины притащил. И в тоже время эти зверьки даже не додумались поменять машину или хотя бы номера.
    2. Юра 27 Ранг пользователя
      Юра 27
      +2
      Сегодня, 07:05
      Путинизм, окончательно погрузил Россию в средневековье : пытать электротоком задержанных и отрезать им части тела, причём напоказ, специально выкладывая пытки в сеть.
      Зато, бравый полицейскослужащий с собакой, находясь внутри крокуса, во время атаки , сверкал пятками своими и собаки, улепётывая от террористов, среди толпы несчастных.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +5
        Сегодня, 07:26
        С кинологои все довольно просто. На него могут подать в суд родственники погибших и пострадавшие. Еще есть вариант написать в Прокуратуру, которая обязана разобраться. Но, тогда выясниться еще пару интересных моментов. Там возле Крокуса стояло три экипажа ДПС, которые тоже никого защищать не стали. Мадам в генеральских погонах утверждала, что экипаж полиции приехал через пять минут, что тоже не соответствует действительности, учитывая что преступники спокойно вышли через главный вход и уехали.
        И очень поразил ответ Прокуратуры на действия охраны! Там заявили, что никто не виноват, так как якобы нет норматива охранять такие мероприятия с оружием! Это вообще занавес...
        Кстати, преступники планировали атаку на 8 марта, но побоялись реализовать свой план, так как 8,9,10 и 11 марта на концерте Лепса, Стаса Михайлова и Шамана как раз была вооруженная охрана!
        На данный момент сложилась интересная картина. Всю вину четко положили на четырех пастухов, а с нашей стороны никто не виноват. Причем теперь уже официально...
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 09:31
          Вы знаете, хоть это Вам и неприятно будет слышать, но формально прокуратура права. У вас же например в городе возле театра каждый день во время спектаклей полиции нет, так и здесь.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 07:22
      Сообщников держат на Лубянке, из них нужно вытянуть основные показания. Пастухи уже все могли рассказать, расказали. Особенно после телефонного звонка другу (кто в теме laughing ).
      Я бы отметил позицию адвоката одного из террористов. Он предлагал его оставить на свободе, так как у него есть дети! Давно убедился в том, что адвокаты абсолютно беспринципные люди...
    4. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +3
      Сегодня, 07:24
      4 бегунков, несколько сотрудников Крокуса и несколько человек с концерта
      Цитата: Гардамир
      всех "четырех"! Но постоянно говорят про одинадцать.

      И статус разный- 4 арестованы, остальных либо арестуют либо отпустят
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:46
    «На той стороне украинские спецслужбы готовили им "окно"» —

    — Поразбивать бы эти "окна" вместе со спецслужбами вдребезги ...
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:07
    Надеюсь скоро хахлы , которые их курьировали, в соседних камерах окажутся.
  4. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 07:18
    Ещё есть момент. Проходила информация (если конечно не врут), что адвокат ходатайствовал одного зверька не арестовывать. Понятно, что в данном случае, судья на это не пошел бы. Но сам факт ходатайства. И еще, адвокатов предоставило Государство или нашлись те кто оплатил частного адвоката?
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +2
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Владимир М
      И еще, адвокатов предоставило Государство или нашлись те кто оплатил частного адвоката?

      Проблема в том что сейчас набежит куча желающих сделать себе бесплатную рекламу адвокатов.
      Ефремовского адвоката помните? Если бы он не был настолко жадным и хоть немного профессионал - он бы мог и Ефремову срок немного скостить и сам не вылетел бы из коллегии.А уж реклама какая была бы....
      Так и тут будет...
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 07:32
        Так в том то и вопрос - в данном случае сделать рекламу для любого адвоката, будь он "хоть семь пядей во лбу", не получится. Получат зверьки по максимуму и никакой "дядя турал" не сможет здесь "помочь".
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 07:48
          Цитата: Владимир М
          И еще, адвокатов предоставило Государство или нашлись те кто оплатил частного адвоката?

          уверен, что государственный. у адвоката работа такая просить минимум, не стоит из этого чтото больше усматривать..
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 07:49
      Там просто не оказалось челябинской Раисовны.А то,и под подписку...
  5. eskulap Ранг пользователя
    eskulap
    -8
    Сегодня, 07:24
    Задерживавшие спецназовцы или кто-то там - моральные недоделки, устроили показное издевательство над задержанными, ОТРЕЗАЛИ УХО и скормили - это что за намёки в пурим? И это выложили в сеть, и как после этого не заикнуться про "жидомасонов" от власти? Помнится предыдущие выборы путина отметились пожаром в зимней вишне - чем на этот раз не жертвоприношение?
    Если посмотреть ролик с этими таджиками - просто прогуливаются и стреляют по трупам - все сделали до них, главные исполнители не попались.
    Очередной "теракт" от спецслужб похожий на школьные расстрелы.
    1. ЛМН Ранг пользователя
      ЛМН
      +3
      Сегодня, 08:00
      Цитата: eskulap
      Задерживавшие спецназовцы или кто-то там - моральные недоделки, устроили показное издевательство над задержанными, ОТРЕЗАЛИ УХО и скормили - это что за намёки в пурим? И это выложили в сеть, и как после этого не заикнуться про "жидомасонов" от власти? Помнится предыдущие выборы путина отметились пожаром в зимней вишне - чем на этот раз не жертвоприношение?
      Если посмотреть ролик с этими таджиками - просто прогуливаются и стреляют по трупам - все сделали до них, главные исполнители не попались.
      Очередной "теракт" от спецслужб похожий на школьные расстрелы.

      Это ещё вроде в 75 году,описал известный специалист(из США).Т.е.терористы должны быть показаны в СМИ,как можно в унижитильном состоянии.Тем самым сокращается кол-во подрожателей.
      Они должны чувствовать себя и выглядеть гав.ом,а не героями.Как дама,взорвавшая Татаринцева,сидевшая на суде и улыбающаяся.

      По поводу уха ,как вариант это приём при первом "быстром" допросе.На войне,как на войне.И жалеть их нечего.
    2. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 08:03
      Надо же хоть как-то успокоить народный гнев, вот и пришлось показать ритуал с отрезанием уха. Террористы должны быть справедливо наказаны, но до средневековья, конечно, опускаться не нужно.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 09:33
        Как сказать как сказать... Я лично считаю, что если они могут передвигаться на своих ногах, то с ними ещё гуманно поступили.
    3. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:56
      Полевой допрос подразумевает отрезание не только уха. Это был лайт- вариант.
  6. Hellcos Ранг пользователя
    Hellcos
    0
    Сегодня, 07:42
    Дадут им пожизненное, но что-то мне подсказывает, что эта жизнь на зоне будет короткой. Кто-то случайно упадет головой в унитаз и захлебнется, кто-то хлебом подавится
    1. ЛМН Ранг пользователя
      ЛМН
      0
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Hellcos
      Дадут им пожизненное, но что-то мне подсказывает, что эта жизнь на зоне будет короткой. Кто-то случайно упадет головой в унитаз и захлебнется, кто-то хлебом подавится

      Ну да..Салман Радуев не долго протянул.
  7. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 08:28
    Цитата: ramzay21
    После того как многие посольства написали об угрозе терактов не поставить хотя бы пару патрульных машин полиции с автоматами во время массового мероприятия это преступление.

    Темнейший заявил - шантаж и провокация... Кто же из генералов, на свой страх и риск, примет меры. Команды не было. Такова вертикаль власти. А сейчас начнется - что да кто, как и почему. Всё как всегда smile
  8. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 08:47
    Как насчёт того, что здание этого Крокуса, как сообщается, не было принято в эксплуатацию, но, тем не менее, мероприятия с огромным числом людей проводились. Система отключения электроэнергии при пожаре не работала и перехода освещения на защищённую аварийную систему освещения не было. Система пожаротушения не сработала. Использовались горючие материалы. Аварийная вентиляция для удаления дыма или не сработала, или её не было вообще. Похоже, что и эвакуационные выходы из здания были закрыты. Наши продвинутые СМИ везде только кричат о жертвах, о сочувствии к убитым, раненым...И никто не даёт сведений - сколько убитых террористами, а сколько людей погибло при обрушении кровли, задохнулись в дыму - а ведь жизни и увечья пострадавших на совести хозяев здания! Обходится вопрос об ответственности хозяев здания и чиновников, разрешивших проводить в нём массовые мероприятия. Также нет чёткой информации о действиях полиции и правда, что в этом же здании находилось отделение полиции? Куда тогда делись полицейские этого отделения? А у находящихся рядом патрульных ДПС есть остатки совести или они имеют только дубинки?
  9. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 09:34
    И сразу же все как один русский язык забыли, .

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