Попытка сбить эту ракету вела бы к неоправданному риску для местного населения.

Эти данные свидетельствовали о том, что ракета будет находиться в польском воздушном пространстве всего несколько секунд. Так и оказалось. Она была в нашем небе 39 секунд.

Украинская пресса негодует по поводу заявлений представителя польского военного командования о том, почему ПВО Польши не сбивала российскую ракету, которая якобы входила в воздушное пространство страны. Речь идёт о ракете, которая на днях, как утверждают польские официальные лица, 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве во время ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине. В Киеве тут же заявили, что польская армия «должна была сбивать ракету».Основная претензия со стороны Украины состоит в том, что поляки ракету не сбили и в итоге она нанесла значительный ущерб одному из объектов на западе Украины.Представитель польского командования Яцек Горышевский заявил, что «входившую в польское воздушное пространство» российскую ракету не стали сбивать, так как знали, что она «скоро его покинет».Пресс-офицер Горышевский:По словам представителя Оперативного командования польской армии, польские РЛС «передавали данные о полёте ракеты, позволившие оценить её траекторию и высоту».Горышевский:Тем временем на Украине обвиняют польскую ПВО в том, что она «не оказала содействия Украине». То есть, вслед за польскими фермерами от киевского режима и подконтрольных ему СМИ теперь достаётся и польским зенитчикам.