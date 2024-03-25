Польский офицер объяснил, почему ПВО не сбивала якобы входившую в воздушное пространство Польши российскую ракету

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Польский офицер объяснил, почему ПВО не сбивала якобы входившую в воздушное пространство Польши российскую ракету

Украинская пресса негодует по поводу заявлений представителя польского военного командования о том, почему ПВО Польши не сбивала российскую ракету, которая якобы входила в воздушное пространство страны. Речь идёт о ракете, которая на днях, как утверждают польские официальные лица, 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве во время ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине. В Киеве тут же заявили, что польская армия «должна была сбивать ракету».

Основная претензия со стороны Украины состоит в том, что поляки ракету не сбили и в итоге она нанесла значительный ущерб одному из объектов на западе Украины.



Представитель польского командования Яцек Горышевский заявил, что «входившую в польское воздушное пространство» российскую ракету не стали сбивать, так как знали, что она «скоро его покинет».

Пресс-офицер Горышевский:

Попытка сбить эту ракету вела бы к неоправданному риску для местного населения.

По словам представителя Оперативного командования польской армии, польские РЛС «передавали данные о полёте ракеты, позволившие оценить её траекторию и высоту».

Горышевский:

Эти данные свидетельствовали о том, что ракета будет находиться в польском воздушном пространстве всего несколько секунд. Так и оказалось. Она была в нашем небе 39 секунд.

Тем временем на Украине обвиняют польскую ПВО в том, что она «не оказала содействия Украине». То есть, вслед за польскими фермерами от киевского режима и подконтрольных ему СМИ теперь достаётся и польским зенитчикам.
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    26 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 06:53
      У какелов все кругом виноваты. Неудивительно.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 07:19
        Думаю, поляки не хотят прямого конфликта с Россией, иначе ввели бы свои войска на Западную Украину. У них была такая возможность и Шут их об этом просил, но они решили не рисковать.
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 07:26
          Как раз наоборот, зеленский пообещал "пригласить" на западные территории Украины войска и полицию поляков, но обманул. Отсюда и "тёрки" на границе между поляками и украинцами.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +6
            Сегодня, 07:32
            Не стали сбивать, потому что знали что она предназначенна хох.лам laughing ....пшеки и х.охлобандеровцы братья на век laughing
          2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 07:33
            Он дважды с Дудой встречался по этому вопросу, просил ввести войска от Польши, то есть не как страны НАТО. Дуда не ввел!
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              0
              Сегодня, 07:35
              Нет, как раз наоборот. Зеленский побоялся запустить поляков в страну, ему бы тогда даже британцы не смогли бы сохранить жизнь.
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 07:36
                У вас неправильная информация.
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 07:37
                  Не буду спорить, но останусь при своем мнении.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 08:42
          ....польские РЛС «передавали данные о полёте ракеты, позволившие оценить её траекторию и высоту».

          Это значит, что на основании штурманских расчетов при таком расположении и данных характеристиках ракеты (курса, скорости, высоты), нарушение гос. границы могло быть неминуемым. Скорее всего ракета пролетела по касательной. Факт нарушения можно определить спутниковой съемкой. Ошибки определения координат (по Азимуту и Дальности) РЛС различных диапазонов существенный . Так что утверждение поляками о нарушении гос. границы под вопросом.
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 06:59
      Цель ракеты- холопы. Не панское дело,сбивать.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:06
        Цитата: Андрей Николаевич
        Цель ракеты- холопы. Не панское дело,сбивать.

        Правильно понимают. Как и то, что сбив ракету, развязывают войну с Россией. Оно им надо? Тем более, что приказа сверху не было. А Зеля может хоть оплевать весь экран, но так и будет.
        1. Canecat Ранг пользователя
          Canecat
          +9
          Сегодня, 07:18
          Цитата: Егоза
          что сбив ракету, развязывают войну с Россией.

          Ни кто войну не развяжет сбив ракету. Это законное право польской ПВО.
    3. Alemax Ранг пользователя
      Alemax
      +6
      Сегодня, 07:03
      Попытка сбить эту ракету вела бы к неоправданному риску для местного населения.
      Даже поляки понимают, что не стоит мешать ракете. Пусть себе в цель летит. Так оно спокойнее. И только укро ППО процюе по своим согражданам.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 07:04
      «"Входившую в польское воздушное пространство" российскую ракету не стали сбивать, так как знали, что она "скоро его покинет"» —

      — Логично,да и тракторов поблизости не было ...
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 07:04
      Почему не сбили ? Да нам нечем .
    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +6
      Сегодня, 07:06
      Ну ладно пшеки, а почему xoxлы сами не сбили? Ведь они всё "сбиваютЬ". Почему ляхи должны за холопов работать? Лакею денщик не положен. Совсем заврались, что пшеки, что "свидомые". Клоуны, епрст!
      1. Victal Ранг пользователя
        Victal
        +4
        Сегодня, 07:15
        Хохлв не сбили, потому что ракета с тыла зашла. Ведь Патриоты работают только по определённому направлению. А поляки не хотели свои тратить
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +1
          Сегодня, 09:19
          Вот они каковы ценности европейские - тылы открытыми держат. Во всех смыслах. sad
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:22
        Цитата: Пленник
        Почему ляхи должны за холопов работать?

        Зеля и Ко, считают, что раз подписали гарантии о безопасности украины, то должны.
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +1
          Сегодня, 09:22
          Сама бумажка раз в 100 дороже того, что на ней накорябанно. Разновидность "морковки", которой пичкают "свидомых" идиЁтов. А они на неё до сих пор молятся.sad
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 07:09
      «входившую в польское воздушное пространство» российскую ракету не стали сбивать, так как знали, что она «скоро его покинет».
      Вот так с "деревенской простотой" объяснили рагульской власти, что с русскими ракетами разбирайтесь сами.
    8. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +6
      Сегодня, 07:13
      Да не успели бы, больше вони и брехни, всё как обычно ❗❗❗
    9. Михаил Дадеко Ранг пользователя
      Михаил Дадеко
      +1
      Сегодня, 07:49
      Прилет ракеты с Запада для Украинских ПВО как " снег на голову" по чаще надо применять особенно для западных областей Украины,а не сбили или прошляпили или ракеты свои пожалели! lol
    10. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 07:59
      Неизвестно, кто врет, но польская позиция логична - зачем сбивать над своими головами, если она скоро улетит. Ну, она и улетела.
      1. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        +1
        Сегодня, 09:01
        Цитата: С.З.
        Неизвестно, кто врет, но польская позиция логична - зачем сбивать над своими головами, если она скоро улетит. Ну, она и улетела.

        скорость "калибра" 180-240 м/с
        200х40=8000 м
        8км - это основание выступа польской границы с Устилугом на острие, напротив Владимира . Судя по всему, наши посылки летают вдоль границы, и любая попытка их перехвата чревата падением ракеты-перехватчика на территорию соседей. Неплохая тактика - использовать "союзнические" отношения против самих союзников. wink
    11. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +1
      Сегодня, 08:15
      Тем временем на Украине обвиняют польскую ПВО в том, что она «не оказала содействия Украине».

      украине не оказала, зато оказала содействие россии .
      тем более зачем тратить дорогущую противоракету на ракету которая и так упадет в 404, поляки умеют считать деньги, у них все купленное за свои гроши, в отличии от чубатых бомжей-попрошаек

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