Он намерен выставить этот законопроект на голосование после Пасхи, мы над ним работаем

Украина может получить дополнительное финансирование в апреле, новый законопроект о выделении средств Киеву планируется выставить на голосование после католической Пасхи, которая в этом году празднуется 31 марта. Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Украины в начале апреля. На данный момент идет работа над документом, подробности отсутствуют. Ранее Джонсон зарубил предложения демократов, в том числе основное, сделанное Байденом о выделении 61 млрд. на военные нужды Киева. При этом он также выступает за передачу средств Киеву, но в гораздо меньших объемах и на других условиях.- заявил Маккол добавив, что на данный момент прилагаются все силы для быстрейшего рассмотрения законопроекта, так как ситуация на Украине "тяжелая".Ранее сообщалось, что новый законопроект может предусматривать выделение средств Украине в кредит или на других условиях, но с непременным возвратом. Это очень сильно возмутило Киев, Зеленский привык получать все бесплатно. Однако, как заявили на Украине, из этой ситуации есть выход, нужно только "победить" Россию, а с американцами расплатиться российскими природными ресурсами. А если Украина проиграет, то американцы останутся ни с чем, потому что требовать возврата будет не с кого.