Американский конгрессмен: Новый законопроект о финансировании Украины будет рассмотрен после католической Пасхи

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Американский конгрессмен: Новый законопроект о финансировании Украины будет рассмотрен после католической Пасхи

Украина может получить дополнительное финансирование в апреле, новый законопроект о выделении средств Киеву планируется выставить на голосование после католической Пасхи, которая в этом году празднуется 31 марта. Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Украины в начале апреля. На данный момент идет работа над документом, подробности отсутствуют. Ранее Джонсон зарубил предложения демократов, в том числе основное, сделанное Байденом о выделении 61 млрд. на военные нужды Киева. При этом он также выступает за передачу средств Киеву, но в гораздо меньших объемах и на других условиях.



Он намерен выставить этот законопроект на голосование после Пасхи, мы над ним работаем

- заявил Маккол добавив, что на данный момент прилагаются все силы для быстрейшего рассмотрения законопроекта, так как ситуация на Украине "тяжелая".

Ранее сообщалось, что новый законопроект может предусматривать выделение средств Украине в кредит или на других условиях, но с непременным возвратом. Это очень сильно возмутило Киев, Зеленский привык получать все бесплатно. Однако, как заявили на Украине, из этой ситуации есть выход, нужно только "победить" Россию, а с американцами расплатиться российскими природными ресурсами. А если Украина проиграет, то американцы останутся ни с чем, потому что требовать возврата будет не с кого.
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    10 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 07:13
      Хитрые матрасы выжидают. Тут многое будет зависеть от результатов на фронте. Если мы продавим фронт, они сольются и затянут свою любимую песню про мир и переговоры. Однако на этот раз номер не прокатит, после Крокуса Путин с ними договариваться не будет, удары по Украине это подтверждают, он хоронит противнику энергетику, хотя два года этого не делал!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:26
        Однако, как заявили на Украине, из этой ситуации есть выход, нужно только "победить" Россию, а с американцами расплатиться российскими природными ресурсами.

        Мечтать не вредно, можно помечтать, как Украина будет побеждать и как потом всем за долги раздаст и нашу нефть и наш природный газ... Ну а пока вы в грёзах о своём, мы шавок ваших на Донбассе бьём!!! angry
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:26
      на данный момент прилагаются все силы для быстрейшего рассмотрения законопроекта, так как ситуация на Украине "тяжелая"
      То-то Остин от свих "победных реляций" в отношении ВСУ вдруг в Рамштайне перешел на другой тон и заявил: «Сегодня выживание Украины под угрозой. И безопасность Америки под угрозой». Для американских "ястребов" ситуация пожарная. И помогать необходимо и республиканцы свои требования выдвигают. Да и бесплатно давать желание пропало.
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 07:33
        А может американцам подождать с принятием решения до Православной Пасхи (5 мая)?
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:27
      новый законопроект может предусматривать выделение средств Украине в кредит или на других условиях, но с непременным возвратом. Это очень сильно возмутило Киев, Зеленский привык получать все бесплатно.

      Какая прелесть!!! Возмущайся - не возмущайся, грози, что Россия нападет на ЕС, если победит украину, но факт остается фактом. Халява кончилась, и США первые стремятся себе соломки подстелить.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 07:35
        У матрасов свои трудности. Они теперь смогут приступить к обсуждению денежных дел не ранее 9 апреля. На это будет около двух недель. Потом они разъезжаются по своим округам на встречи с избирателями и им уже будет не до Украины.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:32
      «Новый законопроект о финансировании Украины будет рассмотрен после католической Пасхи» —

      — Молитесь пока свидомые,по католическому обряду ...
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:25
      Долбаные Ястребы, пусть вас иммигранты на границе заклюют Наглухо❗❗❗
    6. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 08:34
      Ишь, российскими ресурсами расплачиваться собрались. Не треснет, не слипнется?
    7. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 08:34
      Украина страна террорист, а Штаты их пособники.

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