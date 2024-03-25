В ночь на 25 марта нанесены удары по объектам противника в Одессе и Николаеве

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В ночь на 25 марта нанесены удары по объектам противника в Одессе и Николаеве

В течение ночи практически по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, объявлялся режим воздушной тревоги. Удары наносились по объектам в разных областях Украины.

Известно о том, что серия взрывов прогремела на объектах в разных частях Одессы, а также в Одесской области. В результате ударов поражение нанесено объектам энергетического комплекса, которые используются для работы предприятий военно-промышленного сектора.



В связи с налётом «Гераней» киевские ставленники в Одессе сетуют на отключение электроэнергии в разных частях города и области.

Стало известно об ударах в Николаеве и Николаевской области.

Поражены объекты ВПК, припортовая инфраструктуру, а также инфраструктура, которая позволяла обслуживать один из аэродромов.

Также удары наносились по подконтрольным ВСУ объектам в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее украинские чиновники от энергетики заявляли, что к настоящему моменту мощности энергетического комплекса страны сократились как минимум на 50 процентов из-за продолжающихся ударов. И это стало поводом для запроса к Западу о выделении новых систем ПВО.
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    15 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 07:15
      Новости об ударах очень радуют, наконец-то стали работать системно и дальним тылам. Если все так пойдет и дальше, то через месяц украинец пойдет в атаку в шароварах и с вилами наперевес.
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +5
        Сегодня, 07:18
        Я очень надеюсь , что в свете произошедших событий свет на всей окраине погасят наконец полностью.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +5
          Сегодня, 07:29
          Цитата: vasyliy1
          в свете произошедших событий свет на всей окраине погасят наконец полностью.

          Я Вас понимаю, но все таки капельку оставьте, иначе я на ВО не попаду! laughing
          1. LuckyBlog Ранг пользователя
            LuckyBlog
            +2
            Сегодня, 07:53
            и это будет благом, ГУР может перехватить трафик и тогда визит военкома покажется праздником.
            лучше берегите себя, без интернета можно вообще немного потерпеть, чем попасть в лапы нелюдей.
          2. ВадимЖивов Ранг пользователя
            ВадимЖивов
            +2
            Сегодня, 08:06
            Уважаемая! Мы Вам на аккумулятор скинемся. Информируйте народ на здоровье... hi
          3. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 08:30
            Подождите-ка. Если Вы с той стороны, то почему (судя по виденным ранее вашим комментариям, если я правильно их помню) явно поддерживаете идею военной операции, в ходе которой у Вас иногда отключают свет и вообще уже почти прямым текстом заявляют о намерении прекратить существование всего вашего государства, в том числе и на этом форуме? Только тут без "почти" - это политики пока держатся.
            Интересен взгляд на это, не посчитайте провокацией.
            1. Егоза Ранг пользователя
              Егоза
              +2
              Сегодня, 08:49
              Цитата: Тарелка
              Интересен взгляд на это, не посчитайте провокацией.

              Я Русская, более того, я СОВЕТСКАЯ. Да, живу на украине. Сколько могла - помогала в ЛДНР. Не смогла уехать по семейным обстоятельствам, но от всей души желаю чтобы ЭТО государство было разрушено. Пусть без света, без газа, но нашим НАШИМ войскам желаю победы. Вопросы есть? laughing
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 08:21
          vasyliy1
          .......свет на всей окраине погасят наконец полностью.

          Народ еще заранее прикупил бензиновые и дизельные генераторы малой мощности 2-4 кВ. Когда пропадает электричество, у нас кругом гул стоит. Солярой можно у военных разжиться.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 07:49
        Если все так пойдет и дальше, то через месяц украинец пойдет в атаку в шароварах и с вилами наперевес.

        Как бы нам этого не хотелось но это не случится. Запад до последнего будет снабжать какелов оружием надевая "затухнуть пожару войны". Америкосам и КО плевать на то что какелы остались без света .
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 08:07
          Запад и сейчас осуществляет поставки оружия, но объем поставок мизерный и это сказывается на результатах. Мы вчера взяли Красное (Ивановское), до Часовы Яра остался километр. Вплотную подошли к Тернам. Ведем бои в Белогоровке, Красногоровке, Новомихайловке, Григорьевке. Успех наших войск на перечисленных направлениях раздавит фронт на фрагменты и произойдет то, что недавно было в Авдеевке.
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +5
        Сегодня, 07:52
        Цитата: Михаил-Иванов
        через месяц украинец пойдет в атаку в шароварах и с вилами наперевес.
        Желательно, чтобы он пошел в атаку в набедренной повязке и с каменным топором в руках wink
    2. Хвосттрубой
      Хвосттрубой
      +2
      Сегодня, 07:28
      Я всё жду, когда хотя-бы попытаются ударить по "верховной раде". Да, видимо, несбыточны мои надежды...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:41
        Цитата: Хвосттрубой
        Я всё жду, когда хотя-бы попытаются ударить по "верховной раде".

        Так там надо днем бить, когда заседание проходить будет. А так чего зря ракету тратить.
        1. Хвосттрубой
          Хвосттрубой
          +4
          Сегодня, 07:43
          И я о том же! Хотя бы уменьшить поголовье бандеровских крыс.
    3. мазута Ранг пользователя
      мазута
      0
      Сегодня, 07:54
      Странно,всё сбивают постоянно,ну редко бывает наши ракеты попадают в детсады,школы,магазины и жилые дома...и вдруг мощности энергетические сократились на 50% и надо новых систем пво.

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