В течение ночи практически по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, объявлялся режим воздушной тревоги. Удары наносились по объектам в разных областях Украины.Известно о том, что серия взрывов прогремела на объектах в разных частях Одессы, а также в Одесской области. В результате ударов поражение нанесено объектам энергетического комплекса, которые используются для работы предприятий военно-промышленного сектора.В связи с налётом «Гераней» киевские ставленники в Одессе сетуют на отключение электроэнергии в разных частях города и области.Стало известно об ударах в Николаеве и Николаевской области.Поражены объекты ВПК, припортовая инфраструктуру, а также инфраструктура, которая позволяла обслуживать один из аэродромов.Также удары наносились по подконтрольным ВСУ объектам в Херсонской и Запорожской областях.Ранее украинские чиновники от энергетики заявляли, что к настоящему моменту мощности энергетического комплекса страны сократились как минимум на 50 процентов из-за продолжающихся ударов. И это стало поводом для запроса к Западу о выделении новых систем ПВО.

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