Азербайджан опроверг обвинения в поставках 82-мм миномётных мин Украине

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Азербайджан опроверг обвинения в поставках 82-мм миномётных мин Украине

Азербайджан не поставляет военную продукцию на Украину, все заявления на этот счет являются дезинформацией с целью дискредитации властей республики. С таким заявлением выступило Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

В Баку отреагировали на появившуюся информацию о якобы поставках 82-миллиметровых мин на Украину. Документ украинского суда, в котором упоминается данная поставка, выложил в своем ТГ-канале военный эксперт Владимир Погосян. В Министерстве оборонной промышленности республики назвали данную публикацию фейком добавив, что это не первая дезинформация со стороны Армении. На самом деле Азербайджан не поставляет военную продукцию Украине.



В ответ на запрос СМИ по этому поводу заявляем, что такая информация является полностью "фейком" и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских Telegram-каналах уже предпринимались

- говорится в сообщении.

Между тем, уже по информации российских ресурсов, в конце декабря прошлого года хозяйственный суд Киева рассмотрел иск украинского Минобороны к предприятию "УкрСпецЭкспорт". Суть иска - задержка с поставкой зенитных установок ЗУ-23-2 в количестве 135 единиц производства "Азербайджанской республики". Поставка осуществлялась через третьи страны в разобранном виде, возможно, что через Турцию. Также неоднократно всплывала информация о якобы производстве боеприпасов на азербайджанских предприятиях для Украины. В Баку все обвинения отрицают.
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    10 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 07:42
      На фото точно 82-х мм миномет, а не 120-и мм?
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 09:17
        Цитата: Mavrikiy
        На фото точно 82-х мм миномет, а не 120-и мм?

        Конечно 120-мм. Да и в уголовном деле разговор велся о ЗУ-24/2, поставленных через Турцию, а не о 82-мм минах.
        И если честно, то в таких поставках ничего удивительного, бизнес, и ничего личного. Наши же "успешные менеджеры" умудрились продать Украине новые Ил-76, уже после начала СВО...
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -2
      Сегодня, 07:42
      Они им почти 200 единиц Зушек должны были поставить через Турцию. "Партнер" очередной по ОДКБ...
      И, к тому же их граждане воюют на стороне хохла!
      1. megadeth Ранг пользователя
        megadeth
        +2
        Сегодня, 07:58
        Так то Азербайджан в 1999 году вышел из ОДКБ...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 08:00
          Правда рано или поздно вскроется. Поживём - увидим. Как сказал С.Лавров. " Россия больше никому не верит"...
    3. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 07:53
      Можно выдвинуть конспирологическую версию, что Россия не будет поднимать шум в официальном пространстве исходя из того, что на Кавказе нужен хуч какой-то союзник, хотя бы номиминальный.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: U-58
        Можно выдвинуть конспирологическую версию, что Россия не будет поднимать шум в официальном пространстве исходя из того, что на Кавказе нужен хуч какой-то союзник, хотя бы номиминальный.

        Исподволь, уже подняла, дав понять, что видит эти "махинации"
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:55
      эксперт Владимир Погосян
      Когда я дошел до "эксперта" с соответствующей фамилией, дальше даже не стал читать wink
    5. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 08:17
      Суть иска - задержка с поставкой зенитных установок ЗУ-23-2 в количестве 135 единиц производства "Азербайджанской республики".

      И когда Азербайджан начал производить ЗУшки? Владимир Погосян уточнил эту деталь? lol
    6. Alex_Bora Ранг пользователя
      Alex_Bora
      +1
      Сегодня, 08:42
      Иран тоже отрицал поставки БПЛА в Россию...
      Деньги не пахнут в современном мире...
      Особенно, если наказать силенок не хватит...

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