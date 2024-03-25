Власти Франции повысили уровень опасности в стране до наивысшего после нападения на «Крокус Сити Холл» в РФ

Уровень террористической опасности во Франции поднят до наивысшего. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.Вечером 24 марта в Елисейском дворце собрался на совещание Совет национальной обороны и безопасности. Председательствовавший на нем президент Эммануэль Макрон принял решение об усилении борьбы с терроризмом и мер безопасности в стране. В специальной директиве для силовых ведомств указывается, что существует высокая вероятность террористических атак на территории страны.Усиление мер безопасности связано с событиями в Московской области, где террористы устроили стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом популярной рок-группы «Пикник». Ответственность за нападение взяла на се6я террористическая группировка ИГ (запрещена в России как террористическая организация). Об этом, кстати, тоже напомнил французский премьер-министр в своей публикации. Разумеется, возможную связь с нападением украинских спецслужб, во Франции, как и в других западных странах, предпочитают отрицать.Опасения французских властей не являются беспочвенными. В стране наблюдается очень сложная ситуация с мигрантами. Многие выходцы из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, из ряда стран Западной Африки, проживающие во Франциисочувствуют радикальным идеям и связаны с различными экстремистскими организациями. Ранее в стране уже происходили нападения на людей, осуществленные выходцами из указанных регионов.В этой связи у французских силовиков не остается иного выхода, как повышать меры безопасности, что, впрочем, не гарантирует отсутствие попыток террористических вылазок на территории страны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»