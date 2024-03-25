Власти Франции повысили уровень опасности в стране до наивысшего после нападения на «Крокус Сити Холл» в РФ
Уровень террористической опасности во Франции поднят до наивысшего. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
Вечером 24 марта в Елисейском дворце собрался на совещание Совет национальной обороны и безопасности. Председательствовавший на нем президент Эммануэль Макрон принял решение об усилении борьбы с терроризмом и мер безопасности в стране. В специальной директиве для силовых ведомств указывается, что существует высокая вероятность террористических атак на территории страны.
Усиление мер безопасности связано с событиями в Московской области, где террористы устроили стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом популярной рок-группы «Пикник». Ответственность за нападение взяла на се6я террористическая группировка ИГ (запрещена в России как террористическая организация). Об этом, кстати, тоже напомнил французский премьер-министр в своей публикации. Разумеется, возможную связь с нападением украинских спецслужб, во Франции, как и в других западных странах, предпочитают отрицать.
Опасения французских властей не являются беспочвенными. В стране наблюдается очень сложная ситуация с мигрантами. Многие выходцы из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, из ряда стран Западной Африки, проживающие во Франциисочувствуют радикальным идеям и связаны с различными экстремистскими организациями. Ранее в стране уже происходили нападения на людей, осуществленные выходцами из указанных регионов.
В этой связи у французских силовиков не остается иного выхода, как повышать меры безопасности, что, впрочем, не гарантирует отсутствие попыток террористических вылазок на территории страны.
- Wikipedia / Domenjod
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