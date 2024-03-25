Власти Франции повысили уровень опасности в стране до наивысшего после нападения на «Крокус Сити Холл» в РФ

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Власти Франции повысили уровень опасности в стране до наивысшего после нападения на «Крокус Сити Холл» в РФ

Уровень террористической опасности во Франции поднят до наивысшего. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

Вечером 24 марта в Елисейском дворце собрался на совещание Совет национальной обороны и безопасности. Председательствовавший на нем президент Эммануэль Макрон принял решение об усилении борьбы с терроризмом и мер безопасности в стране. В специальной директиве для силовых ведомств указывается, что существует высокая вероятность террористических атак на территории страны.

Усиление мер безопасности связано с событиями в Московской области, где террористы устроили стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом популярной рок-группы «Пикник». Ответственность за нападение взяла на се6я террористическая группировка ИГ (запрещена в России как террористическая организация). Об этом, кстати, тоже напомнил французский премьер-министр в своей публикации. Разумеется, возможную связь с нападением украинских спецслужб, во Франции, как и в других западных странах, предпочитают отрицать.

Опасения французских властей не являются беспочвенными. В стране наблюдается очень сложная ситуация с мигрантами. Многие выходцы из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, из ряда стран Западной Африки, проживающие во Франциисочувствуют радикальным идеям и связаны с различными экстремистскими организациями. Ранее в стране уже происходили нападения на людей, осуществленные выходцами из указанных регионов.

В этой связи у французских силовиков не остается иного выхода, как повышать меры безопасности, что, впрочем, не гарантирует отсутствие попыток террористических вылазок на территории страны.
  • Wikipedia / Domenjod
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12 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:08
    Замохали френчи.....
    _________________________
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 08:10
      Пытаются легализовать версию про игил... и(или)внимание отвлекают от чего то
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 08:16
        Итак, вот выводы от «Ипполита» - система искусственного интеллекта (цитируется по тексту телеграмм-канала Cognitive Life от Ольги Усковой с разрешения автора):

        «1) Характер теракта, когда схема реализуется не одурманенными наркотиками шахидами, а людьми, считающими, что они выживут и спасутся бегством, говорит об исключении версии с ИГИЛ*.

        2) Скорость реакции на фейк про ИГИЛ* центральных американских и британских новостных каналов говорит, что вероятно этот фейк и был ими заготовлен. То есть они авторы дезинформации, которая им очень выгодна.

        3) Тотальное отрицание участия в теракте со стороны Украины и США и предложения версии с ИГИЛ* может говорить о высокой вероятности участия именно этого дуэта.

        4) Переключение западной новостной ленты с ИГИЛ* на версию "Bloomberg: Самый смертоносный за последнее десятилетие теракт в Москве разрушил иллюзию безопасности, которую Владимир Путин старательно культивировал в течение двух с лишним лет после начала полномасштабного конфликта на Украине." свидетельствует о переходе на СМИ план "В" - Украина эффективна, Путин слаб. Нужно дать Украине денег, она добьёт Россию.

        5) Масштабные вбросы по соцсетям панических агитматериалов в течении всей ночи, говорит о системном подходе, принятом для британских и американских спецслужб. ИГИЛ* никогда так не работал.

        6) Выбор таджиков в качестве исполнителей теракта может носить и вторую цель: дестабилизацию внутренней ситуации за счет обострения отношений населения с мигрантами».

        https://www.kp.ru/daily/27583.5/4908945/
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 08:21
        Ну,надо дп подопечных отвести..
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 08:41
          Власти Франции повысили уровень опасности в стране до наивысшего...

          Ну а эти то кого бояться...??? Своих же подопечных...??? Или рано или поздно убийцам становится всё равно кого убивать, лишь бы платили... am
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 08:08
    Лягушатники уже не знают как к себе внимание привлечь...
  3. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    +1
    Сегодня, 08:13
    Чтобы прикрыть Украину Макрон даже антитеррор у себя развернул. Теперь малейший инцидент с мигрантами будет квалифицироваться как действия игил*.
  4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 08:16
    Клоуны, решили перевести стрелки на ИГИЛ или что то схожее?
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 08:24
    В стране наблюдается очень сложная ситуация с мигрантами. Многие выходцы из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, из ряда стран Западной Африки, проживающие во Франциисочувствуют радикальным идеям и связаны с различными экстремистскими организациями
    У нас по-другому?
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:27
    Тю,а чего это так всполошились ,неужели поверили в организацию теракта ИГИЛом ? Или как всегда американцы кинули французов и не сообщили в чем дело,кого надо бояться ..........
  7. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +1
    Сегодня, 08:30
    Не удивлюсь, если западные спецслужбы устроят теракт на своей территории с минимум жертв, либо доблестно уничтожат террористов при подготовке! yes
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:45
    Если американцы громко прокричали, что это ИГИЛ значит "союзники" по НАТО просто обязаны подхватить этот крик и произвести необходимые действия. А французам (и не только) в любом случае стоит опасаться терактов, слишком долго их ни кто не тревожил. Европа долгое время была занята противостоянием России и совсем забыла об опасности терроризма.

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