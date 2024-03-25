Обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл» Фаридуни 23 февраля опубликовал фото из Стамбула

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Обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл» Фаридуни 23 февраля опубликовал фото из Стамбула

23 февраля 2024 года гражданин Таджикистана Фаридуни Шамсидин, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в участии в террористическом акте в подмосковном Красногорске, опубликовал фотографии из Стамбула (Турция) в своем аккаунте в социальной сети. То есть, преступник находился на территории Турции буквально за месяц до того, как прибыл в Россию, чтобы участвовать в террористическом акте.

Шамсидин Фаридуни опубликовал в социальной сети восемь фотографий. Почти на всех фото в качестве геолокации указано «Аксарай, Стамбул». Среди опубликованных фотографий есть снимки из мечети, а также фотографии самого Фаридуни. Информацию об этом публикуют РИА Новости.

Сам Фаридуни ранее был арестован решением Басманного суда г. Москвы до 22 мая. О себе обвиняемый рассказал, что он является уроженцем Таджикистана, родился в 1998 году. Фаридуни женат, имеет восьмимесячного ребенка.


В России он работал на паркетной фабрике в подмосковном Подольске, а регистрацию по месту жительства имеет в том самом Красногорске, где находится подвергшийся нападению террористов ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Напомним, что все обвиняемые в причастности к террористическому акту являются выходцами из Таджикистана. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация), однако сейчас изучаются возможные связи нападавших с Украиной, учитывая, что именно в эту страну они направлялись после совершения террористического акта в Красногорске.
  • Сергей Фадеичев/ТАСС
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 08:18
    И зачем это дерьмо тут нс фото?Из Стамбула...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:21
      А сейчас все СМИ будут про них писать. По крайней мере отечественные - точно будут писать.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +2
        Сегодня, 08:43
        дерьмо... из Стамбула.

        ...для того чтобы показать этих "бармалеев", кого осудит на "пожизненное"
        ...."самый гуманный суд в мире"
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 08:44
        И зачем это дерьмо тут нс фото?Из Стамбула...

        Вы не ищите благородство –
        Он не способен на него...
        В душе его сплошное скотство,
        И нет там больше ничего...
        Нет состраданья, сожаленья,
        Стыда и совести там нет,
        Есть лишь тупое озлобленье,
        Что насаждалось много лет...
        Он ненавидит всех, кто мыслит
        И говорит не так как он...
        Он в догмы верит, а не в смыслы,
        И в силу мышц, а не в закон...
        Он унижает с наслажденьем,
        Всех, не похожих на него...
        И никакого снисхожденья
        Нет у него ни для кого...
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +9
      Сегодня, 08:21
      Нас упорно пытаются убедить в том, что заказчики ‐ игил...но суета натовских шавок и топорность работы сбу, указывают на других закзчиков - хо.хлов и их подельников
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        0
        Сегодня, 08:52
        ...какой ИГИЛ, Елена Супонина (востоковед) говорит, что "бармалеи" идут к Аллаху, а эти бежали в Киев
    3. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 08:26
      Напомним, что все обвиняемые в причастности к террористическому акту являются выходцами из Таджикистана.
      А в западной прессе утверждают, что четверо из них - карачаевцы. Брешут, естественно!
    4. Комментарий был удален.
    5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 08:47
      Вместо фото из Стамбула, лучше бы выложили текст вчерашнего выступления Семена Богдасарова, где он четко разложил по этим пастухам и их хозяевам. Он вообще один из лучших экспертов по Ближнему Востоку и некоторым другим регионам.
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 08:22
    Это ему ухо отрезали? Сейчас он не такой красавчик wink
    1. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +2
      Сегодня, 08:32
      Не, тот со шнобелем по-больше был и без трамплина для мандавошек (бороды)
    2. Томпсон Ранг пользователя
      Томпсон
      +2
      Сегодня, 08:44
      Нет. Другому. Этот дрожал как осиновый лист
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:47
        К этому телефон подключили))) Наверное, в Турцию звонили?
    3. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Голландец Михель
      Это ему ухо отрезали? Сейчас он не такой красавчик wink

      Этот "красавчик" у них прожора, за пару суток вон какую щёку успел накусать, а проблемы с ушами были у другого "красавчика". Ему старые уши сильно мешали, теперь другие будет носить.
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:24
    Слишком все коряво прилеплено к ИГИЛ . Обычно ИГИЛ формирует боевые группы шахидов ,они мученики за веру и идут на подрыв сознательно.А тут никто умирать не собирался. При том поясов шахидов тоже не было .Как не было знамени и повязок на головах.Люди расстреливали молча ,не призывали к джихаду.
    Есть странности в поджоге ,слишком все просто оказалось .Походу им кто то помог .Не работала сигнализация ,не видно сприклеров .Но их хотели сдать хозяева. Даже не думали сменить машину ,не думали менять номера .Шли с открытыми лицами ,а могли одеть маски и выйти в толпе скинув оружие .Переехать в ближайший аэропорт и быт за бугром через 2 часа.
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      +5
      Сегодня, 08:26
      Цитата: APASUS
      Слишком все коряво прилеплено к ИГИЛ .

      Ну тут гастеров привлекли, всё по дешёвке организовали.
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:30
      вот именно - ни машину ни даже номера не утрудились сменить.... как-то тупо колхозно сработано. и это как бы намекает.....
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +4
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Nexcom
        как-то тупо колхозно сработано.

        Если посмотреть с другой стороны ,то собрано все по классической схеме. Наше правительство заигралось с пришлыми работниками и нужно организовать внутреннюю вражду и вот пожалуйста.При том хозяева их открыто сдали . они могли тупо разбежаться и лови их по одиночке.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 08:37
          Да, Вы правы. Все похоже на то, что их заказчики сделали всё чтобы их повязали. Идеально наверно для заказчиков было бы если бы их всех ликвидировали при задержании - все концы в воду. Реально профессиональные террористы вероятно не пошли бы без масок на лице, была бы сменная незасвеченная машина с другими номерами, документы и прочае - чтобы уйти гарантированно и пересечь границу.
          1. Адрей Ранг пользователя
            Адрей
            0
            Сегодня, 09:01
            Цитата: Nexcom
            Реально профессиональные террористы вероятно не пошли бы без масок на лице, была бы сменная незасвеченная машина с другими номерами, документы и прочае - чтобы уйти гарантированно и пересечь границу.

            И разбежались по одному, зная только свой путь отхода. И никак не через наиболее охраняемую западную зону.
            Мутно кароче все...
  4. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    +4
    Сегодня, 08:25
    Им фармацевты, что ли имена дают
  5. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 08:33
    В первой половине месяца ВКС РФ в Сирии хорошо работали по базам террористов... Кстати, на ВО не видел новостей или пропустил... Вспомнилось что-то smile
  6. Slon_on Ранг пользователя
    Slon_on
    +2
    Сегодня, 08:38
    А что нынче в градах и весях этно ОПГ "Диаспоры" затаились или гневно осуждают содеянное?
  7. vadimtt Ранг пользователя
    vadimtt
    +1
    Сегодня, 08:44
    Крайне странно все это. И озвученная сумма "гонорара" смешна даже для гастеров.
    Больше похоже на операцию отвлечения/прикрытия. И тогда неясно, чья она - заказчиков всего этого (чтобы ушли реальные исполнители) или нашей контрразведки (чтобы притупить бдительность реальных исполнителей и их заказчиков).
  8. IlK Ранг пользователя
    IlK
    +1
    Сегодня, 09:30
    Наша страна не должна превращаться в проходной двор.
    Хватит превращать Россию в страну, похожую на США, Германию и Францию.
    ЭТА власть должна изменить миграционную политику, сегодня, по-моему, она работает против нашей страны.
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 09:35
      Пишите адрес: Москва. Кремль. Путину.
  9. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 09:34
    какие-то мутные таджики летают туда обратно
    то в турцию, то к нам
    трудолюбивый паркетчик, ага
    сколько еще таких запустили в нашу страну?

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