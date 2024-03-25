Обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл» Фаридуни 23 февраля опубликовал фото из Стамбула
23 февраля 2024 года гражданин Таджикистана Фаридуни Шамсидин, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в участии в террористическом акте в подмосковном Красногорске, опубликовал фотографии из Стамбула (Турция) в своем аккаунте в социальной сети. То есть, преступник находился на территории Турции буквально за месяц до того, как прибыл в Россию, чтобы участвовать в террористическом акте.
Шамсидин Фаридуни опубликовал в социальной сети восемь фотографий. Почти на всех фото в качестве геолокации указано «Аксарай, Стамбул». Среди опубликованных фотографий есть снимки из мечети, а также фотографии самого Фаридуни. Информацию об этом публикуют РИА Новости.
Сам Фаридуни ранее был арестован решением Басманного суда г. Москвы до 22 мая. О себе обвиняемый рассказал, что он является уроженцем Таджикистана, родился в 1998 году. Фаридуни женат, имеет восьмимесячного ребенка.
В России он работал на паркетной фабрике в подмосковном Подольске, а регистрацию по месту жительства имеет в том самом Красногорске, где находится подвергшийся нападению террористов ТРЦ «Крокус Сити Холл».
Напомним, что все обвиняемые в причастности к террористическому акту являются выходцами из Таджикистана. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация), однако сейчас изучаются возможные связи нападавших с Украиной, учитывая, что именно в эту страну они направлялись после совершения террористического акта в Красногорске.
- Сергей Фадеичев/ТАСС
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