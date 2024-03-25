FT: США и Япония обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американских сил в регионе

3
FT: США и Япония обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американских сил в регионе

США и Япония впервые за 60 лет военного сотрудничества обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американцев. Как утверждает Financial Times, делается это для нивелирования угрозы со стороны Китая и КНДР.

По данным британского издания, ссылающегося на источники, Токио намерено значительно расширить возможности Вашингтона в вопросе военной поддержки Японии. Делается это для противостояния Китаю и КНДР, так как самостоятельно японцы с этим не справятся. Подписание нового соглашения планируется 10 апреля на встрече в Вашингтоне Джо Байдена и Фумио Касиды.



Как заявил экс-начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики, в рамках нового договора пройдет реструктуризация военного командования Японии, американские силы в регионе возглавит более высокопоставленный офицер, который и будет руководить всей обороной. Сами японцы отходят на второй план и будут осуществлять вспомогательные функции. Также не исключается модернизация американских сил в регионе.

По данным агентства Kyodo, штаб американских сил в Японии получит более расширенные функции, что позволит ему самостоятельно планировать операции с Силами самообороны Японии, не дожидаясь разрешения от Пентагона.

(...) предполагается предоставить штабу возможность самостоятельно планировать совместные с Силами самообороны Японии учения и вести более активный обмен информацией с японской стороной

- сообщает агентство.

Ранее западная пресса писала, что США, Япония и Филиппины намерены вместе противостоять Китаю, который становится реальной силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    3 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:30
      Может, стоит им напомнить про «Япону вашу мать»!!!
      Вспомнить как американцы, прагматичные зacpaнцы
      Нагасаки с Хиросимой стёрли враз с лица земли,
      Объяснив затем с цинизмом, мол, спасали они жизни
      Тех, кого ещё японцы на войне убить могли...
      ------------------------------------------------------------------------------
      Сегодня в японских школах это так и преподаётся школьникам и японские дети свято верят, что сбросив эти бомбы, США сделало огромное благо для Японии ...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:39
      США и Япония обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американских сил в регионе
      Куда уж значительнее если и сегодня американцы чувствуют себя в Японии, как дома. Вместе с американцами "противостоят Китаю" даже не задумываясь, что отгребут первыми, а Сша после этого умоют руки.
    3. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +1
      Сегодня, 08:51
      У Китая своим пассивным поведением есть все шансы повторить путь РФ в отношениях с США от "дружбы" (за деньги) до "они нас обманули"
      Любимая стратегия КНР отсидеться с попкорном пока другие страны выясняют отношения тут вряд ли сработает.
      США активно строит "пояс безопасности" от Ю. Кореи до Сингапура и Индонезии включая Филиппины, Тайвань, Вьетнам и с потенциальным кандидатом в лице Индии, у которой давние счеты к КНР.
      Думаю, года 2-3 и США поставят под полных контроль побережье обоих китайских морей + Южное Море

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»