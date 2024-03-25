На фоне событий Красногорске вспоминаются недавние заявления агента МИ6 в интервью британским журналистам
Чуть больше чем за неделю до теракта в подмосковном Красногорске в британской прессе вышел материал, который теперь обращает на себя , пожалуй, ещё большее внимание. Речь идёт о беседе с кадровым сотрудником британской МИ6, которого представили как «агента Кваме» и как первого вообще темнокожего агента британских спецслужб, давшего интервью журналистам.
Основной упор в том интервью делался на новые веяния в рекрутинге в MI6 Кваме, как сообщало «Военное обозрение» в материале от 14 марта, заявлял, что разведывательная служба нуждается в агентах с тёмным цветом кожи, равно как и в агентах азиатской внешности.
Напомним фрагмент заявления Кваме:
После этого интервью в западных пабликах стали активно обсуждать тот факт, что спецслужбы США и Британии зачастую напрямую контактируют с террористическими группировками, как минимум внедряя в них своих людей для курирования деятельности, как максимум – создавая такие группировки. В частности, напоминается о заявлениях Хиллари Клинтон в бытность её госсекретарём США. Тогда Клинтон, разоткровенничавшись, прямо признала, что в своё время спецслужбы США активно работали в Пакистане, рекрутируя «моджахедов» для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. Тогда же Хиллари признала, что многие из них вышли из-под контроля и превратились в угрозу для самих США.
На фоне теракта в подмосковном «Крокусе» интервью агента МИ6 и откровения Клинтон явно нуждаются в новом осмыслении. Все эти слова о требуемых «агентах с азиатской внешностью» могут свидетельствовать о том, что среди нападавших на подмосковный концертный зал могли быть и действующие агенты западных спецслужб, которым, возможно, удалось покинуть территорию совершения преступления и на данный момент оставаться на свободе.
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