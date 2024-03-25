На фоне событий Красногорске вспоминаются недавние заявления агента МИ6 в интервью британским журналистам

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На фоне событий Красногорске вспоминаются недавние заявления агента МИ6 в интервью британским журналистам

Чуть больше чем за неделю до теракта в подмосковном Красногорске в британской прессе вышел материал, который теперь обращает на себя , пожалуй, ещё большее внимание. Речь идёт о беседе с кадровым сотрудником британской МИ6, которого представили как «агента Кваме» и как первого вообще темнокожего агента британских спецслужб, давшего интервью журналистам.

Основной упор в том интервью делался на новые веяния в рекрутинге в MI6 Кваме, как сообщало «Военное обозрение» в материале от 14 марта, заявлял, что разведывательная служба нуждается в агентах с тёмным цветом кожи, равно как и в агентах азиатской внешности.



Напомним фрагмент заявления Кваме:

Согласно стереотипу, сложившемуся по фильмам о Джеймсе Бонде, в британской разведке есть место только белым мужчинам, которых любят женщины и которые водят Aston Martin, имея лицензию на убийство. На самом деле, работа в MI6 куда интереснее, чем фильм.

После этого интервью в западных пабликах стали активно обсуждать тот факт, что спецслужбы США и Британии зачастую напрямую контактируют с террористическими группировками, как минимум внедряя в них своих людей для курирования деятельности, как максимум – создавая такие группировки. В частности, напоминается о заявлениях Хиллари Клинтон в бытность её госсекретарём США. Тогда Клинтон, разоткровенничавшись, прямо признала, что в своё время спецслужбы США активно работали в Пакистане, рекрутируя «моджахедов» для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. Тогда же Хиллари признала, что многие из них вышли из-под контроля и превратились в угрозу для самих США.

На фоне теракта в подмосковном «Крокусе» интервью агента МИ6 и откровения Клинтон явно нуждаются в новом осмыслении. Все эти слова о требуемых «агентах с азиатской внешностью» могут свидетельствовать о том, что среди нападавших на подмосковный концертный зал могли быть и действующие агенты западных спецслужб, которым, возможно, удалось покинуть территорию совершения преступления и на данный момент оставаться на свободе.
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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:36
      «Разведывательная служба нуждается в агентах с тёмным цветом кожи, равно как и в агентах азиатской внешности» —

      — Да у вас в парламенте и правительстве таких полно,вербуйте там ...
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +3
        Сегодня, 08:38
        Ну и что будет делать наша верхушка, если выяснится, что это дело рук МИ6 и ЦРУ? Опять дипломатическая нота?
        Считаю законными целями всех западных кураторов приезжающих на территорию бывшей Украины. Пусть то будет хоть сам Блинкин или Столтенберг...
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 08:41
          ДАМ уже пообещался в Твиттере - всевозможные анальные кары заказчикам
          (не стёб с моей стороны, а горький сарказм)

          Будем подождать, как пройдёт следствие и на какие реальные кары пойдёт руководство....
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 08:37
      Как то странно звучит это признание . Еще кто то не знает что Аль-КАиду и тот же ИГИЛ создали спецслужбы Запада ? Кто то сомневается в том ,что ими управляли и направляли
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:41
        И ХАМАС тоже не сам по себе возник.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Aken
          И ХАМАС тоже не сам по себе возник.

          Хамас походу организовали спецслужбы Израиля ,для противостояния Хезболле .Но что то пошло не так .В прочем это обычное дело для Запада ,риски в таком деле велики и просчитать не возможно. Вот Израиль рискнул
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +2
            Сегодня, 08:49
            Не Хезболле. Задача Хамас - уничтожить ФАТХ Ясира Арафата.
            Задачу выполнили. А потом всё пошло как и должно быть.
          2. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +2
            Сегодня, 08:58
            Кому-то слова про Израиль резко не понравились.
    3. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
      rasl_iz_pitera
      +5
      Сегодня, 08:38
      А у России разве нет своих агентов среди мигрантов или различных организаций как внутренних так и внешних? Не поверю никогда. А если нет, то это минус чем плюс.
    4. Комментарий был удален.
    5. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +5
      Сегодня, 08:41
      МИ6 - расистская организация. Её надо разбавить трансами и жирными негритянками.
    6. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 08:58
      недавние заявления агента МИ6 в интервью британским журналистам

      В том, что в бойне в Крокус холле замешана англичанка сомневаются только сами наглосаксы. Для всех остальных это стало понятно с первых минут нападения гадов на беззащитных людей..
      Для тех, кто сомневается, немного истории. Басмачи в Средней Азии занимались тем же самым, что и гады, напавшие на крокус сити холл: совершали набеги и вырезали людей. Набеги басмачей продолжались до начала 2-ой Мировой войны и завершились с началом битвы за Британию. Отсюда вопрос: что может быстро прекратить нападение англичанки на Россию под видом бандерлогов и предателей-власовцев и крах фронта бандерлогов на Украине, поддерживаемого англичанкой? Ответ очевиден: наш или наших союзников удар англичанке в такое место, где она займется собственным лечением и вытащит свои поганые когти из Украины и России.
      Вопрос: какого удара больше всего опасается англичанка!? Ответ: удара по ее финансовому центру. Такой удар сразу пошатнет всю империю англичанки. Самое интересное, что в таком ударе заинтересована не только Россия, но и ближайшие союзники англичанки: гейропейцы и США, которые справедливо опасаются чрезмерного усиления англичанки в Европе и в мире. Удар по финансовой империи англичанки будет приветствовать и Франция, и Германия, для которых англичанка, несмотря на постоянные лобызания во все приличные и неприличные места, всегда враг, открытый или скрытый, но всегда враг..
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:00
      Для осуществления оперативной работы за рубежом или среди компактно проживающих диаспор во многих крупных странах конечно предпочтительней сотрудник той же национальности и со знанием языка. Ему проще входить в контакт, подбирать кандидатов на вербовку и вербовать их. То, что сотрудник МИ-6 жалуется на нехватку агентов с тёмным цветом кожи, равно как и агентов азиатской внешности может может говорить о регионе предполагаемой деятельности - Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Средняя Азия.
    8. реалист Ранг пользователя
      реалист
      0
      Сегодня, 09:02
      в нападении участвовали пятеро , один был без оружия , но задержали только четверых ? где еще один нападавший ?
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 09:34
        Цитата: реалист
        в нападении участвовали пятеро , один был без оружия , но задержали только четверых ? где еще один нападавший ?

        Я так понял, что пятого отоварили сами посетители мероприятия, воспользовавшись моментом когда тот стал перезаряжаться. Показывали парня, который успел ухватить ствол автомата и нанести террористу несколько ударов, после чего к нему присоединился ещё один посетитель. Вот они пятого и вывели из строя, чем спасли ещё сотню жизней. Уже озвучили то, что этих парней представят к государственной награде.
    9. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 09:07
      Таки прям таки гениальная мысля... Можно подумать наши спецслужбы такие варианты не рассматривали.
    10. freddyk Ранг пользователя
      freddyk
      -2
      Сегодня, 09:11
      . могли быть и действующие агенты западных спецслужб, которым, возможно, удалось покинуть территорию совершения преступления и на данный момент оставаться на свободе.


      Вот это уже больше похоже на правду, а джамшуды это прикрышка, ложный след.

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