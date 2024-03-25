Минобороны РФ: Нанесено огневое поражение группировке ВСУ на границе с Курской областью
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Вооруженные силы Российской Федерации огнем артиллерии нанесли огневое поражение украинским формированиям, концентрирующимся в районе границы с Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, места скопления личного состава и военной техники противника были подвергнуты артиллерийскому обстрелу из гаубиц «Мста-Б». В результате противник понес значительные потери, была сорвана попытка проведения ротации украинских формирований в приграничном с Курской областью районе Украины.
Боевые расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад", действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины
- подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.
Важную роль в поиске и определении целей, корректировке огня сыграла беспилотная авиация ВС РФ. В режиме реального времени с дронов передавалась на позиции артиллерии информация о результатах поражения выбранных целей.
Один из военнослужащих ВС РФ рассказал, что артиллерия российской армии поражает самые разные цели. Например, одной из последних задач было поражение склада с артиллерийскими боеприпасами. Также уничтожаются личный состав противника, его опорные пункты, скопления военной техники и вооружений.
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