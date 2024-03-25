Минобороны РФ: Нанесено огневое поражение группировке ВСУ на границе с Курской областью

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Минобороны РФ: Нанесено огневое поражение группировке ВСУ на границе с Курской областью

Вооруженные силы Российской Федерации огнем артиллерии нанесли огневое поражение украинским формированиям, концентрирующимся в районе границы с Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, места скопления личного состава и военной техники противника были подвергнуты артиллерийскому обстрелу из гаубиц «Мста-Б». В результате противник понес значительные потери, была сорвана попытка проведения ротации украинских формирований в приграничном с Курской областью районе Украины.



Боевые расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад", действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины

- подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

Важную роль в поиске и определении целей, корректировке огня сыграла беспилотная авиация ВС РФ. В режиме реального времени с дронов передавалась на позиции артиллерии информация о результатах поражения выбранных целей.

Один из военнослужащих ВС РФ рассказал, что артиллерия российской армии поражает самые разные цели. Например, одной из последних задач было поражение склада с артиллерийскими боеприпасами. Также уничтожаются личный состав противника, его опорные пункты, скопления военной техники и вооружений.
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    3 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:54
      Один из военнослужащих ВС РФ рассказал, что артиллерия российской армии поражает самые разные цели.

      Ну если этот "военнослужащий ВС РФ" был не из МО, то ему точно можно верить... laughing
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 09:14
        Новость из серии - новостей не было, поставили эту)
    2. Медведев_Дмитрий
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 09:11
      Надо еще на границе с Брянской областью, а то там " окна " какие-то smile

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