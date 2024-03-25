The Economist: Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит Запад

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The Economist: Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит Запад

Британское издание The Economist вышло с обширной статьей относительно укрепляющихся связей между тремя не любимыми Западом странами - Китаем, Россией и Ираном.

Объединенная общим врагом (США), эта тройка стран теперь клянется проводить общую внешнюю политику: поддерживать многополярный мир, в котором больше не будет доминировать Америка, отмечает издание, добавляя, что все три страны видят в более крепких экономических связях основу своего альянса.



Китай пообещал «безграничное» партнерство с Россией и подписал 25-летнее «стратегическое соглашение» с Ираном в 2021 году. Все три страны являются членами одних и тех же международных объединений, таких как БРИКС. Двусторонняя торговля растет; разрабатываются планы создания беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход контролируемых Западом территорий. Для Америки и ее союзников это кошмар.

Процветающая антизападная ось может обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков

- пишет The Economist.

По словам авторов издания, на фоне западных санкций торговые связи между Москвой, Пекином и Тегераном растут. Ограничения Запада привели к тому, что Китай стал одним из основных покупателей российских и иранских энергоресурсов. Значительно увеличиваются объемы торговли между тремя странами и за счёт других видов товаров.

Враги Запада стремятся сблизиться через различные форумы, направленные на содействие сотрудничеству и трансграничным инвестициям, подчёркивает британское издание. Так, в июле прошлого года Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, созданной Китаем и Россией. В декабре Тегеран подписал соглашение о свободной торговле с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом, который охватывает большую часть Центральной Азии. В январе он присоединился к БРИКС, куда входят как Китай, так и Россия.

При этом авторы издания отмечают, что пока между этими тремя странами не все так гладко, из-за чего хотя их сближение и вызывает тревогу на Западе, но «не пугает по-настоящему».

Однако ситуация может измениться, если Америка, возможно, во время второго президентства Трампа, попытается вытеснить Китай с западных рынков. Тогда терять Пекину будет нечего, и он вложит гораздо больше ресурсов в формирование альтернативного блока и неизбежно попытается развивать существующие отношения и расширять свои альянсы, заключает The Economist.
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:21
    The Economist: Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит Запад

    Раз беспокоит, значит не чешите... laughing
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 09:37
      Они там интересные ребята, можно подумать что этот союз был создан вчера. Так и живут своими пожеланиями.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:21
    Процветающая антизападная ось может обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков
    . Как только такая "ось", проявит свою решимость, покажет успешность, на неё начнут наворачиваются другие и не мало.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:25
    «Процветающая антизападная ось может обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков» —

    — «Запад - это закат»...
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:34
    " Золотой миллиард " крайне возмущён что экономика КНР показывает рост менее 5%.Возмущён так ,что некоторые кушать не могут ,приходится экономить.

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