The Economist: Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит Запад

Процветающая антизападная ось может обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков

Британское издание The Economist вышло с обширной статьей относительно укрепляющихся связей между тремя не любимыми Западом странами - Китаем, Россией и Ираном.Объединенная общим врагом (США), эта тройка стран теперь клянется проводить общую внешнюю политику: поддерживать многополярный мир, в котором больше не будет доминировать Америка, отмечает издание, добавляя, что все три страны видят в более крепких экономических связях основу своего альянса.Китай пообещал «безграничное» партнерство с Россией и подписал 25-летнее «стратегическое соглашение» с Ираном в 2021 году. Все три страны являются членами одних и тех же международных объединений, таких как БРИКС. Двусторонняя торговля растет; разрабатываются планы создания беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход контролируемых Западом территорий. Для Америки и ее союзников это кошмар.- пишет The Economist.По словам авторов издания, на фоне западных санкций торговые связи между Москвой, Пекином и Тегераном растут. Ограничения Запада привели к тому, что Китай стал одним из основных покупателей российских и иранских энергоресурсов. Значительно увеличиваются объемы торговли между тремя странами и за счёт других видов товаров.Враги Запада стремятся сблизиться через различные форумы, направленные на содействие сотрудничеству и трансграничным инвестициям, подчёркивает британское издание. Так, в июле прошлого года Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, созданной Китаем и Россией. В декабре Тегеран подписал соглашение о свободной торговле с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом, который охватывает большую часть Центральной Азии. В январе он присоединился к БРИКС, куда входят как Китай, так и Россия.При этом авторы издания отмечают, что пока между этими тремя странами не все так гладко, из-за чего хотя их сближение и вызывает тревогу на Западе, но «не пугает по-настоящему».Однако ситуация может измениться, если Америка, возможно, во время второго президентства Трампа, попытается вытеснить Китай с западных рынков. Тогда терять Пекину будет нечего, и он вложит гораздо больше ресурсов в формирование альтернативного блока и неизбежно попытается развивать существующие отношения и расширять свои альянсы, заключает The Economist.