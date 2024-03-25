Украинский ТГ-канал: Обещанной Зеленским ротации войск на передовой нет, так как менять просто некем

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Украинский ТГ-канал: Обещанной Зеленским ротации войск на передовой нет, так как менять просто некем

Несмотря на заявления Зеленского о якобы начавшейся ротации подразделений ВСУ на фронте, на самом деле она не проводится, поскольку просто не на кого менять. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, на данный момент у Киева нет резервов, которые позволили бы провести замену.

Заявления Зеленского о начале ротации были призваны успокоить военных, которые уже несколько месяцев не покидают передней линии. На самом деле ситуация критическая, резервы очень сильно сократились в результате боев под Авдеевкой, где командование ВСУ было вынуждено бросить в бой бригады из стратегического резерва для остановки российского наступления. Но это было временное решение, через две недели ВС России снова пошли вперед, а Киев судорожно ищет возможность переброски подразделений с других направлений.



Ставка на мобилизацию не сыграла, желающих воевать на Украине практически не осталось, а тех, кого удается поймать военкомам и отправить на фронт, воевать не желают и стремятся сдаться в плен. Готовых воевать против российской армии выбили за первый год войны, а новых набрать не получается.

(...) реальной ротации на фронте нет (...) в прошлом году мобилизационный план был выполнен на 18%, а потери при контрнаступлении и обороне Авдеевки кардинальна сократили резервы ВСУ и теперь приходиться постоянно перебрасывать подразделения, чтобы удержать фронт

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Конечно, говорить о том, что у Киева совсем кончились резервы не нужно, но тенденция к их сокращению просматривается очень хорошо. Сейчас многие западные эксперты утверждают, что даже с выделенными США средствами Киев не сумеет переломить ситуацию, поскольку у него просто нет для этого людских ресурсов.
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    19 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 08:57
      Пацаны из ВСУ, если вы воюете до последнего украинца, менять ничего не надо - всё и так работает... am
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 09:01
        ......ротации войск на передовой нет, так как менять просто некем

        Выход есть. Кормить всушников соответствующими психотропными таблетками и энергетиками.
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 09:16
          . Кормить всушников соответствующими психотропными таблетками и энергетиками.

          Их и так ими кормят. Проблема в том, что через некоторое время при постоянном приеме, они перестают действовать.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:19
          Накормили раз, два, три... а дальше то что?
          Для них, одноразовые использование, вариант так себе... слишком большая убыль.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:18
        Судя по кадрам городского отлова новобранцев в возрасте 50+, перспективы у хохла очевидны...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:58
      «Заявления Зеленского о начале ротации были призваны успокоить военных» —

      — Сам,однако,к "ротации" приготовился ...
    3. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 09:05
      а депутаты Рады на что..пожарных еще можно привлечь на мясо..
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Яро Полк
        пожарных еще можно привлечь на мясо..

        Пожарных НИЗЗЯ!! А кто ж тогда будет тушить дома, горящие от собственных ракет?
    4. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -5
      Сегодня, 09:14
      а у нас есть ротация? или значительная масса воюет 3-ий год, а пополнения хватает на восполнения убыли?
      в тг каналах пишут, что у многих штаты далеко не полные, от слова совсем.
      врут раскачиватели лодок? тот же Мурз покойный?

      вот тут на сайте сколько урашников, роту ударную точно можно было бы собрать, как минимум, 1 стоит 10 укронацистов, но нет, что-то все на диванах

      ЗЫ
      диванные воины начнут минусить через 3..2..1
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 09:20
        Ivan№One
        (Иван)
        -1
        Сегодня, 09:14
        а у нас есть ротация? ...

        тебе же РУССКИМ языком написали -
        Несмотря на заявления Зеленского о якобы начавшейся ротации подразделений ВСУ на фронте, на самом деле она не проводится, поскольку просто не на кого менять. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, на данный момент у Киева нет резервов, которые позволили бы провести замену.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -4
          Сегодня, 09:21
          что и требовалось доказать
          первый диванный уракля пошел
          аж сам маршал (лол) удостоил вниманием с дивана, ха-ха
    5. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:16
      а потери при контрнаступлении и обороне Авдеевки кардинальна сократили резервы ВСУ и теперь приходиться постоянно перебрасывать подразделения,
      recourse " На первый-второй рассчитайсь! Первый, второй.... А каждый второй тоже герой в ..... (не могу рай писать для них request ) попадет в след за тобой" feel
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:16
      Сейчас многие западные эксперты утверждают, что даже с выделенными США средствами Киев не сумеет переломить ситуацию, поскольку у него просто нет для этого людских ресурсов.
      . Вопрос... а "перелетные гуси" и прочие, могут на что то повлиять?
      Второй вопрос... будут ли гейропейцы выдавливать обратно бешенцев и прочих, кто слиняли с неньки?
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:38
        будут ли гейропейцы выдавливать обратно бешенцев и прочих, кто слиняли с неньки?
        ....пшеки силы копят на границе, по ходу впереди деребан внау намечается, вполне именно по этому бешенцев берегут для этого
    7. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 09:18
      эксперты утверждают, что даже с выделенными США средствами Киев не сумеет переломить ситуацию,
      ...да ни о каком переломе и речи быть не может...на данный момент коллективная империя лжи на территории некода цивилизованной страны создают нью ИГИЛ со всей звериной сущностью...так что в принципе СВО смо своей задачей справилась...далее скорей всего будет какие нить антитеррористические мероприятия
    8. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +1
      Сегодня, 09:19
      Кассовый разрыв налицо. Сейчас недостаток техники и боеприпасов украина затыкает потерями живой силы. А когда (и если) всё это придёт, то некому будет этим воевать.
      А Байден красава. Надо же было так организовать выделение денег, чтобы их фактически не выделяли.
    9. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      0
      Сегодня, 09:21
      Если у них там всё так плохо. Нет ни ротации ни пополнения, снарядов и так далее, так кто там тогда стоит насмерть.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:34
        так кто там тогда стоит насмерть.
        ....когда у тебя в заложниках близкие родственники, будешь стоять насмерть...другой вопрос что заложников становится всё меньше
    10. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 09:25
      Ничего, наши "поменяют". Сразу в "бессрочный" отпустят- гуляй рванина, принимай очень горячие ванны на пару с дырявым бандерой и с такими же своими побратимами! sad

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