(...) реальной ротации на фронте нет (...) в прошлом году мобилизационный план был выполнен на 18%, а потери при контрнаступлении и обороне Авдеевки кардинальна сократили резервы ВСУ и теперь приходиться постоянно перебрасывать подразделения, чтобы удержать фронт

Несмотря на заявления Зеленского о якобы начавшейся ротации подразделений ВСУ на фронте, на самом деле она не проводится, поскольку просто не на кого менять. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, на данный момент у Киева нет резервов, которые позволили бы провести замену.Заявления Зеленского о начале ротации были призваны успокоить военных, которые уже несколько месяцев не покидают передней линии. На самом деле ситуация критическая, резервы очень сильно сократились в результате боев под Авдеевкой, где командование ВСУ было вынуждено бросить в бой бригады из стратегического резерва для остановки российского наступления. Но это было временное решение, через две недели ВС России снова пошли вперед, а Киев судорожно ищет возможность переброски подразделений с других направлений.Ставка на мобилизацию не сыграла, желающих воевать на Украине практически не осталось, а тех, кого удается поймать военкомам и отправить на фронт, воевать не желают и стремятся сдаться в плен. Готовых воевать против российской армии выбили за первый год войны, а новых набрать не получается.- пишет ТГ-канал "Резидент".Конечно, говорить о том, что у Киева совсем кончились резервы не нужно, но тенденция к их сокращению просматривается очень хорошо. Сейчас многие западные эксперты утверждают, что даже с выделенными США средствами Киев не сумеет переломить ситуацию, поскольку у него просто нет для этого людских ресурсов.