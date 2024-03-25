Гранатомёт из ЮАР и пулемёт из США: появился кадр с трофейным оружием уничтоженной ВС РФ группировки проукраинских боевиков

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Гранатомёт из ЮАР и пулемёт из США: появился кадр с трофейным оружием уничтоженной ВС РФ группировки проукраинских боевиков

Атаки на территории приграничных российских регионов со стороны Украины осуществляются при активном участии боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Костяк этой группировки составляют неонацисты, перебежавшие на сторону Украины, некоторые из них скрываются от уголовного преследования в России.

После уничтожения одной из групп проукраинских боевиков, в интернете появился кадр с трофейным оружием и боеприпасами. Как можно увидеть, боевики использовали оружие западного производства. В кадр попал, в частности, револьверный гранатомет MGL. Такие гранатометы начали выпускать в ЮАР в начале 1980-х годов.



Кроме того, мы видим ручной пулемет М249. Эти пулеметы, тоже с 1980-х годов, производились действующим в США филиалом бельгийской компании FN Herstal. Также был обнаружен гранатомет АТ-4. Это одноразовый ручной противотанковый гранатомёт шведского производства, который поступил в серийное производство во второй половине 1980-х годов.


При проведении зачистки были найдены боеприпас М406, гранаты: ручная осколочная М67, дымовая М83, ручная осколочная GHO-1 RDX, патрон М855. Можно сделать вывод, что отряд террористической группировки «РДК», запрещенной в РФ, имел на вооружении преимущественно оружие иностранного производства, но весьма устаревших образцов.

Вероятно, что украинская военная разведка, курирующая эту группировку неонацистов – террористов, вооружает ее все же по «остаточному» принципу, что вполне естественно, поскольку в первую очередь современным оружием снабжаются спецподразделения военной разведки, а уже затем – подобные формирования, состоящие из российских предателей.
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1 комментарий
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  1. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 09:28
    оружия на фото на 1,5 хорошо вооруженных человека выложено?
    даже гранатометчику автомат положен
    "уничтоженная группировка" пошла в бой с одним пулеметом?

    а трупы где? если "группировка уничтожена"?
    нет картины приятнее трупа укронациста - а оружие это железяки

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