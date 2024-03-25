Председатель комитета Совфеда РФ: Смертную казнь к напавшим на «Крокус Сити Холл» по действующему закону применить невозможно

Напавшие на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористы не могут быть приговорены к смертной казни, даже если сейчас оперативно будет снят мораторий на нее. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По утверждению сенатора, ни Государственная дума РФ, ни Совет Федерации РФ не смогут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу моратория на смертную казнь. Еще в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны.Что касается террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», то в данном случае все с правовой точки зрения однозначно. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Даже если будет снят мораторий на смертную казнь, этих конкретных преступников судить по новому закону будет нельзя, так как они совершили преступление до возможной отмены моратория на смертную казнь. Следовательно, максимальное наказание, которое может грозить террористам, это пожизненное лишение свободы.Отметим, что идея введения моратория на смертную казнь проталкивалась в постсоветской России с подачи Запада. В итоге РФ мораторий ввела, хотя те же США не только не отменяют смертную казнь, но и изобретают все более изощренные способы уничтожения приговоренных к смертной казни преступников.Теперь ни жестоких маньяков, ни террористов – убийц сотен людей, в России приговаривать к смертной казни не могут. Впрочем, пожизненное лишение свободы многие преступники воспринимают очень тяжело и заявляют, что лучше бы их казнили, чем всю жизнь проводить в условиях специализированных мест лишения свободы для пожизненно осужденных.