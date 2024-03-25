Председатель комитета Совфеда РФ: Смертную казнь к напавшим на «Крокус Сити Холл» по действующему закону применить невозможно

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Председатель комитета Совфеда РФ: Смертную казнь к напавшим на «Крокус Сити Холл» по действующему закону применить невозможно

Напавшие на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористы не могут быть приговорены к смертной казни, даже если сейчас оперативно будет снят мораторий на нее. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По утверждению сенатора, ни Государственная дума РФ, ни Совет Федерации РФ не смогут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу моратория на смертную казнь. Еще в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны.



Что касается террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», то в данном случае все с правовой точки зрения однозначно. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Даже если будет снят мораторий на смертную казнь, этих конкретных преступников судить по новому закону будет нельзя, так как они совершили преступление до возможной отмены моратория на смертную казнь. Следовательно, максимальное наказание, которое может грозить террористам, это пожизненное лишение свободы.

Отметим, что идея введения моратория на смертную казнь проталкивалась в постсоветской России с подачи Запада. В итоге РФ мораторий ввела, хотя те же США не только не отменяют смертную казнь, но и изобретают все более изощренные способы уничтожения приговоренных к смертной казни преступников.

Теперь ни жестоких маньяков, ни террористов – убийц сотен людей, в России приговаривать к смертной казни не могут. Впрочем, пожизненное лишение свободы многие преступники воспринимают очень тяжело и заявляют, что лучше бы их казнили, чем всю жизнь проводить в условиях специализированных мест лишения свободы для пожизненно осужденных.
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    70 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +13
      Сегодня, 09:48
      Председатель комитета Совфеда РФ: Смертную казнь к напавшим на «Крокус Сити Холл» по закону применить невозможно

      Как это невозможно...??? Отмените мораторий на смертную казнь и всё станет возможным... А может лучше отменить "Совет Федерации"...??? Жили же без него когда-то и неплохо жили... am
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 09:52
        Их уже итак по частям начали разбирать! У одного глаз пропал, у второго ухо, третьему телефон к организму подключили. Не факт что они до суда доживут...
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 10:10
          Цитата: Михаил-Иванов
          Их уже итак по частям начали разбирать! У одного глаз пропал, у второго ухо, третьему телефон к организму подключили. Не факт что они до суда доживут...

          Пожизненное заключение тоже не малое наказание. В Гуантанамо сидят без всяких сроков,подвергаются ежедневным пыткам и самоубийством с жизнью покончить никак. Сущий ад. am
          1. НИКНН Ранг пользователя
            НИКНН
            +2
            Сегодня, 10:44
            Цитата: Бородач
            Пожизненное заключение тоже не малое наказание

            Этим думаю смертная казнь как спасение была бы. А так вечные муки, думаю и то недолгие, дожили бы до суда.
            1. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              0
              Сегодня, 12:02
              Цитата: НИКНН
              Цитата: Бородач
              Пожизненное заключение тоже не малое наказание

              Этим думаю смертная казнь как спасение была бы. А так вечные муки, думаю и то недолгие, дожили бы до суда.

              До суда они доживут при любом раскладе т.к. любая смерть(в СИЗО) кроме естественной, тащит за собой ответственность должностных лиц, которые в зависимости от обстоятельств могут сменить служебную форму на тюремную робу.
              Однако, уже после суда, всякое может случится - или конфликт с осуждёнными, или болезнь какая то неведомая. Террорист Салман Радуев, к примеру, 20 раз упал со второго яруса кроватей головой вниз, а когда стали разбираться почему упал, оказалась редкая болезнь с нарушением координации движений приключилась. Сокамернику с пожизненным сроком, больше чем уже есть, срока не добавят, всё равно мотать до кончины, вот он и "присмотрит" за траекториями "полётов" и "падениями".
          2. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +2
            Сегодня, 10:50
            Мэр Москвы и губернатор Московской области вместе с замом Премьер министра и первым замом главы АП завозят миллионами потенциальных террористов и крышуют их этнические ОПГ, которые называют диаспоры.
            Полиция находясь в пяти минутах ходьбы полчаса едет к месту где 4 маляра, завезенные губернатором Московской области расстреливают и режут мирных граждан а Совет Федерации и Госдума вместе с Конституционным судом отмазывают от расстрела террористов и не в состоянии отменить принятый преступниками по приказу из Вашингтона мораторий на смертную казнь. Это потрясающе!
          3. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +2
            Сегодня, 10:57
            В Гуантанамо сидят без всяких сроков,подвергаются ежедневным пыткам и самоубийством с жизнью покончить никак. Сущий ад.

            У нас нет аналогов Гуантаномо, где без судов и адвокатов американцы разбираются с теми кого подозревают в терроризме. Наверное в том числе поэтому крупных терактов после 11 сентября 2001 года у них нет.
          4. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            +1
            Сегодня, 11:16
            Бородач-никаких пожизненных ,только смертная казнь!Какое они имеют право жить,убив и покалечив сотни наших граждан?Неважно,какие условия на пожизненном заключении,когда мразь живёт и его кормят,оказыаают медуслуги!Нужно требовать отмены маротория,стране необходимо вернуть смертную казнь немедленно!
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +8
        Сегодня, 09:53
        В статье же сказано, даже если оперативно принять закон о смертной казни, судить зверьков по новому закону не получится - "Закон не имеет обратной силы". Но можно же создать такие условия для зверьков, что бы они мечтали о смерти.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +3
          Сегодня, 09:57
          судить зверьков по новому закону не получится - "Закон не имеет обратной силы"
          Вдруг в РФ кто то вспомнил про существование закона, причем применительно к террористам!?
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 10:01
            Я о другом говорил, можно создать такие условия, что будут просить о смерти. Тут главное, как довести это до "последователей". В СА проектировалась экскурсии в дисбат.
          2. Добрый злыдень Ранг пользователя
            Добрый злыдень
            +1
            Сегодня, 10:24
            Цитата: Trapp1st
            Вдруг в РФ кто то вспомнил про существование закона

            Еще в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны.
            Ну так за чем дело то встало? Первый раз, что ли? Или Терешкова померла?
            1. Piramidon Ранг пользователя
              Piramidon
              +1
              Сегодня, 11:02
              Цитата: Добрый злыдень
              Цитата: Trapp1st
              Вдруг в РФ кто то вспомнил про существование закона

              Еще в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны.
              Ну так за чем дело то встало? Первый раз, что ли? Или Терешкова померла?

              Зорькин пургу гонит. Зачем принимать новый закон? Поправки к основному закону принимаются постоянно простыми решениями совфеда и президента. Почему бы отмену моратория не ввести в качестве такой поправки?
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 10:15
          Цитата: Владимир М
          В статье же сказано, даже если оперативно принять закон о смертной казни, судить зверьков по новому закону не получится - "Закон не имеет обратной силы". Но можно же создать такие условия для зверьков, что бы они мечтали о смерти.

          В 1993 году приняли закон о статусе военнослужащего, согласно которому месяц службы засчитывался, как два месяца трудового стажа. А потом закон отменили.
          Но это другое же. Да?
          Когда нужно закон имеет обратную силу.
          1. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            0
            Сегодня, 12:28
            Цитата: Бородач
            В 1993 году приняли закон о статусе военнослужащего, согласно которому месяц службы засчитывался, как два месяца трудового стажа. А потом закон отменили.

            Да вроде как не было такого. Вернее закон был, но он устанавливал порядок исчисления выслуги в зависимости от местности где проходит служба типа районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и от выполняемых задач(боевые). Для работников ФСИН устанавливалось год за полтора, независимо от районов службы, хоть в Воркуте, хоть в Краснодаре, одинаково.
            Что касается моратория, то есть тут какое то лукавство, поскольку сам по себе мораторий, по смыслу и толкованию, не означает полный отказ, а всего лишь временную приостановку. Тут не нужен никакой референдум, поскольку это решение может быть отменено решением тех же самых органов и должностных лиц, которые принимали решение о введении моратория. Причём тут Конституционный суд, если эта мера принималась временно и принята судом как временная мера. Бред какой то - можно отменять страну(СССР), можно отменять границы(берите суверенитета сколько хотите), можно отменять идеологию, но только ельцинский мораторий вечен! Как так то? В СССР в своё время тоже была отмена смертной казни в 1947 году, но в 1950 году её вернули именно за гос.измену и шпионаж(что сегодня актуально), а потом расширили применение распространив казнь на убийц и крупные экономические преступления. Абсолютно не понятно почему сейчас, когда эта мера обоснована, возникает проблема с отменой моратория. request
        3. 2112vda Ранг пользователя
          2112vda
          +2
          Сегодня, 10:24
          Имеем дело с бешенным зверьём, в прямом смысле этого слова. Они собой не владеют, ими управляют подселённые тёмные сущности. Это прекрасно известно церкви, ФСБ и психиатрам специализирующимся на психических расстройствах вызванных энергетическими паразитами. Приведение в исполнение смертной казни, обычным путём, через расстрел опасно для самих исполнителей приговора. Таких одержимых во все времена сжигали. В данном случае тёмная сущность не может перейти на другого человека. Лучшая казнь для них это термобарический заряд.
        4. hhurik Ранг пользователя
          hhurik
          +1
          Сегодня, 10:45
          А закон имеется, ничего принимать не надо wink
          Статья 20 Конституции РФ
          1. Каждый имеет право на жизнь.
          2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
          Есть кодифицированный федеральный закон - УК РФ - с прайсом,кому и за что ее отвешивать.
          Есть Уголовно-исполнительный кодека, где расписано как это делается:
          УИК РФ Статья 186. Порядок исполнения смертной казни
          1. Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных.
          2. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.
          3. Наступление смерти осужденного констатируется врачом. Об исполнении приговора суда составляется протокол, который подписывается лицами, указанными в части второй настоящей статьи.
          4. Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается.
          Есть даже палачи в штатке ФСИН, прикинь. Все есть.
          Но есть некое мнение, да, некоторых властных людишек. Которое противоречит Конституции, принятым законам - просто очень хотелось в Европу, в ПАСЕ, тусоваться на тх сборищах и чувствовать себя таки эвропейцем.
          Вы, когда отменяли Конституцию в этой части - чем руководствовались, какое-то мнение у кого-то из источника вашей власти - народа - спрашивали, не? Ну так не надо лохматить бабушку. ИМХО, суд тупо должен вынести смертный приговор, основываясь на действующем законе - попробуйте его потом отменить, ссылаясь на что, любопытно?
        5. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 10:49
          Цитата: Владимир М
          можно же создать такие условия для зверьков, что бы они мечтали о смерти.

          Посадить в обычную зону. Прикрепить к подсобному хозяйству свинарями. Пусть до конца жизни в свинячем дерьме живут.

          Отец меня с детства учил любую религию уважать, даже самую экзотическую. Но он про людей говорил, которые верят.
          А это - не люди. Их даже зверями назвать нельзя. Называйте меня нацистом, но я скажу то, что никогда по отношению к кому-бы то ни было не говорил - это генетический мусор, подлежащий уничтожению. Желательно - максимально болезненному и мучительному.
        6. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +4
          Сегодня, 10:54
          "Закон не имеет обратной силы".

          Тут не про Закон а на чьей стороне этот Закон. Наш закон всегда на стороне террористов, воров, предателей и казнокрадов почему-то.
        7. Thumbs Ранг пользователя
          Thumbs
          0
          Сегодня, 12:19
          Обнуление президентских сроков - практика пересмотра конституционных ограничений, позволяющая действующему главе государства продлить максимальный срок своих полномочий. Реализовывается, в основном, изменением конституции (внесение поправок или принятие новой) в 2020 году подтвердил возможность внесения "обнуляющих" поправок и право Владимира Путина в пятый раз (третий раз подряд) участвовать в выборах главы государства на основе этих новых конституционных норм.
          Если такой финт ушами позволителен, то почему такую «мелочь» как сделать применительным к отмене моратория смертной казни действенным обратную силу к уже совершивим тяжкое преступление?
      3. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +3
        Сегодня, 10:04
        Значит надо принять новый закон страны.
      4. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +7
        Сегодня, 10:20
        Отменять закон нет ни малейшего смысла. У нас законы имеют чисто декларативный характер. Недавний пример показателен: против закона можно привести в СИЗО недоросля, против закона избить подследственного, против закона снимать это на камеру, против закона никого не наказать и против закона не признать нарушений при проведении следствия. Так что пусть получат по закону. Пожизненное - не сахар, эти ки уже мертвецы, и в тюрьме их ждет только недолгое существование без надежды и мучительное завершение смерти, которая просто растянута.
    2. Magic Archer Ранг пользователя
      Magic Archer
      +10
      Сегодня, 09:49
      Дурдом какой то... Как это нельзя!? А потом кормить этих ков из нашего кармана!? Зачем?!!! Этот грёбаный мораторий давно себя исчерпал! Именно высшая мера охладит многих уродов!!! Не понимаю я нашу власть... am
      1. Denis812 Ранг пользователя
        Denis812
        +4
        Сегодня, 09:57
        Нельзя.
        Потому что судят по тому закону, что был на момент совершения преступления.
        За одним исключением - если по НОВОМУ закону, который вступил в силу после совершения преступления наказание уменьшается, то наказывают по новому закону.
        Это элементарнейшая вещь.
        Как только началась вся эта истерика про новый закон, который срочно примут для того, чтобы сделать смертную казнь для зверьков, я был в шоке от безграмотности населения.
        И да, я ЗА смертную казнь. Её в любом случае надо принимать. Потому что это не последний теракт к сожалению. Да и всяких азовцев и айдаровцев немеряно ещё.
      2. kepmor Ранг пользователя
        kepmor
        +3
        Сегодня, 09:59
        У нашего фсин масса возможностей...недавно одного похоронили.
        Пару лет из шизо в шизо, и о смертной казни сами мечтать будут.
      3. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +3
        Сегодня, 10:21
        Террористы с пожизненным сроком в заключении долго не живут почему-то. Закон природы вероятно.
      4. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        0
        Сегодня, 11:23
        Нельзя потому что в КСХ родных у сенатора не было и все у него хорошо. Можно будет сразу, как только его немножко коснется негатив от наплыва мигрантов.
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 09:51
      Да с этой Конституцией делают все,что хотят.И отмазки ои КС выглядят нелепо.Просто-не хотят.
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 11:44
        Просто-не хотят.

        Интересно почему?
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 09:51
      «Впрочем, пожизненное лишение свободы многие преступники воспринимают очень тяжело и заявляют, что лучше бы их казнили» —

      — И пожизненный срок может быть недолгим (пример Радуев) ...
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +3
        Сегодня, 10:22
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        пример Радуев

        К этому "в гости" из разных подразделений приезжали... вот и не выдержало сердце такой "душевной" нагрузки
    5. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      +13
      Сегодня, 09:55
      Закон, как известно, обратной силы не имеет.
      Когда я начинал работать я знал что пойду на пенсию в 60 лет, т.е. между мной и государством как гарантом моих прав был договор, а потом государство вдруг изменило договор, а вы говорите не имеет, когда надо имеет.
    6. ordin64 Ранг пользователя
      ordin64
      +5
      Сегодня, 09:55
      Почитал конституцию РФ. Или я неумный, (другое слово не пропускают) или конституция так написана, но ничего указывающего на отсутствии смертной казни в Основном законе я не обнаружил.
    7. Саня терский Ранг пользователя
      Саня терский
      +3
      Сегодня, 09:56
      ... отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны.

      Четырех лет не прошло, как приняли множество поправок к нашему основному закону. И шо, опять?
    8. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:56
      казнь-да, а вот мучения на протяжении месяцев, где-то в спецзоне - это можно.
    9. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      +3
      Сегодня, 09:57
      Все возможно. Если в принятом законе будет специальная оговорка, что его действие распространяется на преступления совершенные до вступления в силу этого закона.
    10. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      +2
      Сегодня, 09:58
      На пожизненное-то могут раскрутится? А на месте отсидки устроить им такую жизнь, чтобы сами просили их поскорее убить.
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:58
      отменить мораторий на смертную казнь можно, лишь приняв новый основной закон страны
      Выхолит сами себя загнали в свое время в юридическую ловушку? Кто-то в то время был самым громким за мораторий на смертную казнь? Он еще не иноагент?
    12. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:00
      К сожалению в Крокус Сити Холл погибла гражданка Белоруссии.
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +1
        Сегодня, 11:43
        емнип Там еще дополнительно беларус, в тяжелом состоянии.
    13. Стальнов И.П. Ранг пользователя
      Стальнов И.П.
      0
      Сегодня, 10:00
      Плохо работает Дума, давно пора ввести смертную казнь предателям, террористам, вороватым меллиордерам,педофилам! Пора решать эти проблемы, а то будет поздно!
    14. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 10:01
      ПЛС без права помилования страшная вещь. А если ещё и в одиночке...Это таже смерть только растянутая на вечность.
    15. AlexWar
      AlexWar
      +3
      Сегодня, 10:04
      В Америке есть смертная казнь. В россии за убийства судить почему то нельзя? Зачем нам тысячи зэков кормить. Вот возьмите их при Пригожине отправили на СВО убийц, сейчас большинство сидит уже дома, а тех кого призвали по мобилизации почему то на СВО. Они воевать не хотят.
    16. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +5
      Сегодня, 10:05
      Значит,меняйте закон! Благо опыта у вас более чем. Когда было надо , то пенсионеры махом превратились в молодых юношей!
      Не можете сами-отправьте Батьке,он быстро с ними порешает !
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 11:41
        Не можете сами-отправьте Батьке

        Беларусь тут что-то решает?
        Тут всё решают законы РФ, которые слишком мягкие там где не надо.
        1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          0
          Сегодня, 12:27
          Не реагируйте буквально. Просто в Белоруссии смертная казнь есть и применяется, а в Крокусе убили гражданку Белоруссии....пусть бы всех четверых и отправил к гуриям !
    17. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +6
      Сегодня, 10:06
      Председатель комитета Совфеда РФ: Смертную казнь....по закону применить невозможно

      Если закон не подходит под действительность, нужно менять закон.
      1. Запрет на смертную казнь был введен для вхождения России в гейропу - в совет гейропы. Сейчас Россия вышла из совета гейропы, так зачем следовать рекомендациям этой гейропы!?
      2. Казуистические юридические выверты А. Клишаса. А на самом деле все просто: Конституционный суд РФ - КС РФ - ввел мораторий на смертную казнь, но саму смертную казнь как карательную меру КС РФ не отменил. Поэтому все эти юридические уловки о невозможности возвращения смертной казни в России - лишь казуистика, за которой скрывается нежелание отвечать на требования народа России.. КС РФ как ввел мораторий, так может его и отменить. Весь вопрос только в государственной воле и в том, что еще такое страшное должно произойти в России, чтобы было принято решение о возвращении смертной казни для гадов!?
    18. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +1
      Сегодня, 10:07
      Главное чтобы они в общую камеру попали. Там Зорькина нет. Там свои законы.
    19. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:08
      Закон, как известно, обратной силы не имеет. Даже если будет снят мораторий на смертную казнь, этих конкретных преступников судить по новому закону будет нельзя, так как они совершили преступление до возможной отмены моратория на смертную казнь.
      . Что то мне подсказывает, что не все так однозначно... кое что вспомнилось, а вам?
    20. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Сегодня, 10:08
      Смертная казнь будет для этих у б л ю д к ов слишком лёгким наказанием! Их бы забросить в свинарник с голодными свиньями-лучшего наказания и представить невозможно!!!
    21. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +1
      Сегодня, 10:08
      Совесть замучает, а сокамерники помогут из простыни сплести веревку.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 10:44
        прижизненные сидят по 2-ое
    22. Стальнов И.П. Ранг пользователя
      Стальнов И.П.
      +1
      Сегодня, 10:09
      Тогда решать надо, а не сидеть, протирать одно место!
    23. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +2
      Сегодня, 10:11
      По закону может и нет , но несчастный случай на зоне никто не исключает
    24. жучок120560 Ранг пользователя
      жучок120560
      +2
      Сегодня, 10:12
      А как насчет попытки к бегству?
    25. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +2
      Сегодня, 10:14
      Но ведь в процессе расследования они могут не выдержать душевных мук или при попытке к бегству.
    26. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +6
      Сегодня, 10:16
      Наши власти всегда показывают образец гуманности и либеральности в отношении убийц и террористов. Вместо расстрела их осуждают на пожизненное бесплатное кормление и лечение за наш счет. А может перевести их содержание за счет представителей власти и депутатов которые против возвращения смертной
      казни. Но для них своих не жалко, лишь сохранить жизни террористов.
    27. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +4
      Сегодня, 10:21
      ну так отменяйте этот мораторий сейчас , будет смертная казнь террористам впредь . Не надо думать , что таких гадов не будет в будущем . Этим то пожизненную , раз нельзя им смертную казнь по действующему закону , так меняйте закон и будет смертная казнь будущим террористам, а заодно и изменникам родины , педофилам и т.п
    28. Филин Ранг пользователя
      Филин
      +4
      Сегодня, 10:31
      В первую очередь, "высшую меру" необходимо применить к спонсорам, крышевателям и агитаторам ввоза враждебного контингента "важных трудовых специалистов" на территорию России.
    29. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 10:42
      "Впрочем, пожизненное лишение свободы многие преступники воспринимают очень тяжело и заявляют, что лучше бы их казнили" - сказки для самых маленьких и тупых
      что же они не вешаются тогда?
    30. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 10:44
      В США у бабуинов был бы выбор, газовая камера, инъекция, электрический стул, расстрел или повешение. Хотя наверное отделались бы инъекцией.
      Интересно, а теоретически, они по закону могут подать на добровольное участие в СВО, а через полгода получить помилование как герои? Ведь не секрет, что многие по статьям убийство, так и вышли на свободу. what
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:09
        нет не могут, не всех подряд зеков берут
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: МятныйПряник
        В США у бабуинов был бы выбор, газовая камера, инъекция, электрический стул, расстрел или повешение. Хотя наверное отделались бы инъекцией.
        Интересно, а теоретически, они по закону могут подать на добровольное участие в СВО, а через полгода получить помилование как герои? Ведь не секрет, что многие по статьям убийство, так и вышли на свободу. what

        Так и было, но тут другое.
        Тут теракт и массовая казнь людей.
        Это необычная кухонная поножовщина по пьяни.
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 11:47
        на самом деле это не так
        инъекция уже почти везде как безальтернативный вариант
    31. Клон Ранг пользователя
      Клон
      0
      Сегодня, 11:06
      Мудрят наши законодатели, ох мудрят... Достаточно выйти из международных договоров по надуманным "правам человека", куда мы всунулись с подачи западников. И даже в том случае, если необходим еще один закон - в чем проблема??? Один день и законопроект на столе у Президента.
      Опять, ежели кого пошкрести, уши американцев проявятся...и дачка во Флориде?
    32. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 11:14
      Надо привести их "очных" родителей бабушек и дедушек - посадить в чан с водой и кипятить, пока не вспомнят по цепочке наверх все звено террористической деятельности. Всех причастных.
    33. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      0
      Сегодня, 11:50
      Этих можно уже списать. Их нет. Получат ПЖ, протянут от силы год, может два.
      А как иначе, если в первые же минуты ухо улетело под камеры, глаз пропал...

      О будущем надо думать. Выдумали себе проблему с мораторием. Она просто выдуманная. Если надо - возьми и отмени.
    34. серафимамурский Ранг пользователя
      серафимамурский
      0
      Сегодня, 12:01
      Читаешь комментарии и удивляешься. Пожизненное заключение хуже смертной казни. Может да, если человек совестливый. А если у него лишь животные инстинкты? Да эти нелюди получат полное содержание от России и будут существовать в лучших условиях чем в своём кишлаке. Рудольф Гесс прожил в тюрьме до 93 лет.
    35. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Сегодня, 12:26
      Очень заумно, рассчитано на невзыскательную , в данный момент, российскую публику... И, очень жаль, что пытаются "переложить" проблему на, нынешнюю Конституцию РФ, используя трибуны Совета Федерации РФ и Конституционного суда РФ... Была бы политическая воля и желание "шевелиться" в данном направлении... Хватило бы 24 часов на внесение соответствующих изменений в Основной Закон РФ... Видимо начнётся продуктивное "шевеление", во всех ветвях власти, и проявление конструктивной политической воли в политике, законодательстве, наведение, повсеместного порядка в управлении и идеологии, образовании и культуре, когда теракты, масштаба "Крокуса" будут повторяться с определённой закономерностью???? Не дай Бог! Страна ведёт войну с Западом, за своё существование и достойное "место под солнцем"... Может, уже, пора браться за наведение порядка в законодательстве, в управлении экономикой и финансам, наведение порядка и дисциплины во всех структурах любой формы собственности, сняв, наконец, "белые перчатки либерализма и "пофигизма" избавляясь от 30-летнего синдрома "белости и пушистости" на "внешнем контуре" государства...
    36. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 12:26
      В тюрьме всегда может тромб оторваться, случается иногда...

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