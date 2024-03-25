В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов

Запад редко когда оказывает кому-либо значительную финиковую помощь на безвозмездной основе и его благородные порывы в отношении Украины тоже не бескорыстны.Одним из финансовых инструментов Запада является Международный валютный фонд (МВФ), которому, как оказалось, Киев должен в этом году выплатить 2,19 млрд SDR (валюта МВФ) или 2,9 млрд долларов в счет ранее предоставленных кредитов.При этом наибольшие доли от этой суммы должны быть выплачены в марте и сентябре – по 705,5 млн долларов. Такое положение дел вынуждает Киев добиваться от того же МВФ получения нового транша в 880 млн долларов уже в этом месяце, чтобы вернуть его львиную долю опять Фонду в счет долга. Вот в такую кабалу загоняет Запад Украину.И это еще не все – находящаяся в плачевном состоянии Украина должна будет выплатить МВФ до 2030 года долгов на общую сумму в 14,406 млрд долларов или 10,829 млрд SDR.Напомним, что новый транш Украине от МВФ был одобрен пару дней назад, и в Фонде заявили, что деньги пойдут на поддержку бюджета страны, но очевидно, что в МВФ прекрасно знают, что большая часть средств вернется к ним в качестве платы за предыдущие услуги.Ранее газета Financial Times отмечала, что бюджет Украины на этот год имеет дефицит в 41 млрд долларов, который Киев планирует покрыть за счет финансовой помощи ЕС, США, Великобритании и МВФ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»