В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов
Запад редко когда оказывает кому-либо значительную финиковую помощь на безвозмездной основе и его благородные порывы в отношении Украины тоже не бескорыстны.
Одним из финансовых инструментов Запада является Международный валютный фонд (МВФ), которому, как оказалось, Киев должен в этом году выплатить 2,19 млрд SDR (валюта МВФ) или 2,9 млрд долларов в счет ранее предоставленных кредитов.
При этом наибольшие доли от этой суммы должны быть выплачены в марте и сентябре – по 705,5 млн долларов. Такое положение дел вынуждает Киев добиваться от того же МВФ получения нового транша в 880 млн долларов уже в этом месяце, чтобы вернуть его львиную долю опять Фонду в счет долга. Вот в такую кабалу загоняет Запад Украину.
И это еще не все – находящаяся в плачевном состоянии Украина должна будет выплатить МВФ до 2030 года долгов на общую сумму в 14,406 млрд долларов или 10,829 млрд SDR.
Напомним, что новый транш Украине от МВФ был одобрен пару дней назад, и в Фонде заявили, что деньги пойдут на поддержку бюджета страны, но очевидно, что в МВФ прекрасно знают, что большая часть средств вернется к ним в качестве платы за предыдущие услуги.
Ранее газета Financial Times отмечала, что бюджет Украины на этот год имеет дефицит в 41 млрд долларов, который Киев планирует покрыть за счет финансовой помощи ЕС, США, Великобритании и МВФ.
- www.cfr.org
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