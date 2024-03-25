В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов

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В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов

Запад редко когда оказывает кому-либо значительную финиковую помощь на безвозмездной основе и его благородные порывы в отношении Украины тоже не бескорыстны.

Одним из финансовых инструментов Запада является Международный валютный фонд (МВФ), которому, как оказалось, Киев должен в этом году выплатить 2,19 млрд SDR (валюта МВФ) или 2,9 млрд долларов в счет ранее предоставленных кредитов.



При этом наибольшие доли от этой суммы должны быть выплачены в марте и сентябре – по 705,5 млн долларов. Такое положение дел вынуждает Киев добиваться от того же МВФ получения нового транша в 880 млн долларов уже в этом месяце, чтобы вернуть его львиную долю опять Фонду в счет долга. Вот в такую кабалу загоняет Запад Украину.

И это еще не все – находящаяся в плачевном состоянии Украина должна будет выплатить МВФ до 2030 года долгов на общую сумму в 14,406 млрд долларов или 10,829 млрд SDR.

Напомним, что новый транш Украине от МВФ был одобрен пару дней назад, и в Фонде заявили, что деньги пойдут на поддержку бюджета страны, но очевидно, что в МВФ прекрасно знают, что большая часть средств вернется к ним в качестве платы за предыдущие услуги.

Ранее газета Financial Times отмечала, что бюджет Украины на этот год имеет дефицит в 41 млрд долларов, который Киев планирует покрыть за счет финансовой помощи ЕС, США, Великобритании и МВФ.
  • www.cfr.org
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31 комментарий
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  1. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 09:49
    В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов
    Черноземом возмут
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 09:50
    В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов

    Украина свои долги уже всем простила... Теперь это не долги, а халява или добровольная помощь УкроРейху... А скоро и земли у неё не будет, которой она за долги обещала расплатится... Наша армия её назад на Русь вернёт, туда где она изначально и была...
    1. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 09:54
      И, тем не менее, долги МВФ Краина пока платит исправно и платит деньгами.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 09:57
        Так в том то и перец, что ЕС им деньги дает в долг, потом еще и проценты набегают. Фактически, они им дают снова в долг, чтобы они отдали проценты по предыдущим долгам. Понятно, что украинцы ничего не отдадут, но расчет Запада на то, что заберут ликвидными предприятиями и землей.
        Но, и тут есть нюанс, Путин все заберет и тогда брать будет совсем нечего и не с кого!
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:35
          Цитата: Михаил-Иванов
          Фактически, они им дают снова в долг, чтобы они отдали проценты по предыдущим долгам.

          Угу. Как в том анекдоте
          - Интересно получается - топора нет, рубля нет и еще
          рубль остался должен. И, вроде бы, все правильно...


          Цитата: Михаил-Иванов
          Понятно, что украинцы ничего не отдадут, но расчет Запада на то, что заберут ликвидными предприятиями и землей.
          А вот это вряд ли. В Америке самые умные, кто распоряжается деньгами, это уже поняли. Дошло до них, что этот убыточный проект пора сваливать на кого-нибудь, прибыли не будет в ЛЮБОМ случае. Не от себя же там банкиры да конгрессмены воюют со "щедрыми" демократами. За ними те, кто американский "кошелёк" в кармане держит.
          Глупые всё ещё кричат про "помощь". В Европе если и поняли что-то, то не скажут - боятся гнева Хозяина. Который ещё не понял.
        2. леонидыч Ранг пользователя
          леонидыч
          0
          Сегодня, 12:12
          Нам сначала надо забрать всё, а потом уже посмотрим с кого Запад будет требовать возврата долгов. Может мы ещё западу предъявим.
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        -2
        Сегодня, 09:57
        Ну так мы же платим за "Дружбу", а точнее - расплачиваемся.
      3. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        +1
        Сегодня, 10:32
        финиковую помощь на безвозмездной основе

        Оговорочка по фрейду!? laughing
  3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 09:53
    Запущенные ночью Россией беспилотники отключили в Одессе свет. Всех с хорошим началом новой недели! Доброе утро, мы из России!
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:39
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Запущенные ночью Россией беспилотники отключили в Одессе свет. Всех с хорошим началом новой недели! Доброе утро, мы из России!

      "Люблю запах свежей горелой электропроводки по утрам"? lol
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 10:50
        придает свежести и хорошего настроения laughing drinks
  4. Илия Ранг пользователя
    Илия
    +1
    Сегодня, 09:55
    А раб всё ниже, и ниже гнётся.
    Такое положение дел вынуждает Киев добиваться от того же МВФ получения нового транша в 880 млн долларов уже в этом месяце, чтобы вернуть его львиную долю опять Фонду в счет долга. Вот в такую кабалу загоняет Запад Украину.
  5. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:56
    Я даже знаю, где они его возьмут!
  6. Павленко Валерий Ранг пользователя
    Павленко Валерий
    +1
    Сегодня, 10:01
    По мечтай МВФ, нет грошей у нянька, все слямзили. Народ яхты купил, виллы, его сучка Лена с п....й по колено, брюки купила, усё кина не будет.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:02
    Мы ежегодна платим в МВФ взносы ?
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:11
      Ну... мы же вступили...
      И, пока, ещё не выступили. Поэтому, ответ: КОНЕЧНО!
      Немного (около 12 млн. зелени в год), но наша доля в финансировании есть.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:16
        Смею заметить.Впоследствии будет обязательный наезд на нас от МВФ оплатить долги который наделал " труп Украины".
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +2
          Сегодня, 10:32
          Вот и я говорю...
          МВФ - структура ООН, а ООН - уже неактуальна с момента т.н. "объединения Германий".
          Пришла пора менять правила.
          А правила у Человечества могут меняться только ПОБЕДИТЕЛЯМИ по результату ВОЙНЫ.
          Иначе никогда не было.
          И иначе никогда уже не будет.
  8. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:05
    По всей видимости, долги вна возвращать не будет.. Да, и что можно взять у трупа? Земли? Недра? Ну, это если мы отдадим.
    1. ANB Ранг пользователя
      ANB
      0
      Сегодня, 10:34
      . Да, и что можно взять у трупа

      Органы нынче в цене. Незря сенатор из США требовал у Зеленского убрать нижнюю планку возраста для мобилизации. Органы молодых лучше подходят для пересадки.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:05
    Попавшему в финансовую кабалу и вынужденному занимать еще, чтобы частично погасить старые долги, из этой кабалы уже не выбраться. Неприятности месте с долгами нарастают, как снежный ком.
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:09
    В этом году Украина должна вернуть МВФ долг в размере 2,9 млрд долларов
    . Поймут и... не простят, но отсрочку дадут, верняк.
  11. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:15
    А интересно...
    Если т.н. украина лишится государственности при активном содействии РФ, эти долги спишут или они опять перейдут победившей стороне?
    Что об этом говорит т.н. "международное право"?
    1. Хагалаз Ранг пользователя
      Хагалаз
      +1
      Сегодня, 10:33
      Может быть для этого нужно оставить небольшую юридически значимую Украину? Пусть должна остаётся.
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:18
        Ага. В Канаде!
        И нехай их там мишки в лесу кушают...
  12. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 10:20
    каке в анекдоте
    дровосек выпить захотел, а денег нет, приходит к еврею и говорит
    -еврей , дай два целковых на пузырь водки, напиться хочу
    еврей
    -надо тогда в залог что то оставить, что у тебя есть
    мужик
    -да вот топор только..
    еврей
    -сойдёт, оставляй...процент один целковый, ..и таки да , тебе трудно будет отдать три целковых, по этому я один у тебя заберу и должен будешь два целковых
    выходит мужик и говорит
    -вот те на, ни топора, ни напился, и должен остался....и главное всё правильно
    так и с хунтой
  13. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    0
    Сегодня, 10:37
    Да легко. Скажут- с России возьмите, с её замороженных средств. И запад возьмет с радостью
  14. Stepych Ранг пользователя
    Stepych
    0
    Сегодня, 10:38
    Надо заключить перемирие чтоб украинцы начали платить по счетам ;)))
  15. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:51
    А кто сказал что Украина будет платить эти деньги ? Рефинансироване опять ,под обещания .Чего чего ,а Клоун обещать умеет.
    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:17
      Рефинансирование уже было в 2022 году. Не прокатит, надо придумывать что-нибудь новое.
  16. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:16
    Ничего личного - просто бизнес))) 3 лярда баксов - это месячная потребность бандерлянда, откуда брать?

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