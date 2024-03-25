Украинские ресурсы: Российские войска активизировались под Часовым Яром, взяв Ивановское и продвинувшись в Богдановке
Российские войска активизировались на Бахмутском направлении, после взятия села Ивановское (Красное) боевые действия переместились в сторону Богдановки, где наступают подразделения 98-й Воздушно-десантной дивизии. Противник отмечает продвижение российских десантников как в самой Богдановке, так и в посадках рядом с населенным пунктом.
Наступление на Часов Яр продолжается, для выхода в сам город необходимо взять позиции в Ивановском, что уже сделано, а также в Богдановке. В этом населенном пункте наши контролируют больше половины села, противник пока еще присутствует на юго-западных окраинах. Через Ивановское и Богдановку проходит вторая линия обороны, выстроенная еще при наступлении на данном направлении ЧВК "Вагнер". Третья линия обороны располагается уже в самом Часовом Яре, она проходит по каналу Северный Донец - Донбасс, но имеется информация, что город ВСУ могут оставить, чтобы выровнять линию фронта. В связи с большими потерями сил может не хватить. Подтвердить такие намерения мы не можем, будем смотреть на обстановку.
По сведениям украинских ресурсов, российские войска продвинулись вдоль лесопосадок у железной дороги в сторону микрорайона Канал, так же обозначаемого как населенный пункт Новый. Судя по кадрам, в данных лесопосадках противник отсутствует. Тем не менее на направлении очень активно работает российская артиллерия и дроны.
По данным украинских ресурсов, ВСУ создали еще два достаточно мощных укрепрайона для обороны Часова Яра - это село Ступочки на южной окраине города и треугольник Богдановка-Калиновка-Григоровка с северной. Но данные укрепрайоны не мешают нашим войскам приступить к штурму микрорайона "Канал".
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