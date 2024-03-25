Украинские ресурсы: Российские войска активизировались под Часовым Яром, взяв Ивановское и продвинувшись в Богдановке

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Украинские ресурсы: Российские войска активизировались под Часовым Яром, взяв Ивановское и продвинувшись в Богдановке

Российские войска активизировались на Бахмутском направлении, после взятия села Ивановское (Красное) боевые действия переместились в сторону Богдановки, где наступают подразделения 98-й Воздушно-десантной дивизии. Противник отмечает продвижение российских десантников как в самой Богдановке, так и в посадках рядом с населенным пунктом.

Наступление на Часов Яр продолжается, для выхода в сам город необходимо взять позиции в Ивановском, что уже сделано, а также в Богдановке. В этом населенном пункте наши контролируют больше половины села, противник пока еще присутствует на юго-западных окраинах. Через Ивановское и Богдановку проходит вторая линия обороны, выстроенная еще при наступлении на данном направлении ЧВК "Вагнер". Третья линия обороны располагается уже в самом Часовом Яре, она проходит по каналу Северный Донец - Донбасс, но имеется информация, что город ВСУ могут оставить, чтобы выровнять линию фронта. В связи с большими потерями сил может не хватить. Подтвердить такие намерения мы не можем, будем смотреть на обстановку.



По сведениям украинских ресурсов, российские войска продвинулись вдоль лесопосадок у железной дороги в сторону микрорайона Канал, так же обозначаемого как населенный пункт Новый. Судя по кадрам, в данных лесопосадках противник отсутствует. Тем не менее на направлении очень активно работает российская артиллерия и дроны.


По данным украинских ресурсов, ВСУ создали еще два достаточно мощных укрепрайона для обороны Часова Яра - это село Ступочки на южной окраине города и треугольник Богдановка-Калиновка-Григоровка с северной. Но данные укрепрайоны не мешают нашим войскам приступить к штурму микрорайона "Канал".
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    5 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 09:58
      До Часова Яра километр, но там еще канал надо форсировать! Этот населенный пункт - высота. Брать возможно только с нескольких направлений одновременно. Так что без взятия Богдановки, штурма не будет.
      Взяв Часов Яр, мы возьмем стратегические высоты над Краматорском и Константиновкой!
    2. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +5
      Сегодня, 10:01
      Удачи нашим парням. 105 полк пишет, что наши уже на окраинах Часов-Яра
      1. aleksandrvvsysop Ранг пользователя
        aleksandrvvsysop
        0
        Сегодня, 10:50
        Просто оставлю здесь скриншот своего заминусованного комментария полуторамесячной давности.
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 10:21
      В связи с большими потерями сил может не хватить

      Чьи потери? Наши или хо.х.лов?
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:22
      Неоднократно поступала инфа, что уже в самом Часовом Яре активно работают ДРГ русских и уничтожают одиночные автомобили ВСУ. Все только начинается. good

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