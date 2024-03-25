Польский генерал: Варшава готова сбивать российские ракеты, нарушающие границу страны

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Польский генерал: Варшава готова сбивать российские ракеты, нарушающие границу страны

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что, то, что российская ракета в течение 39 секунд находилась на территории Польши, является не ошибкой, а целенаправленным действием.

В интервью польскому изданию Wiadomosci Пацек отметил, что в ходе атаки на объекты на территории Львовской области Украины одна из российских ракет пролетела над Польшей. Крылатая ракета, запущенная ВКС России, пролетела над селом Осердув (коммуна Улгувек) и сразу же повернула обратно в сторону Украины. В общей сложности ракета находилась в польском воздушном пространстве около 39 секунд. В ходе атаки были приведены в боевую готовность все польские системы ПВО, мониторинговые службы также предоставляли информацию украинской стороне.



Польский генерал также добавил, что Варшава готова к возможному сбитию ракеты, что, по его словам не является серьезной технической проблемой, однако при этом стоит учитывать, что обломки могут упасть на населенный пункт.

При этом, по словам Пацека, способность Польши реагировать на ракетные угрозы не уступает возможностям других стран в этой части Европы. Армия Польши располагает истребительной авиацией и ЗРК Patriot.

Однако при этом польский генерал отметил, что американские ЗРК имеют максимальный радиус действия 160 километров, поэтому пусковые установки должны находиться в районе возникновения угрозы. Если бы пересечение польского воздушного пространства произошло в Сувалках, а пусковая установка находилась недалеко от Жешува, ее, очевидно, нельзя было бы использовать.

Исходя из этого, невозможно утверждать, что польская система эффективна на сто процентов и что она со стопроцентной вероятностью перехватит каждую ракету или самолет, пересекающие границу страны.
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20 комментариев
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  1. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    +8
    Сегодня, 11:18
    так в чем проблема - чё раньше не сбивали - пусть пробуют
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      +5
      Сегодня, 11:24
      Скажут, что русские "испугались" и ракеты над их территорией больше не летают. Вот такая вот польская "победа"...
    2. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +1
      Сегодня, 11:25
      Это крики о том что они все могут. То подлодка гдето там плавает, то ракета летает. Причина подтащить к границе свои пво. И попытаться сбивать ракеты что в радиусе.
  2. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    +5
    Сегодня, 11:23
    Трындеть-не мешки ворочать! Кто мешал сбить ? Ракета ,по вашим заявлениям ,была в вашем пространстве аж 36 секунд....Не успеваете ? Тренируйтесь !
    И вообще это Яндекс навигатор виноват,выбрал маршрут короче laughing
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 11:29
      У них ещё трактора так быстро не научились ездить.
      Прошлый раз (с украинской ракетой) получилось...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:25
    На сколько готовы поляки сбивать ракеты ,показал " НЛО " летевший над Польшей 39 секунд.Не черта они не готовы ,только : Бла - Бла- Бла.Росссийсеое,Американское ,Израильское ПВО не работает на 100%.Может у поляков ПВО работает на новых физических принципах- как ПВО Украины?Вот такой я злыдень сегодня.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:26
    Какой генеральный генерал!
    По мне, так какое-то у нас странное акцентирование: кто в Польше в какую лужу пукнул?
    А, еще в Эстонии!
  5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 11:28
    Польский генерал: Варшава готова сбивать российские ракеты, нарушающие границу страны
    Просто... связываться неохота! (хорошее советское кино)
    1. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      +1
      Сегодня, 11:34
      Готовность есть, а возможности нет - называется ПВОшный импотент, если бы могли на подлёте над украиной или отлете, но смогли
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 12:09
        Цитата: Strannik96
        Готовность есть, а возможности нет

        Ну так пусть просто сидят в постоянной готовности и не расслабляются.
  6. Атрина Ранг пользователя
    Атрина
    +2
    Сегодня, 11:29
    Это правильно: все гиперзвуки на западенщину надо "случайно" через Польшу пускать: пусть почаще памперсы меняют и привыкают. Надо пользоваться методом врага: "варить лягушку", медленно повышая температуру. В игру про "красные линии" можно играть вдвоём. Надеюсь, это, наконец, поняли у нас в ГШ? и случайная ракета не была случайной? :)
  7. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:31
    село Осердув (коммуна Улгувек)
    интересно, люди, которые так называют свои поселения, тоже кого-то орками называют?
  8. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 11:32
    Вообще-то, заявить, что ракета была в пространстве Польши ЦЕЛЫХ 39 секунд, и ПВО за это время оказалось не в состоянии ее сбить... Я даже не знаю, это глупость, или признание того, что ПВО Польши абсолютно не боеспособно?.. За полминуты вполне себе можно успеть поймать цель, и выпустить противоракету.
  9. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:34
    Польский генерал Богуслав Пацек заявил

    и вообще это тест драйв
  10. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:40
    Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что, то, что российская ракета в течение 39 секунд находилась на территории Польши, является не ошибкой, а целенаправленным действием.
    А я был удивлен - ноту нашему МИДу готовят, а о преднамеренности еще не заявили. И вот оно, не прошло и двух дней. Особенно порадовало
    пролетела над селом Осердув (коммуна Улгувек) и сразу же повернула обратно в сторону Украины
    И все это в течение 39 сек.Все же хорошие, а главное умные у нас ракеты - поняла, что "ошиблась дверью" и тут же "вышла".
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 11:49
      Цитата: rotmistr60
      а главное умные у нас ракеты - поняла, что "ошиблась дверью" и тут же "вышла".
      а можете не ошиблась?!!
      может просто посмотрела куда с товарками позже заглянуть?
  11. sanya_sergant Ранг пользователя
    sanya_sergant
    +2
    Сегодня, 11:59
    Ну так сбивай, ктож тебе не дает
    ==================
  12. sibiryk Ранг пользователя
    sibiryk
    +1
    Сегодня, 12:10
    ...Если бы пересечение польского воздушного пространства произошло в Сувалках...
    Если-бы у бабушки что-то было, то...
  13. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 12:19
    Они могут сбивать, а не делают это, потому что не хотят)))
  14. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:24
    Херами своим будут сбивать? Могли бы, сбили, в своем праве, зачем же болтать как девочка?

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