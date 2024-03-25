Польский генерал: Варшава готова сбивать российские ракеты, нарушающие границу страны
Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что, то, что российская ракета в течение 39 секунд находилась на территории Польши, является не ошибкой, а целенаправленным действием.
В интервью польскому изданию Wiadomosci Пацек отметил, что в ходе атаки на объекты на территории Львовской области Украины одна из российских ракет пролетела над Польшей. Крылатая ракета, запущенная ВКС России, пролетела над селом Осердув (коммуна Улгувек) и сразу же повернула обратно в сторону Украины. В общей сложности ракета находилась в польском воздушном пространстве около 39 секунд. В ходе атаки были приведены в боевую готовность все польские системы ПВО, мониторинговые службы также предоставляли информацию украинской стороне.
Польский генерал также добавил, что Варшава готова к возможному сбитию ракеты, что, по его словам не является серьезной технической проблемой, однако при этом стоит учитывать, что обломки могут упасть на населенный пункт.
При этом, по словам Пацека, способность Польши реагировать на ракетные угрозы не уступает возможностям других стран в этой части Европы. Армия Польши располагает истребительной авиацией и ЗРК Patriot.
Однако при этом польский генерал отметил, что американские ЗРК имеют максимальный радиус действия 160 километров, поэтому пусковые установки должны находиться в районе возникновения угрозы. Если бы пересечение польского воздушного пространства произошло в Сувалках, а пусковая установка находилась недалеко от Жешува, ее, очевидно, нельзя было бы использовать.
Исходя из этого, невозможно утверждать, что польская система эффективна на сто процентов и что она со стопроцентной вероятностью перехватит каждую ракету или самолет, пересекающие границу страны.
- Wikipedia
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