Китайская пресса: НАТО не достигнет своих целей на Украине, а любые переговоры приведут к потере Киевом территорий
Североатлантический альянс не сможет добиться на Украине реализации поставленных целей. В этой связи мирные переговоры неизбежны, но они приведут к утрате Украиной территорий и созданию буферной зоны. Об этом пишет китайское издание The Asia Times, зарегистрированное в Гонконге.
Как отмечают авторы издания, в результате любых мирных переговоров Украине придется признать контроль России над освобожденными ранее территориями. Кроме того, будет создана буферная зона. Она может протянуться до восточного берега реки Днепр.
Издание утверждает, что победы на поле боя украинская армия все равно не добьется. Эта цель, поставленная руководством НАТО, так и останется недостижимой.
В настоящее время ресурсные возможности ВСУ максимально истощены наблюдаются дефицит личного состава, боеприпасов, причем первое исправить куда сложнее, чем второе. У Вооруженных сил Российской Федерации, в свою очередь, есть все возможности для нанесения дальнейших поражений украинским формированиям.
Примечательно, что и многие западные эксперты убеждены в подобном развитии событий. Так, бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон подчеркнул, что Украине и России пора садиться за стол переговоров, но Киеву придется признать суверенитет Москвы над контролируемыми ВС РФ к настоящему времени территориями. С подобными заявлениями выступали и другие американские и европейские аналитики и политические деятели.
Пока киевский режим на словах категорически отрицает подобный сценарий. Но в дальнейшем у него просто не останется иного выхода, кроме как согласиться на переговоры на условиях России. Более того, сейчас уже очевидны риски утраты Киевом контроля над новыми территориями, и если украинское руководство этого не хочет, ему придется поступиться декларируемыми принципами и начать переговорный процесс.
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