Китайская пресса: НАТО не достигнет своих целей на Украине, а любые переговоры приведут к потере Киевом территорий

14
Китайская пресса: НАТО не достигнет своих целей на Украине, а любые переговоры приведут к потере Киевом территорий

Североатлантический альянс не сможет добиться на Украине реализации поставленных целей. В этой связи мирные переговоры неизбежны, но они приведут к утрате Украиной территорий и созданию буферной зоны. Об этом пишет китайское издание The Asia Times, зарегистрированное в Гонконге.

Как отмечают авторы издания, в результате любых мирных переговоров Украине придется признать контроль России над освобожденными ранее территориями. Кроме того, будет создана буферная зона. Она может протянуться до восточного берега реки Днепр.



Издание утверждает, что победы на поле боя украинская армия все равно не добьется. Эта цель, поставленная руководством НАТО, так и останется недостижимой.

В настоящее время ресурсные возможности ВСУ максимально истощены наблюдаются дефицит личного состава, боеприпасов, причем первое исправить куда сложнее, чем второе. У Вооруженных сил Российской Федерации, в свою очередь, есть все возможности для нанесения дальнейших поражений украинским формированиям.

Примечательно, что и многие западные эксперты убеждены в подобном развитии событий. Так, бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон подчеркнул, что Украине и России пора садиться за стол переговоров, но Киеву придется признать суверенитет Москвы над контролируемыми ВС РФ к настоящему времени территориями. С подобными заявлениями выступали и другие американские и европейские аналитики и политические деятели.

Пока киевский режим на словах категорически отрицает подобный сценарий. Но в дальнейшем у него просто не останется иного выхода, кроме как согласиться на переговоры на условиях России. Более того, сейчас уже очевидны риски утраты Киевом контроля над новыми территориями, и если украинское руководство этого не хочет, ему придется поступиться декларируемыми принципами и начать переговорный процесс.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:23
      «Будет создана буферная зона. Она может протянуться до восточного берега реки Днепр» —

      — От западного на запад ...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:26
      НАТО не достигнет своих целей на Украине, а любые переговоры приведут к потере Киевом территорий

      Нас всё устраивает... И то что НАТО не достигнет своих целей и то что Киев потеряет свои территории, которые ему не сильно и нужны, судя по их обстрелам ВСУ... Или территории нужны, а люди, проживающие на них, нет...??? Тогда тем более забираем... am
    3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +5
      Сегодня, 10:27
      Надо идти до границ с Польшей, нельзя оставлять ни пяди этой нацистской Украины, если хоть что-то останется им, всё Повторится ❗❗❗
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -5
        Сегодня, 10:32
        Надо идти до границ с Польшей
        Только шапочку оденьте, не май месяц.
      2. Taskhyl
        Taskhyl
        -1
        Сегодня, 10:36
        Как сказал Балбес Джабраилу:"Это, как его, волюнтаризм". Очень актуально к твоему посту
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 10:29
      Это уже повестка для переговоров вчерашнего дня.Капитуляция - это тоже переговоры.
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:37
      Эта... китайская пресса так легко "кемскими волостями" разбрасывается!..
      По какому Днепру?!!!
      Буферная зона может быть только от Вислы до Одера! И то - не факт.
      Мой вариант:
      Атлантический океан - это настоящая буферная зона.
      Как- то так. И никому не обидно (не надо никого с нажитых мест сгонять).
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:47
      Думаю какие то громадные подвижки в этом вопросе не за горами. Нуланд лишилась своего поста не просто так .Ее замена говорит скорее о смене политики ,в этом вопросе. Думаю проект они не закроют ,Украину просто сдадут и перейдут к партизанским действиям
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:47
      Украине придется признать контроль России над освобожденными ранее территориями
      И не только ранее освобожденными, но и в перспективе. А, что Одессу, Николаев им оставлять? Украина не должна иметь выхода к Черному морю, а территорию в границах максимум западенщины, на которую имеют свои интересы Польша, Венгрия.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:55
        Цитата: rotmistr60
        Украина не должна иметь выхода к Черному морю
        Все побережье Черного моря присоединила Россия. Скаклы к ней не имеют никакого отношения
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 11:22
          Ну... как сказать...
          Вятрович с Вами бы не согласился.
          Не выкопай древние укры Чёрное море, не было бы никакого побережья и негде было бы строить ту Одессу.
          Логично? wassat
    8. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 10:50
      The American influence in Pakistan is increasing. China must 'tame' Pakistan for the protection of the entire region.
      Pakistan is financially falling apart. China must strengthen its intelligence units.

      If Pakistan becomes the servant of CIA and USA. The entire region will become unstable. It will affect Iran, Afghanistan, Russia, Serbia, Belarus, Slovakia, Hungary, Turkey, Xinjiang, Post soviet nations etc. China has got huge responsibility. China must help Russia in intelligence sharing.
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:06
      Только освобождение всех выходов окраины к Черному морю, полноценная оккупация остатков окраины, отсутствие у них армии и суд над нациками. Это минимум, чего будут добиваться. Без этого всего, это снова риск поползновений укропов в НАТО и возвращение к боевым действиям.
    10. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 11:07
      Китайцы, включите критическое мышление - если РФ оставит Украину в обрезаном виде то через какое то время западные спонсоры накачают её оружием и своими военными, основательно подготовят к полноценной войне и "Украина" нападёт на Россию. Это будет уже другая война. Запад уже будет превосходить по вооружению РФ. После трагедии в Крокусе государства террориста Украина не должно быть. Как государство Украина уже не существует - экономики нет, население катострафически уменьшается, воспроизводства не предвидится ибо некому рожать, кто убит, а кто далече, правительство не желает брать на себя ответственность за происходящее, президент в мае будет нелигитимные, защищать государство почти некому.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»