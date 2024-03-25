Израильские войска продвигаются к больнице «Насера» в Хан-Юнисе на юге Газы

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Израильские войска продвигаются к больнице «Насера» в Хан-Юнисе на юге Газы

Жестокая война в густонаселённой Газе продолжается и израильские подразделения сейчас активно действуют в городе Хан-Юнисе на юге сектора. Как сообщает иранское издание Tasnim, израильские вооруженные силы продвинулись к больнице «Насера» в Хан-Юнисе. При этом с воздуха их поддерживают истребители, вертолеты и ударные беспилотники.

По данным издания, большая часть жилых зданий вокруг больницы уже разрушена ЦАХАЛ и в настоящее время израильские силы находятся примерно в полукилометре от главных ворот больницы. Цель этой операции израильской армией остается пока нераскрытой, отмечает Tasnim.



Ранее Израиль вновь нанес удары авиацией и артиллерией по окрестностям другой больницы «Аш-Шифа» уже на севере Газы. Израильская армия действует в этом районе уже семь дней подряд. Напомним, что в результате израильского удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе в октябре прошлого года погибло более 500 человек.

А министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его оманский коллега Сайид Бадр бен Хамад аль-Бусайди, которые провели вчера телефонный разговор, решительно осудили осаду больницы «Аш-Шифа» в Газе, призвав к немедленному международному вмешательству для предотвращения дальнейших зверств.

Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что число погибших в ходе израильской кампании в Газе возросло до 32 226, при этом по меньшей мере 74 518 человек получили ранения. По последним данным, только за последние сутки 84 человека погибли и 106 были ранены.
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:51
    «В настоящее время израильские силы находятся примерно в полукилометре от главных ворот больницы. Цель этой операции израильской армией остается пока нераскрытой» —

    — Что же они задумали? ...

    — «Напомним, что в результате израильского удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе в октябре прошлого года погибло более 500 человек»
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:55
      Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что число погибших в ходе израильской кампании в Газе возросло до 32 226, при этом по меньшей мере 74 518 человек получили ранения.

      Я так понял, Израиль на месте сектора Газа, безлюдную пустыню собирается устроить... Потомки жертв еврейского холокоста творят новый холокост, но уже арабский... Достойные ученики у Адольфа появились по окончательному решению палестинского вопроса... am
      1. dauria Ранг пользователя
        dauria
        -2
        Сегодня, 12:15
        Да перестаньте. Почитайте историю появления этого "сектора Газа". Это ж "независимая Ичкерия" первой чеченской . Им недавно евреи всё дали - независимость и.т.д Отгородились от них всеми способами - нет, лезут . Кормятся международным исламизмом. Что делать прикажете ? По уму так очистить , поставить лояльное правительство , сделать им приличную страну , ввалив кучу своих средств . Короче- любить , кормить и никогда не бросать . Не позавидуешь евреям жить с таким соседством.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:20
          Им недавно евреи всё дали - независимость и.т.д

          Независимость от чего вы им дали...??? От государственности, нормального образования и нормальной жизни... Поезжайте в Чечню в Грозный и посмотрите, что значит "что-то" дать... am
          1. Rt-12 Ранг пользователя
            Rt-12
            0
            Сегодня, 12:27
            посмотрите, что значит "что-то" дать...

            А что им там дали? Не понял.
      2. Rt-12 Ранг пользователя
        Rt-12
        0
        Сегодня, 12:26
        Я так понял, Израиль на месте сектора Газа, безлюдную пустыню собирается устроить...

        Нет, просто там будет Израиль.
        За это нужно сказать спасибо ХАМАУу. Он всё сделал для этого.

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