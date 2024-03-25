Израильские войска продвигаются к больнице «Насера» в Хан-Юнисе на юге Газы
Жестокая война в густонаселённой Газе продолжается и израильские подразделения сейчас активно действуют в городе Хан-Юнисе на юге сектора. Как сообщает иранское издание Tasnim, израильские вооруженные силы продвинулись к больнице «Насера» в Хан-Юнисе. При этом с воздуха их поддерживают истребители, вертолеты и ударные беспилотники.
По данным издания, большая часть жилых зданий вокруг больницы уже разрушена ЦАХАЛ и в настоящее время израильские силы находятся примерно в полукилометре от главных ворот больницы. Цель этой операции израильской армией остается пока нераскрытой, отмечает Tasnim.
Ранее Израиль вновь нанес удары авиацией и артиллерией по окрестностям другой больницы «Аш-Шифа» уже на севере Газы. Израильская армия действует в этом районе уже семь дней подряд. Напомним, что в результате израильского удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе в октябре прошлого года погибло более 500 человек.
А министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его оманский коллега Сайид Бадр бен Хамад аль-Бусайди, которые провели вчера телефонный разговор, решительно осудили осаду больницы «Аш-Шифа» в Газе, призвав к немедленному международному вмешательству для предотвращения дальнейших зверств.
Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что число погибших в ходе израильской кампании в Газе возросло до 32 226, при этом по меньшей мере 74 518 человек получили ранения. По последним данным, только за последние сутки 84 человека погибли и 106 были ранены.
- sabq.org
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