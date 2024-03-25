Лидеры РФ и Таджикистана договорились наращивать координацию между профильными ведомствами с целью борьбы с терроризмом

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Лидеры РФ и Таджикистана договорились наращивать координацию между профильными ведомствами с целью борьбы с терроризмом

Вчера, 24 марта, состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы лидеры обсудили страшную трагедию, произошедшую в комплексе «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пишет Asia Plus со ссылкой на пресс-службу таджикского президента.

Рахмона решительно осудил теракт, произошедший 22 марта, выразив соболезнования и передав искренние слова поддержки семьям погибших. Как подчеркнул президент Таджикистана, террорист не имеет религии, родины или национальности.



В пресс службе таджикского лидера сообщили, что президенты в очередной раз отметили важность совместных усилий по противодействию терроризму, религиозному радикализму и экстремизму. В свою очередь, Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились наращивать координацию между профильными ведомствами и службами с целью борьбы с вышеупомянутыми угрозами.

Напомним, что в результате теракта, произошедшего 22 марта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл», по предварительным данным, погибли 137 человек. Еще 180 посетителей комплекса получили ранения.

Исполнители кровавого преступления были задержаны в Брянской области при попытке покинуть территорию РФ. Террористы оказались гражданами Таджикистана и намеревались попасть на территорию Украины, где у ни,х по некоторым данным, имелись контакты.
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    26 комментариев
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    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +7
      Сегодня, 10:52
      В Таджикистане к президенту обращаются только Ваше превосходительство и никак иначе! Как к феодалу в средневековье. Уверен что им пофигу на нашу трагедию!
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 10:53
        Нужно больше иммигрантов ! Гораздо больше!! И гражданство им давать сразу по прибытию!!!
        1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
          JÜRGEN WEGNER
          +1
          Сегодня, 11:35
          Я понимаю, это в смысле - всех нафиг по домам, с полной конфискацией имущества.

          А расходы на выплаты обязать выплатить Рахмона, его и его подопечных.
      2. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +3
        Сегодня, 10:55
        Вот поэтому и надо как можно жёстче разбираться с мигрантами
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +12
        Сегодня, 10:59
        Лидер Таджикистана выразил соболезнования России одним из последних, как то нехотя, натужно, и заявил, что террористы не имеют родины, национальности, религии. Только вот террористы - по национальности таджики, имеют гражданство Таджикистана, носят ваххабитские бородёнки, слушают в ТГ исламских радикальных проповедников, получают от них задания на совершение терактов, массовые убийства людей.
        Тут или какой-то когнитивный диссонанс или кто-то нагло врёт.
        Рахмон лучше бы рассказал: какие следственные действия в Таджикистане предприняты в отношении родственников, друзей, знакомых террористов. А вот об этом тишина. Его это не касается. am
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +2
          Сегодня, 11:15
          Цитата: Бородач
          Лидер Таджикистана выразил соболезнования России одним из последних, как то нехотя, натужно, и заявил, что террористы не имеют родины, национальности, религии.

          Звучит, конечно, красиво и правильно, не придерешься! Только вот упыри из Крокуса имели и родину, и национальность. Да и сводки из МВД, даже открытые, вполне ясно сообщают об уровне "этнической" преступности! Да эта "этническая" давно уже и без сводок всем поперек горла уже.
          1. БойКот Ранг пользователя
            БойКот
            0
            Сегодня, 11:21
            Звучит, конечно, красиво и правильно
            Это красиво придумли европейские либерасты, а они ничего хорошего придумать не могут по определению.
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 11:55
          соболезнования, но не извинения
          соболезнования - это от тех кто не причастен
          а он причастен - это его таджики приехали и убили
        3. Был Мамонт Ранг пользователя
          Был Мамонт
          0
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Бородач
          Тут или какой-то когнитивный диссонанс или кто-то нагло врёт.

          А, как же сплочение народа перед украинской фашистской угрозой? Власть только и говорит об этом. Как будто не видит не меньшей, а то и большей угрозы внутренней. Которую видит даже руководитель таджикского культурного центра. Не дословно . На "Дружбе народов" есть национальность, а у преступников нет..
          О религии. Впервые увидел паранджу в Туркмении в 60-х. Больше , вроде в СССР никто исторически не носил. Паранджи, никабы, бородки... , это уже можно расценивать как минимум как одобрение радикального государства в светском государстве.
          Нужен суровые законы о миграции и религии. Только власть живет в другом измерении.
          Лицемерие власти горбачевской было одной из причин распада СССР. Я не хочу распада России.
      4. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +7
        Сегодня, 11:05
        Не о том договаривались. Надо поставить президента Таджикистана перед фактом, что мигрантым больше нет хода в Россию и о большом количестве депортированных таджиков на родину. Пусть готовится. Вот об этом надо было договариваться.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 12:26
          и кто его поставит перед этим фактов?
          ВВП?
          ха-ха
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +7
        Сегодня, 11:10
        Давно уже пора все эти диаспоры вернуть по их ханствам,закрыть границы для них намертво,и в Россию пускать только временно специалистов редких и нужных для нашей оборонки специальностей. Остальные пусть дома строят дальше себе каменный век,взрывают и жгут самих себя-пора гастрбайтерсво в России прикрыть окончательно и навсегда!
        1. Lako Ранг пользователя
          Lako
          -1
          Сегодня, 12:07
          Да вы там мусором завалитесь. Посмотрел, в Питере в робах дворников, клинеров одни черненькие. Кто пойдёт на низкооплачиваемую работу, в мегаполисах? Да и на заводах работать некому. Знакомому 76 лет, ему звонили с завода в Подмосковье-приезжай, не кому работать. Не завербовали бы этих, нашли бы русских. Своих отморозков тоже хватает.
          1. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            0
            Сегодня, 12:29
            Цитата: Lako
            1. Да вы там мусором завалитесь
            2. Не завербовали бы этих, нашли бы русских. Своих отморозков тоже хватает.

            1. Вранье, что-то раньше не завалились,а сейчас завалимся?
            2. Опят вранье. Что-то не завербовали же. А этих да, причем за очень дешево.
            3. Если мы "там", то ты откуда сам? из душанбе пишешь? у вас там как - горла раненым безоружным резать это норма? у русских таких привычек не замечено как-то
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 10:53
      Таджикистан прижали сейчас , они сейчас согласятся на все что хочешь. На самом деле как будет еще не понятно
      1. miry_mir Ранг пользователя
        miry_mir
        +1
        Сегодня, 11:16
        только воспользуются ли наши власти таким шансом,чтоб закрыть поток нелегалов.думаю что нет! ведь у нас же не хватает ценных специалистов.
    3. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +8
      Сегодня, 10:55
      Что? Рахмонов будет наращивать?
      Какая радость!
      Охамевший бабай-раис, пришедший к власти на наших штыках более тридцати лет назад! Тридцати!
      И чего он за это время не успел наращивать, кроме кошелька, живота и щек?
    4. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +5
      Сегодня, 11:02
      президенты в очередной раз отметили важность совместных усилий по противодействию терроризму, религиозному радикализму и экстремизму.

      Да, Рахмон успешно решает эти задачи, у него, считай, террористов стало меньше, они отбывают в РФ. Вот только в РФ не только прибывает, но и растут новые из числа получивших паспорта РФ, и подрастают их дети - безъязыкие, не желающие учиться, окучиваемые "проповедниками". И, имея российские паспорта, они будут уже "нашими" террористами, и Рахмон сможет с полным основанием сказать: "Ваши террористы, вы и разбирайтесь".
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 11:02
      Лучшее усилие профильных ведомств - закрыть границу на замок!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:17
        Цитата: antiaircrafter
        закрыть границу на замок!
        Предварительно подчистила от мигрантов страну
    6. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +3
      Сегодня, 11:17
      А я против что либо налаживать с этими! Пусть они у себя налаживают .....
    7. miry_mir Ранг пользователя
      miry_mir
      +1
      Сегодня, 11:18
      вот вы все тут пишите диванные комментаторы, а кто из вас хоть раз написал по этому поводу на сайты властей в Москву? я вот и президенту и в думу написал свое мнение, а вы что сделали?
      уважаемые депутаты! после недавних ужасных событий в Крокус сити считаю законодательство нашей страны слишком мягкое в отношении лиц, совершивших такое злодеяние. Поэтому требую изменить его в сторону ужесточения, а именно-прошу принять смертную казнь для террористов! Хватит смотреть на мнение запада и бывших республик. Мы живем в России, это наша страна, наша безопасность. Прошу вас проявить смелость и мужество, народ требует чтобы в нашей стране был порядок. была уверенность в безопасности.
      все письмо сюда не вошло, поэтому прошу все давайте напишем властям, пусть видят градус нашего возмущение и ненависти, это дело 10 минут, не будьте равнодушными, от нас зависит наша жизнь.
    8. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +5
      Сегодня, 11:19
      Слушайте, хватит уже про таджиков как корень зла. Корень зла другие. А таджики и киргизы - среда абсолютно тупого и управляемого зверья, в которой ВСЕГДА можно быстро и за копейки нанять исполнителей. Они как ВВ без детонатора. А детонатор в руках изощренных спецов.
      Но бабло в глазах нашей власти и лично вечного фараона побеждает все! Поэтому помнет свою жэ, помямлит чего-нибудь и все останется по прежнему. Да, на вокзалах пригородных работяг русских стали усерднее проверять.
      Хватит кипеть, ребята. Эта прости-прости ничего менять не будет. Даже войну не обьявит.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:22
      Встреча конечно нужна была, как бы Рахмонов возможно не пытался избежать ее. Но вот, что-то подсказывает, что выразив соболезнования и заверив в сотрудничестве и координации действий в борьбе с терроризмом, Рахмонов внутренне остался при своем мнение, которое конечно прямо не высказал. И это мнение далеко не такое, что было высказано при встрече.
    10. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      0
      Сегодня, 11:25
      Не могу не процитировать народную мудрость "Дядя Турал все порешал"
    11. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:54
      таджикистан заплатит компенсацию за действия своих граждан?
    12. Комментарий был удален.

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