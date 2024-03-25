Лидеры РФ и Таджикистана договорились наращивать координацию между профильными ведомствами с целью борьбы с терроризмом
Вчера, 24 марта, состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы лидеры обсудили страшную трагедию, произошедшую в комплексе «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пишет Asia Plus со ссылкой на пресс-службу таджикского президента.
Рахмона решительно осудил теракт, произошедший 22 марта, выразив соболезнования и передав искренние слова поддержки семьям погибших. Как подчеркнул президент Таджикистана, террорист не имеет религии, родины или национальности.
В пресс службе таджикского лидера сообщили, что президенты в очередной раз отметили важность совместных усилий по противодействию терроризму, религиозному радикализму и экстремизму. В свою очередь, Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились наращивать координацию между профильными ведомствами и службами с целью борьбы с вышеупомянутыми угрозами.
Напомним, что в результате теракта, произошедшего 22 марта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл», по предварительным данным, погибли 137 человек. Еще 180 посетителей комплекса получили ранения.
Исполнители кровавого преступления были задержаны в Брянской области при попытке покинуть территорию РФ. Террористы оказались гражданами Таджикистана и намеревались попасть на территорию Украины, где у ни,х по некоторым данным, имелись контакты.
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