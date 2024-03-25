ВС России наступают на линии Раздоловка - Весёлое под Северском, подразделения ВСУ отступили за реку Сухая Плотва
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Российское командование продолжает раздергивать силы ВСУ, проводя атаки на различных направлениях, в том числе и на тех, где долгое время было "затишье". После активизации боевых действий на Гуляйпольском направлении и взятии села Мирное, ВС России резко активизировались и на Северском направлении, атаковав на линии Раздоловка - Веселое. Об этом сообщают российские ресурсы.
По данным ТГ-канала "Рыбарь", после длительного затишья российские войска атаковали на линии Раздоловка - Веселое и сумели значительно продвинуться вперед, взяв несколько опорников ВСУ. Выбитые с позиций украинские войска были вынуждены отойти за реку Сухая Плотва, где и закрепились на господствующих высотах. Сейчас бои идут в серой зоне в низине в русле реки между позициями ВС России и ВСУ.
К западу от Веселого, в районе русла реки большая низина, которая представляет собой "серую зону", поскольку закрепиться там не представляется возможным из-за особенностей местности. На северном берегу, на некотором удалении от русла на высотах расположены укрепрайоны противника, к югу — позиции ВС РФ. В "серой зоне" идут встречные бои
- пишет "Рыбарь".
Также бои идут к северу от Веселого, там наши пытаются выбить подразделения ВСУ из лесопосадок западнее железной дороги. Таким образом, наступление на Северск идет и с Белогоровки, и с Раздоловки. На данном направлении действуют тульские десантники.
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