«Средний возраст фронтовиков – 43 года»: западные СМИ пишут о масштабном дефиците личного состава ВСУ

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«Средний возраст фронтовиков – 43 года»: западные СМИ пишут о масштабном дефиците личного состава ВСУ

В настоящее время украинская армия сталкивается с очень большой проблемой в виде нехватки личного состава. Об этом пишет западная пресса, в том числе издание The Politico.

Так, подлежащие мобилизации украинские граждане отнюдь не стремятся отправиться на фронт. Более того, они всеми силами стараются уклониться от мобилизации, часто с риском для жизни пытаясь пересечь границы Украины с другими странами.



Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а свидетельств того, что они уклоняются от призыва, становится все больше

- подчеркивается в публикации The Politico.

Западная пресса отмечает, что в настоящее время мобилизация в ряды ВСУ носит «бессистемный характер». Как правило, мобилизация граждан осуществляется в ходе выборочных проверок документов сотрудниками территориальных центров комплектования и полиции. В каких-то регионах страны эти проверки более обстоятельны, в каких-то менее.

Сами украинские мужчины в большинстве своем считают мобилизацию «билетом в один конец». И дело не только в рисках для жизни и здоровья, но и в необходимости полностью менять свою жизнь, на годы отрываясь от привычного окружения, семьи, работы.

Результатом сложившейся ситуации становится не только кадровый дефицит в бригадах ВСУ, но и отсутствие должной мотивации у прибывающих пополнений. Принудительно мобилизованные мужчины вряд ли обладают желанием воевать, да и подготовка у них не на высоком уровне, а состояние здоровья, учитывая средний возраст мобилизованных, тоже оставляет желать лучшего.
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    11 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 11:10
      на фронтах однако кто то сражается упорно.
    2. solar Ранг пользователя
      solar
      +5
      Сегодня, 11:12
      Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года

      На самом деле этому объяснение очень простое- молодежь до 27 лет на Украине не мобилизуют, как и студентов, которые в большинстве случаев тоже молодежь поэтому и получается такой средний возраст. Это говорит о и о том, что кто-то ошибочно думает, что резервов мобилизации на Украине нет.
      Принудительно мобилизованные мужчины вряд ли обладают желанием воевать

      Еще один ошибочный тезис. При любой мобилизации подавляющая часть- это принудительно мобилизованные. Само по себе отсутствие желания воевать не говорит о том, что воевать не будут.
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      -1
      Сегодня, 11:14
      Ох, уж этот средний показатель. Может кому-то 100 лет, а пятерым по 20. Статистика - особая разновидность лжи.
    4. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 11:18
      Вот и утилизируют людей 40 лет.. У которых мозги не так пропитаны лоховской пропагандой! А молодёжь до 27 лет родилась в незалежной и пропитана ненавистью к России.
    5. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:19
      Откуда такие цифры? Уже в 2023 году "гребли" 50 +, возможно в первой цифре ошиблись - 53?)))
    6. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
      Сергей Куликов_3
      0
      Сегодня, 11:26
      Куда же делись "ониЖеДети", они же так скакали и рвались убивать русских? Что-то ихние военкомы плохо работают, надо печеньками приманивать!
      1. rs777 Ранг пользователя
        rs777
        0
        Сегодня, 12:01
        Берегут. Зря что ли воспитывали.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:27
      Западная пресса отмечает, что в настоящее время мобилизация в ряды ВСУ носит «бессистемный характер»
      Т.е. сожалеет о том, что киев при отсутствии системы отлова (мобилизации) не может поставить под ружье требуемое количество рекрутов. Американский сенатор был откровеннее и прямо сказал, что "нам" (?) нужны солдаты поэтому уменьшайте возраст призыва и делайте ставку на молодежь.
    8. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      0
      Сегодня, 11:52
      Врут, как обычно. Просто украинцы хитрые. Их полмиллиона вроде как служит, но заняты чем-то важным в тылу. Если прижмет, то уже действующих военнослужащих они могут выставить в два раза большем, чем у нас с зоне СВО. Каждый месяц они ловят дополнительно 70 тыс. чел, т.е. пару корпусов.
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:53
      Как-то удивительно быстро молодеет средний "фронтовик"!!!
      Только недавно Ярославна плакалась про 53-них стариков на "передке"...
      Хтось брэшэ... (с)
    10. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:20
      Ну и что? Во первых мобилизационный потенциал у них неисчерпан, а во вторых у нас средний возраст, если и ниже, то не на много, судя по тем, кого мобилизовали из моего окружения - возраст у друзей-знакомых 40-50 лет, ну может так совпало именно в моём случае, что друзей, знакомых да мужиков с завода такой возрастной категории забрали winked

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