Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а свидетельств того, что они уклоняются от призыва, становится все больше

В настоящее время украинская армия сталкивается с очень большой проблемой в виде нехватки личного состава. Об этом пишет западная пресса, в том числе издание The Politico.Так, подлежащие мобилизации украинские граждане отнюдь не стремятся отправиться на фронт. Более того, они всеми силами стараются уклониться от мобилизации, часто с риском для жизни пытаясь пересечь границы Украины с другими странами.- подчеркивается в публикации The Politico.Западная пресса отмечает, что в настоящее время мобилизация в ряды ВСУ носит «бессистемный характер». Как правило, мобилизация граждан осуществляется в ходе выборочных проверок документов сотрудниками территориальных центров комплектования и полиции. В каких-то регионах страны эти проверки более обстоятельны, в каких-то менее.Сами украинские мужчины в большинстве своем считают мобилизацию «билетом в один конец». И дело не только в рисках для жизни и здоровья, но и в необходимости полностью менять свою жизнь, на годы отрываясь от привычного окружения, семьи, работы.Результатом сложившейся ситуации становится не только кадровый дефицит в бригадах ВСУ, но и отсутствие должной мотивации у прибывающих пополнений. Принудительно мобилизованные мужчины вряд ли обладают желанием воевать, да и подготовка у них не на высоком уровне, а состояние здоровья, учитывая средний возраст мобилизованных, тоже оставляет желать лучшего.