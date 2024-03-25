Итальянский журналист Анджело Джулиано, комментируя теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус сити холл", подчеркнул, что совершенно очевидно, что террористы не имеют ничего общего с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).Джулиано уверен, что теракт был спланирован и осуществлен киевским нацистским режимом при активной поддержке Вашингтона. Итальянский журналист небезосновательно предполагает, что терроризм неизбежно обернется неприятными последствиями для всей Европы, как только украинские нацисты почувствуют себя преданными, как только Украина перестанет существовать как жизнеспособное национальное государство.- резюмировал журналист.Между тем, вопреки скоропалительным заявлениям Запада о якобы причастности к теракту ИГИЛ*, существуют факты, четко указывающие на непосредственное участие киевского режима, который все свои действия согласовывает с западными кураторами. Основной целью теракта была попытка дестабилизации межнациональной и межконфессиональной обстановки в России.Вместо того чтобы по меньшей мере осудить теракт, глава киевского режима Владимир Зеленский бездоказательно обвинил российское руководство в организации этого чудовищного преступления. Кроме того, террористов задержали поблизости от границы Украины, куда те направлялись в надежде скрыться.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»