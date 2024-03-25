Итальянский журналист: Теракт в «Крокусе» был организован Киевом при поддержке США

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Итальянский журналист: Теракт в «Крокусе» был организован Киевом при поддержке США

Итальянский журналист Анджело Джулиано, комментируя теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус сити холл", подчеркнул, что совершенно очевидно, что террористы не имеют ничего общего с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).

Джулиано уверен, что теракт был спланирован и осуществлен киевским нацистским режимом при активной поддержке Вашингтона. Итальянский журналист небезосновательно предполагает, что терроризм неизбежно обернется неприятными последствиями для всей Европы, как только украинские нацисты почувствуют себя преданными, как только Украина перестанет существовать как жизнеспособное национальное государство.



Коллективный Запад создал монстра Франкенштейна, который захочет отомстить и убить своего хозяина

- резюмировал журналист.

Между тем, вопреки скоропалительным заявлениям Запада о якобы причастности к теракту ИГИЛ*, существуют факты, четко указывающие на непосредственное участие киевского режима, который все свои действия согласовывает с западными кураторами. Основной целью теракта была попытка дестабилизации межнациональной и межконфессиональной обстановки в России.

Вместо того чтобы по меньшей мере осудить теракт, глава киевского режима Владимир Зеленский бездоказательно обвинил российское руководство в организации этого чудовищного преступления. Кроме того, террористов задержали поблизости от границы Украины, куда те направлялись в надежде скрыться.
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8 комментариев
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  1. Mitos Ранг пользователя
    Mitos
    0
    Сегодня, 11:20
    Коллективный Запад создал монстра Франкенштейна, который захочет отомстить и убить своего хозяина

    Соьака не укусит руку кормящего, их держат на хорошем поводке. Игил создан знаем кем, про 11 могут не рассказывать сказки.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:30
      Собака не укусит руку кормящего, их держат на хорошем поводке.

      Если собака бешеная или сорвалась с поводка, то вполне может и укусить, а рано или поздно все эти марионеточные террористические структуры начинают стремиться к самостоятельности, чтобы делать то что им нужно, а не то на что им укажет тот , кого они всегда ненавидели, ну а как известно нет худшего тирана чем бывший раб и Штаты для них становятся врагом № 1... am
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:39
        Этому Анджело Джулиано очки не втереть.
        Совершенно чётко просматривается аналогия с терактом на Северных потоках: всего через несколько часов после теракта США заявляют, что Украина не при чём, и переводят стрелки на ИГИЛ. Задержано одиннадцать подозреваемых, ведутся допросы, следственные мероприятия, выявляются связи террористов, но американский "независимый", "неподкупный" "суд" уже назначил виновных. Зеленский обвинил в теракте ФСБ.
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 12:22
          всего через несколько часов после теракта США заявляют, что Украина не при чём, и переводят стрелки на ИГИЛ

          не "через несколько часов" , а за несколько дней до теракта американцы предупредили о его высокой вероятности. Только их предупреждения с гневом отвергли на самом высоком уровне. А сейчас готовы говорить о чем угодно, только не об этом. :((
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:32
    терроризм неизбежно обернется неприятными последствиями для всей Европы, как только украинские нацисты почувствуют себя преданными, как только Украина перестанет существовать как жизнеспособное национальное государство.
    Предупреждение странам ЕС, что украинский терроризм доберется и до них. Так не последние люди в киеве открыто заявили Европе, что не станет надлежащей военной помощи, ждите наших людей у себя.
  3. designer Ранг пользователя
    designer
    +1
    Сегодня, 11:34
    Тоже склоняюсь к версии журналиста. Хоть и мои домыслы, но мне кажется штаты решили соскочить с конфликта на Украине таким образом. Стрелки за теракт конечно же переведут на Киевский режим, и соответственно не теряя лица, мол мы не спонсоры терроризма, прекратят финансирование. А сам теракт по линии спецслужб и организован... Господин Зеленский мог об этом и вовсе не знать. К тому же Путин чуть ли не открытым текстом предложил разделить территорию незалежной, поляками, венграми и т.д. Намёк от ВВП был более чем прозрачен, что ежели польские войска войдут на западную Украину, то уже не уйдут...
  4. VicV Ранг пользователя
    VicV
    -3
    Сегодня, 11:47
    Нет, это не штаты. По крайней мере не напрямую штаты. А вот на некоторых островах поискать концы стоит. Ну и Вовины подчинённые руку приложили. К разработке действий, путей отхода, прикрытия. Не удивлюсь, если была группа обеспечения из славян, заранее заложивших горючку. Не похоже это на штаты.
  5. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 12:18
    существуют факты, четко указывающие на непосредственное участие киевского режима

    и где же эти факты, почему их скрывают? Почему нигде не приводят?

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